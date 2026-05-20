Jobb, ha felkészül: már a Revolut sem lesz a régi

A Revolut arról tájékoztatja a magyar ügyfeleket, hogy a számláikat áthelyezik az itteni érdekeltségükhöz. Ez ugyan új lehetőséget és magyar bankszámlaszámot is ad a revolutosoknak,

de olyan díjakat is, aminek nem fognak örülni – hívja fel a figyelmet a BiztosDöntés.hu.

Biztosra megy a konkurencia

A magyar bankok nem ölbe tett kézzel várják a konkurensük letelepedését: van amelyik teljesen megújította a számlacsomagjait, más pedig pont azokat a szolgáltatásait tette végleg ingyenessé, amit a revolutosok is szeretnek. Közben pedig szinte minden banktól hullik a pénzeső a számlát váltó ügyfelekre.

Akik már megkapták erről a levelet, azokkal a Revolut azt közölte:

„az általános szerződési feltételeinkkel és a magyar banki szabályozással összhangban a számladíjakat részben módosítjuk, hogy tükrözzék a helyi magyarországi szolgáltatási költségeket”.

A Revolut magyarországra kerülő ügyfeleinek hamarosan meg kell barátkozniuk az alábbi díjakkal:

a Standard és Plus csomagoknál 0,45 százalékos átutalási díj vonatkozik minden 50 000 forintot meghaladó átutalásra

a Premium és Metal csomagnál az ügyfelek havi egymillió forint összegű kerettel rendelkeznek, amelynek erejéig a díjat nem számítják fel – a keret a tranzakcióik 50 000 forintot meghaladó részére vonatkozik

az Ultra csomagnál az ügyfelek teljesen mentesülnek e díjtétel alól

az átutalási díjak felső határa minden esetben 20 000 forint

