Rohamosan terjed egy kényelmes megoldás a magyarok körében

Az idei év első negyedévében már közel minden századik hazai bankszámlához tartozott másodlagos azonosító – derül ki a friss jegybanki adatokból. A 2024. I. negyedévi statisztikák szerint a bankszámlák 0,95 százalékához kapcsolódott ilyen kiegészítő adat, amely lehetővé teszi, hogy hosszú számlaszám helyett például mobilszámra vagy e-mail címre indítsunk átutalást.

Bár a másodlagos azonosítóval indított tranzakciók aránya a teljes belföldi átutalási forgalomhoz képest továbbra is alacsony, a tendencia biztató. Egyértelműen látszik, hogy a magyar ügyfelek kezdik felismerni ennek a kényelmi funkciónak az előnyeit. Az ilyen típusú utalásoknál nem kell hosszú számlaszámokat másolgatni, és kisebb a gépelési hibák esélye – hívta fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

Kétharmaddal több, mint egy éve

Az idei első negyedévben 26 328 átutalást indítottak másodlagos azonosítóval, ami közel kétharmaddal több, mint egy évvel korábban. Az ilyen mértékű gyorsulás ráadásul már második negyedéve zajlik, jelezve, hogy a szolgáltatás egyre több felhasználót ér el – emlékeztetett a BiztosDöntés.hu szakértője.

Gergely Péter szerint ráadásul a másodlagos azonosítóval indított utalások értéke szintén két negyedéve stabilan 1,6 milliárd forint felett van, a 2025. I. negyedévi 1,698 milliárd forintos forgalom 81 százalékos növekedést jelent éves összevetésben.

A másodlagos azonosítók beállítása egyszerű, és néhány perc alatt elvégezhető a banki mobilalkalmazásban, netbankon keresztül vagy személyesen a bankfiókban. Másodlagos azonosítóként mobilszám, e-mail cím, magánszemélyeknél adóazonosító jel, vállalkozásoknál adószám adható meg.

A regisztráció során a bank ellenőrzi az adat megadásának érvényességét a banki tranzakcióknál megszokott szigorú ügyfélhitelesítéssel (SMS-ben küldött kóddal, vagy mobiltelefon esetén biometrikus azonosítással), és sikeres hitelesítés után az azonosító összekapcsolódik a bankszámlával. Fontos tudni, hogy a regisztrációt évente meg kell erősíteni, különben az azonosító törlődik a rendszerből.

A mobilszám tarol

A 2024. I. negyedéves adatok alapján a másodlagos azonosítók közül a mobilszám a toronymagas nyertes: az összes regisztrált azonosítónak továbbra is közel 70 százaléka telefonszám. Ezt követi az e-mail cím, amely a regisztrációk 22,4 százalékát teszi ki, míg az adóazonosító jel vagy adószám részesedése alig 9,3 százalék – derül ki az adatokból.

Gergely Péter szerint érdekesség, hogy még a vállalkozások körében is – ahol az üzleti kapcsolatokban logikus lenne az adószám használata, hiszen például a számlázás kihagyhatatlan eleme – sokkal népszerűbb a mobilszám vagy az e-mail cím alapú másodlagos azonosítás.

Az, hogy a lakossági fogyasztók a könnyebben megjegyezhető és gyorsabban megosztható másodlagos azonosítókat használják, nem meglepő, hiszen az emberek a legegyszerűbb, legkézenfekvőbb azonosítótípusokat részesítik előnyben – magyarázta a BiztosDöntés.hu szakembere.

Kényelem kontra biztonság

A másodlagos azonosító használata kétségkívül megkönnyíti az átutalásokat: nem kell a 16 vagy 24 számjegyből álló bankszámlaszámot megjegyezni és bepötyögni – amiben sokszor vétünk hibát. Ugyanakkor Gergely Péter szerint nem szabad megfeledkezni a biztonsági kockázatokról sem.

Egy e-mail cím vagy mobilszám könnyen illetéktelen kezekbe kerülhet, és a bank nem tudja ellenőrizni, hogy az adott számlaszámhoz a másodlagos azonosítót valóban a számlatulajdonos adta-e meg, ha a netbankban vagy a mobilbankban az adatmegadáskor az ellenőrzés megtörtént. Ezt a kockázatot csak részben kezeli az a szabály, hogy az azonosító használatát évente meg kell újítani.

A kényelem mellett mindig tartsuk szem előtt a tudatos és biztonságos használatot is: figyeljünk rá, hogy az általunk megadott elérhetőségek naprakészek legyenek, és ha bármilyen gyanús változtatásról értesítést kapunk a banktól, azonnal jelezzük – hívta fel a figyelmet a BiztosDöntés.hu szakértője.