Sok kárt okozott az extrém hideg

- Itt az új év, milyen kihívások várnak a biztosítási szektorra?

- Tavaly tavasz óta új elnöksége van a Magyar Biztosítók Szövetségének. A tavaly év végi nemzetközi biztosítási konferenciánkon Holló Bence elnök úr meg is hirdette a Szövetség jövőre vonatkozó öt pontos stratégiáját. Ez az öt célkitűzés: elkerülni a fedezethiányt a lakásbiztosításoknál, növelni a kockázati életbiztosítások elterjedtségét, az egészségbiztosítások erősítése a magánegészségügy terén, az adózási kérdések megoldása, valamint a szabályozási és digitalizációs előrelépés. Szerencsére a lakásbiztosítások terén európai viszonylatban is kiemelkedően jó eredményeket ért el a magyar piac, a magyarországi ingatlanok több mint 80 százaléka rendelkezik olyan biztosítással, amely fedezetet nyújt minden természeti katasztrófával szemben. Jelenleg a fő feladat az, hogy felhívjuk a társadalom figyelmét arra, hogy nemcsak a lakásunk, a gépjárművünk, vagyontárgyaink biztosítása fontos, hanem az életünké is, és az életbiztosítások kötését, nemkülönben az öngondoskodást is érdemes minél fiatalabb életkorban elkezdeni. A digitalizáció szintén óriási kihívás, nehéz tartani az iramot a technológiai fejlődéssel. Ma már a legtöbb tagbiztosító kínál online digitális, videós, applikáción keresztül elérhető szolgáltatásokat, távszemlét és kárrendezést például. A gépjárműbiztosítók igényeinek megfelelően a MABISZ saját és rendkívül sikeres digitális fejlesztése az E-kárbejelentő, amely már 2019 óta létezik, és a kék-sárga baleseti bejelentő lapot váltja ki. Indulás óta már több, mint 700 ezren töltötték le az applikációt, amelyben fotókkal, videókkal együtt egyszerűen és gyorsan lehet bejelenteni a károkat és elindítani a kárrendezést. További jó hír, hogy a kárbejelentéseknek ma már közel 10%-a az E-kárbejelentőn keresztül érkezik. Emellett egy podcast-sorozatot is indítottunk tavaly, amelyben a MABISZ vezető szakértői mutatják be az egyes biztosítás típusokat és ismertetik meg közérthetően az átlagnézővel a biztosítások világát. Tudjuk, hogy a biztosítás elsősorban az üzletről szól, de a Szövetség, mint érdekképviseleti szervezet részéről a társadalmi felelősségvállalást, üzenetközvetítést is nagyon fontosnak: hogy mindenki biztonságban tudhassa az életét, és a különböző vagyontárgyait, és pontos ismeretekkel rendelkezzen a biztosítások mibenlétéről.

- Az elmúlt napokban, hetekben mindenkit az extrém hideg időjárás aggasztott a legjobban. A biztosítók számára mennyire különleges a mostani időszak, melyek a leggyakoribb káresemények?

- A biztosítási szektor teljes mértékben fel van készülve ezekre a helyzetekre, a szektor számára ez nem egy krízishelyzet. Az ügyfélszolgálatok valóban leterheltek a kárbejelentések miatt, akárcsak a viharkárok idején, az ilyen helyzetekhez – ha kell – a biztosítók a létszám növelésével vagy átcsoportosítással alkalmazkodnak, hogy minél gyorsabban tudják kiszolgálni az ügyfeleiket. A biztosítási piacon jelenleg elérhető biztosítási termékek tartalmaznak hónyomásra, jégnyomásra, hó- és jégkárra, a tetőszerkezet beszakadására, vagy a hólé befolyása által okozott károkra fedezeteket. Emellett azonban mindnyájan sokat tehetünk azért, hogy minél kevesebb legyen a kár. Fontos, hogy ellapátoljuk a havat, biztonságossá tegyük, síkosságtól mentesítsük az ingatlanok előtti járdaszakaszokat, a gépjárműveket felkészítsük az időjárásra, téligumit használjunk, letakarítsuk az autóról a havat, elsősorban pedig az út- és látási viszonyoknak megfelelően vezessünk. Fontos, hogy időben téliesítsük a nyaralókat vagy egy alapfűtést tartsunk fenn az ilyenkor üresen álló épületekben, és akkor például nem fognak elfagyni a vízvezetékek.

