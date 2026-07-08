Sikertelen fizetés: gond volt ezekkel a bankkártyákkal

Endrényi Balázs, az OTP Bank vállalati kommunikációs vezetője szerdán az MTI-vel közölte, hogy

egyes OTP Bank által kibocsátott kártyáknál fennakadás volt a fizetésekben a délelőtti órákban, a szolgáltatás délelőtt tíz órára azonban helyrállt.

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Automatáknál is előfordult

Mint fogalmazott, előfordult, hogy csak másodszori próbálkozásra sikerültek az online és bolti kártyás fizetések, a technikai hiba az ATM-ekre is kiterjedt. A hiba a bank belső rendszerében keletkezett – mondta.

A pénzintézet holnapján reggel közölték, hogy technikai okokból előfordulhat, hogy egyes OTP Bank által kibocsátott kártyáknál a tranzakciók sikertelenek és a bank munkatársai mindent megtesznek, hogy ismét megfelelő módon működjön a rendszer.

(MTI)