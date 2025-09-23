Revolut és Wise ügyfelek figyelem! Szigorít az OTP

Azonnali hatállyal véget vetett az OTP a díjmentes készpénzfelvételnek a külföldi bankok által kibocsátott bankkártyáknál – írja a revinfo.hu. Ennek értelmében például a magyarországi Revolut és Wise felhasználók sem tudnak többé díjmentesen forintot és eurót felvenni az OTP ATM-eiből. A díjmentes készpénzfelvételt szeptember 19-től szüntették meg.

Eddig csak az Erste ATM-eknél volt egy fix díj készpénzfelvételekre, ami 1200 forint, de az OTP-nél még ennél is többe kerül.

Szigorít az OTP az ATM-einél, a külföldi bankkártyás készpénzfelvételnél

Fotó: Depositphotos

Mennyibe kerül a készpénzfelvétel és mik a felvehető limitek?

Minden forint készpénzfelvétel az OTP ATM részéről 1999 ft díjba kerül, míg az eurós OTP ATM-eknél az euró felvételért 4,99 eurót számolnak fel.

150 ezer forint vehető fel alkalmanként az OTP ATM-ekből, míg euróból 100 eurót lehet egyszerre felvenni. Az OTP ATM a készpénzfelvétel előtt részletesen mutatni fogja a díjakat.

Fontos még az is, hogy ez az OTP ATM díja, ezenkívül a bankok/pénzintézetek is felszámíthatnak díjakat a készpénzfelvételre. A Revolutnál és a Wise-nál is van díja a készpénzfelvételnek egy havi limit felett vagy akár felvételi alkalom után.

Hol lehet a továbbiakban díjmentesen készpénzt felvenni?

A jelenlegi információk alapján Magyarországon az Erste és az OTP Bank ATM-einél biztosan kell fizetnie a Revolut, Wise és más külföldi szolgáltató által kibocsátott bankkártya tulajdonosainak a készpénzfelvételért.

Viszont más hazai bankok ATM-einél még továbbra is díjmentes lehet a készpénzfelvétel.