- Mit tehet, akit baleset ér, mert például csúszott a járda, és elesett?

- Ilyenkor sajnos a balesetek száma is megugrik, erre a balesetbiztosítások nyújtanak fedezetet. Természetesen balesetek az év minden napján történnek. Most már a legtöbb lakásbiztosítási termékben életbiztosítás mellett is elérhető ilyen kiegészítő biztosítás, illetve külön és az életbiztosítás részeként is lehet balesetbiztosítást kötni. Érdemes tehát átnézni a szerződéseket, mert ha a kötvényünkben szerepel erre szóló fedezet, akkor például a csonttörések vagy a kórházi ellátás, baleseti keresőképtelenség és baleseti műtét esetén is fizet a biztosító.

Gáspár András, a Klasszis Média lapigazgatója és Jeney Attila a diákverseny zsűrijében véleményezik a versenyzőket

Fotó: MABISZ

- Úgy tudom, felelősségbiztosítás is van a lakásbiztosításokban. Ha valaki azért csúszik el egy ingatlan előtt, mert nincs letakarítva a járda, ezt a biztosítást igénybe veheti kártérítésre?

- Ez így van, a polgári törvénykönyv ismeri a felróhatóság és a felelősség fogalmát, ami azt jelenti, hogy felelősek vagyunk az ingatlanunk előtti járdaszakaszon bekövetkezett baleseti károkért, amennyiben az a járdaszakasz a törvényi kötelezettség ellenére sem volt szabályosan letakarítva. Emiatt kötelessége minden ingatlantulajdonosnak – társasházak esetében a közös képviselőnek –, hogy a háza, a saját ingatlanja, társasháza előtt és körül az adott ingatlanhoz tartozó járdaszakaszon eltakarítsa a havat. Ha ezt nem tette meg, az jogi eljárásokat, büntetést eredményezhet, a balesetet szenvedők pedig perelhetik az ingatlan tulajdonosát kártérítésért. Amennyiben rendelkeznek felelősségbiztosítással is az ingatlan tulajdonosok, akkor ezek a biztosítások térítenek ilyen esetekben.

- Hogyan néz ez ki a gyakorlatban? Ha elesem egy ismeretlen ház előtt, nem tudom, hogy ki a tulajdonos, melyik cég a biztosító, hogyan tudom érvényesíteni a kárigényemet?

- Ha van balesetbiztosításunk, akkor elsősorban a saját biztosítóval kell felvenni a kapcsolatot, illetve a károsultnak érdemes megkeresnie az ingatlan tulajdonosát, társasháznál a közös képviselőt, hogy megtudja, melyik biztosítónál van a felelősség biztosítása, mert így is bejelentheti be a kárigényét. Ez nyilván bonyolultabb és nehezebb út.

- Az autók is csúszkálnak ilyen időben, az autósoknak, mire érdemes odafigyelniük?

- Elsősorban arra, hogy takarítsák le a gépjárműveket a gépjárművezetők. Gyakran látjuk, hogy nem csak a városban, de még az autópályán is úgy közlekednek autósok, hogy vastag hóréteg borítja a gépjármű tetejét. Ha azt a menetszél lesodorja, és beteríti valakinek a szélvédőjét, rendkívül balesetveszélyes helyzetet teremthet. A gépjárművezető kötelessége, hogy a forgalomnak, valamint az út és látási viszonyoknak megfelelő állapotban induljon el a gépjárművével. A felkészítés is nagyon fontos, amire az ORFK többször felhívja a figyelmet; példának okáért, hogy használjanak az autósok téli gumit és jó állapotú akkumulátort. Most már a kötelező gépjármű felelősségbiztosítási és casco termékekben is elérhető az akkusegély szolgáltatás, amely segít, ha nem indul az autó a hidegben. Fontos, hogy a „bebikázást” szakember végezze el, mert a modern autókban komoly károkat okozhat egy ilyen művelet. Nem csak abban az autóban, amelyiknek lemerült az akkumulátora, de abban is, amelyikkel segíteni szeretnének a bajba jutott autóson. A biztosítási kötvényben szereplő telefonszámot érdemes ilyenkor felhívni, mert akkor valóban szakképzett személyzet nyújt majd nekünk segítséget.

- Az asszisztencia biztosítás is jó ilyen helyzetben?

- Igen. A lakásbiztosításokban és a KGFB biztosításokban egyaránt elérhetők úgynevezett „assistance szolgáltatások”, aki él ezzel a fedezettel, annak baj esetén a biztosító a rendelkezésére áll. A lakásbiztosításoknál ez praktikusan egy iparos küldő szolgáltatást jelent, gondoljanak itt például vízvezetékszerelőre, tetőfedőre vagy akár kazánszerelő szakemberre.

- Ha kiderül, hogy a gépjárművezető úgymond felelőtlen volt, tehát nem az évszaknak megfelelő gumival járt, vagy nem takarította le megfelelően a havat az autójáról, és úgy okozott balesetet, akkor a biztosító mentesülhet-e a kártérítés alól?

- A CASCO biztosításoknál lehet kizárás példának okáért a nem évszaknak megfelelő gumi használata, KGFB esetében nem mindig, bár szakértőink szerint a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításnál is visszakövetelhető a kárösszeg, amennyiben beigazolódik, hogy a károkozó csúszós, latyakos úton, teljesen lekoptatott gumival közlekedett. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításnak éppen azért van benne a nevében, hogy kötelező, mert a közlekedés egy veszélyes üzem, és a gépjárművel másoknak okozott baleset során nyújt fedezetet, mivel a kárt a károkozó felelősségbiztosítója téríti meg. A KGFB mind a károkozó, mind pedig a károsult érdekeit szolgálja: a károsult követelése attól függetlenül megtérül, hogy a balesetet okozó gépjármű üzembentartója képes-e, vagy hajlandó-e a kártérítést megfizetni. A KFGB védi a károkozót is, mert a biztosítási díj fejében átvállalja tőle az okozott kár teljes vagy részleges megtérítését. Ha például a gépjárművezető infarktust kap, de eközben elüt valakit, aki megsérül vagy maradandó károsodást szenved, ne adj’ Isten meghal, a kártérítési kötelezettsége akkor is fennáll, a veszélyes üzemi felelősség alapján.

- Ilyen hidegben sokan utaznak melegebb égtájakra, mások pedig síelnek. Milyen biztosítást érdemes nekik kötni?

- A Magyar Biztosítók Szövetsége mindig, mindenkinek azt javasolja, hogy ne induljon el külföldre úgy, hogy nem köt utasbiztosítás, mert az álomutazás könnyen rémálommá válhat. Kis sérülésből is lehet nagy baj. Külföldön is érhet bárkit baleset, egy síbaleset különösen súlyos lehet. Az extrém téli sportok is egyre népszerűbbek, ezeknél még fokozottabb a kockázat, de köthető rájuk kifejezetten extrémsportbiztosítás. Ez azért is fontos, mert egy hegyimentés vagy a sürgősségi ellátás is szintén komoly költségeket vonhat maga után. A helikopteres mentés eleve nagyon drága, emellett azzal is érdemes számolni, hogy a síparadicsomok közelében általában magánkórházak működnek, a magánklinikák tarifái pedig sokkal magasabbak, mint az állami ellátásé. Sokan azt hiszik, hogy az „EU-s TAJ-kártya” az Európai Egészségbiztosítási Kártya mindent fedez. Ez nem így van, és erre is figyelni kell. Mindig az adott EU tagállamban az ottani TB-szabályok szerint térít, nem téríti például az orvosi ellátásért fizetendő önrészt, nem tartalmaz felelősség- és balesetbiztosítást és még számos fedezetet, tehát érdemes ennek is utána járni.

- Hallottam olyan esetről, hogy egy sípályán súlyos balesetet okozott egy síelő, és kártérítést követeltek tőle.

