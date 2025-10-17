Sok kicsi sokra megy: az OTP-nél fizetni kell majd a mobilos értesítésekért

A változás november 18-án lép életbe, erről az OTP egy weboldalán publikált hirdetményben tájékoztat – számol be a változásról a 24.hu.

Nekünk bittyeg

Fotó: DepositPhotos.com

A dokumentum szerint az ügyfelek november 18-ától kezdve két digitális szolgáltatási csomag közül választhatnak: az Alap csomag és a Plusz csomag közül. Az Alap csomag díjmentes – ebbe kerül automatikusan minden ügyfél a novemberi életbelépéskor –, és az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza:

OTP InternetBank és OTP MobilBank használata;

OTP Digitális üzenetküldés;

SMS-értesítések kártyás tranzakciókról és pénzmozgásokról;

Mobil Aláírás SMS.

A push értesítések ebbe a csomagba nem kerültek bele, azaz, aki díjmentesen kívánja használni a mobilos alkalmazást, annak az applikáció nem fog értesítéseket küldeni a számláján történő pénzmozgásról.

Ehhez a fizetős Plusz csomagot kell igényelni, amelybe a fent leírtak mellett bekerültek a következő funkciók is:

push értesítések kártyás tranzakciókról és pénzmozgásokról, csoportos beszedési megbízásokról, értékpapír-státuszváltozásokról és számlamozgásokról;

SMS-értesítések csoportos beszedési megbízásokról, értékpapír-státuszváltozásokról és számlamozgásokról.

Ennyibe kerül

A Plusz csomag havidíja számlacsomagonként eltérő, privát banki, junior, prémium plusz és bizonyos bázis csomagokkal például 0 forintba kerül, smart, net, elektronikus és kedvezmény nélküli bázis csomagokkal 325 forintba, alap, grátisz, tempó, OTP OKÉ 5, lakossági osztálypénzszámla, devizaszámla és hitelkártya csomaggal pedig 649 forint a költsége. Az SMS-szolgáltatásokért ezen felül plusz díjat számolnak fel, ami üzenetenként akár 77 forint is lehet.