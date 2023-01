Roham a használt autókért Magyarországon - egyre öregebb járgányokat veszünk

Az előzetes adatok szerint a hazai használtautó-piacon minden eddiginél több, közel 827 ezer személygépkocsi cserélt gazdát 2022-ben. Ez az érték 1,2 százalékkal haladja meg az előző évi szintet: 2021-ben 817 ezer volt a belföldi átírások száma. Ezzel a használt személyautók hazai piacának forgalma egy évtized alatt a duplájára emelkedett.

A piac forgalmának növekedését két tényező is segítette az elmúlt évben. Főként az időszak első részében, rövid távon az autóipart sújtó chiphiány hatása érvényesült: az újautó-piacon kialakult ellátási problémák a kereslet egy részét a használtautó-piacra terelték – magyarázza Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója. Hosszabb távon a hazai személygépkocsi park folyamatos, dinamikus növekedése önmagában is élénkíti a használtautó-piacot: míg 2012-ben a forgalomban lévő személygépkocsik száma nem érte el a 3 milliót, addig 2022 végére ez a szám már meghaladta a 4,1 milliót is.



Továbbra is az Opel a vezető helyen

A Datahouse által közzétett adatok szerint a belföldi használtautó-piacon 2022-ben is hat márka autói biztosították a teljes forgalom felét. Az első helyen az Opel áll: ebből a márkából 96 ezer példány cserélt gazdát, ami 11,3 százalékos részesedést jelent. A Volkswagen, amely 2019 óta áll a második helyen, 10,1 százalékos részarányával stabilan tartja ezt a pozícióját. A harmadik helyen található Suzuki az éves forgalomból 8,6 százalékot tudhat magáénak. A Ford a negyedik helyen áll 7,8 százalékkal. A BMW az ötödik 6,5 százalék feletti részesedéssel, a Renaultnak ugyanakkor évről évre egyre csökken a részesedése, jelenleg 5,3 százalékkal még éppen megcsípte a hatodik helyet a Mercedes előtt.

A forgalomban lévő hazai személygépkocsik átlagéletkora immár 15 év felett jár, ami a használtautó-piacon gazdát cserélő járművek összetételében is megmutatkozik:

tavaly az adásvételek több mint 75 százalékának tárgya legalább tízéves jármű volt.

Kilátások 2023-ra

Az év első felében várhatóan fokozatosan normalizálódik majd az újautópiac, a következő időszakban a vásárlók már újra nagyobb készletekkel és rövidebb várólistákkal találkozhatnak majd. Mindez a lecserélt autók révén élénkíteni fogja a használtautó-piacot is, melynek másik utánpótlási forrása, a használtautó-import is újra felfelé mozdulhat a tavalyi mélypontjáról – különösen egy, a 2022-es évre jellemzőnél kedvezőbb átlagos euróárfolyam esetében.

Mindezek hatására a JóAutók.hu további bővülésre számít a belföldi használt autók piacán, 2023-ban is van esélye az újabb csúcsdöntésnek.