- Így van, ezért is fontos, hogy megfelelő felelősségbiztosítási fedezetet tartalmazzon az utasbiztosításunk és megfelelő limit összeggel. Az olasz síterepeken 2022. január 1-től a síelők számára kötelező a felelősségbiztosítás. Fontos a térítések összeghatára is, ezeket a limiteket is kövessük figyelemmel. Az utasbiztosítás azonban nemcsak a balesetek esetén fizet, hanem kiterjedhet poggyászkárra, járatkésésre, járattörlésre, járatmódosításra, sífelszerelésben okozott vagy keletkezett kárra, kórházi ellátásra, de akár asszisztenciára és jogvédelemre is. Sőt olyan eset is előfordulhat, hogy például a gyermekünk külföldön beteg lesz, vagy balesetet szenved, és a szülőnek kint kell maradnia, megfelelő tartalmú szerződés esetén ilyenkor is téríti, fedezi a biztosítás a hazajutást, a kint tartózkodás költségét. Továbbá köthetünk sztornó biztosítást, olyan kockázatokra, ha például az utazást azért kellett lemondanunk, mert lebetegedtünk, vagy betörtek a lakásunkba. Aki autóval indul útnak, annak pedig érdemes az asszisztencia-szolgáltatást igénybe vennie, hogy segítséget tudjon hívni, ha bajba kerül azutakon. Sokan gondolják azt, hogy egy új autónak nem lehet baja, de néhány hetes autó is kaphat defektet, lehet baj az akkumulátorral, szenvedhet balesetet és akkor jó, ha magyar nyelven tud a károsult segítséget kérni.

- Sokan utaznak repülővel is melegebb országokba főleg, és a légi közlekedésben is voltak mostanában fennakadások. Az érintett utasok mit tehetnek?

- Ahogy már említettem, az utasbiztosításokhoz kapcsolódhatnak a járattörlési, járatmódosítási, járatkésésekre vonatkozó fedezetek, sőt mi több, van olyan biztosítás is a piacon, hogy késés esetén – vagy ha máshol tud leszállni a repülőgép –, csak a járatszámot kell megadni a biztosítónak és automatikusan utalja a kártérítést a bankszámlánkra.

- A MABISZ az edukációt úgy is támogatja, hogy részt vesz a Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! verseny zsűrijében és szervezésében. Hogyan értékeled a tavalyi versenyt?

- A Magyar Biztosítók Szövetsége minden évben nagy kedvvel és nagy lelkesedéssel csatlakozott ehhez a versenyhez. A kollégáink a zsűrikben vesznek részt és a versenyfeladatokhoz is hozzájárulunk. A tavalyi verseny döntőjében azt ajánlottuk a versenyzők és a felkészítő tanárok figyelmébe, hogy bár egyre inkább digitális korszakban élünk, a szóbeliség akkor sem elkerülhető. Én személy szerint azt kértem tőlük a döntőben, hogy a felkészülés során erre különös figyelmet fordítsanak, a versenyzők szépen, kerek mondatokban fogalmazzák meg a mondanivalójukat. Nem elég, ha ők maguk értik, mit akarnak mondani, az is fontos, hogy ezt a tudást át tudják adni másnak, például a zsűrinek, meggyőzzék a zsűritagokat arról, hogy valóban tisztában vannak azzal, amiről beszélnek.

- Mi az, amire különösen jó szívvel emlékszik vissza?

- Az elmúlt öt évben támogatta a MABISZ a versenyt, én csak 2024-ben csatlakoztam, de azóta mindegyik verseny minden pillanatára jó szívvel emlékszem vissza, nagyon tehetséges csapatok indultak 2025-ben is, mind a tavaszi mind pedig az őszi fordulóban. Jó látni, hogy vannak mindig visszatérő versenyzők ebben a versenyben, sőt olyanokkal is találkoztam már, akik a MABISZ saját „háziversenyében”, a „Biztosítsd be magad!” megmérettetésében is indultak. Ez is egy országos verseny, amelynek mezőnyében tavaly 33 csapat indult, a hatos döntőből három társaság állhatott a képzeletbeli dobogóra. Őket – immáron hagyományosan – meghívtuk az éves MABISZ konferenciára is. Sőt olyan csapatok is voltak már, amelyek tagjaival az említetteken kívül a Nemzetgazdasági Minisztérium Nagy Pénzügyes Diákteszt elnevezésű versenyén futottam össze. Jó tudni, hogy mindezen megmérettetések esélyt adnak arra, hogy ezekből a lelkes fiatalokból később akár kiváló pénzügyi szakemberek lehessenek.