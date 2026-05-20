2p
Személyes pénzügyek Bank Fintech

Jobb, ha felkészül: már a Revolut sem lesz a régi

mfor.hu

Már érkeznek a friss részletek az ügyfeleknek.

A Revolut arról tájékoztatja a magyar ügyfeleket, hogy a számláikat áthelyezik az itteni érdekeltségükhöz. Ez ugyan új lehetőséget és magyar bankszámlaszámot is ad a revolutosoknak,

de olyan díjakat is, aminek nem fognak örülni – hívja fel a figyelmet a BiztosDöntés.hu.

Biztosra megy a konkurencia

A magyar bankok nem ölbe tett kézzel várják a konkurensük letelepedését: van amelyik teljesen megújította a számlacsomagjait, más pedig pont azokat a szolgáltatásait tette végleg ingyenessé, amit a revolutosok is szeretnek. Közben pedig szinte minden banktól hullik a pénzeső a számlát váltó ügyfelekre.   

Akik már megkapták erről a levelet, azokkal a Revolut azt közölte:

„az általános szerződési feltételeinkkel és a magyar banki szabályozással összhangban a számladíjakat részben módosítjuk, hogy tükrözzék a helyi magyarországi szolgáltatási költségeket”.

A Revolut magyarországra kerülő ügyfeleinek hamarosan meg kell barátkozniuk az alábbi díjakkal:

  • a Standard és Plus csomagoknál 0,45 százalékos átutalási díj vonatkozik minden 50 000 forintot meghaladó átutalásra
  • a Premium és Metal csomagnál az ügyfelek havi egymillió forint összegű kerettel rendelkeznek, amelynek erejéig a díjat nem számítják fel – a keret a tranzakcióik 50 000 forintot meghaladó részére vonatkozik
  • az Ultra csomagnál az ügyfelek teljesen mentesülnek e díjtétel alól
  • az átutalási díjak felső határa minden esetben 20 000 forint

További részleteket itt olvashat az ügy kapcsán.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Dübörög a lízingpiac, megjött a magyarok kedve

Dübörög a lízingpiac, megjött a magyarok kedve

Folytatódott a lízingpiac bővülése 2026. első negyedévében, az új finanszírozások volumene és a szerződések száma egyaránt emelkedett – közölte a Lízingszövetség.

Lázasan készülnek a BL-döntőre, a fizetések is megváltoznak

Lázasan készülnek a BL-döntőre, a fizetések is megváltoznak

Folyamatosan terjednek a digitális fizetési megoldások, a BKK Pay&Go is egyre népszerűbb, emellett a BL-döntőre is készül a Mastercard.   

Vágtázik: toronymagas a magyas infláció – sokan érzik

Vágtázik: toronymagas a magyar infláció – sokan érzik

A mostani, jócskán két számjegyű szintnél rosszabbat is érzékeltek már a középkorúak.

Könnyű elbukni a kedvezményt: ezekre figyelmeztet most a NAV

Könnyű elbukni a kedvezményt: ezekre figyelmeztet most a NAV

Gyakori hibák az szja-bevallásban. 

A parkoló autók sincsenek biztonságban, így kerülheti el a kárt

A parkoló autók sincsenek biztonságban, így kerülheti el a kárt

Nyaranta mintegy 7 ezer gépjárműkárt jelentenek be a Groupama Biztosítóhoz, és ezek jelentős része parkolás közben történik. A társaság szerint a jégverés és a viharok miatti sérülések egy része tudatos felkészüléssel megelőzhető, ezért összegyűjtötték, mire érdemes figyelni már a szezon előtt.

Így utalják ebben a hónapban a nyugdíjakat

Így utalják ebben a hónapban a nyugdíjakat

Legutóbb áprilisban volt rendkívüli az ütemezés.

Itt egy fontos májusi időpont a nyugdíjasoknak

Itt egy fontos májusi időpont a nyugdíjasoknak

Áprilishoz képest másik napon jön.

Folytatja – Marad az ÖPOSZ eddigi elnöke

Közgyűlés döntött arról, hogy Mohr Lajos eddigi elnök vezetheti továbbra is a Pénztárszövetséget.

Érdekli mennyi nyugdíjat kapnak a szomszéd településen – itt megnézheti

Érdekli mennyi nyugdíjat kapnak a szomszéd településen – itt megnézheti

Interaktív térképrte kerültek az átlagos nyugdíjak.

Júliustól jön a feketeleves a bankok ügyfeleinek

Júliustól jön a feketeleves a bankok ügyfeleinek

Két hónap múlva lejár a kamatstop és a bankszámlákra, lakásbiztosításokra bevezetett díjstop is. Emelkedhetnek a törlesztőrészletek és a banki díjak is.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Cégek figyelem! Mutatjuk, mi lehet az innováció kulcsa

Cégek figyelem! Mutatjuk, mi lehet az innováció kulcsa


Így léphetnek szintet a kkv-k.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG