2p
Személyes pénzügyek Budapest készpénz

Sok magyart érintő újdonságot hozott a február elseje

Kollár Dóra
Kollár Dóra

A legfontosabb újdonság az ingyenes készpénzfelvételi határ emelése. 

Jó hír a készpénzhasználóknak

A bankok tiltakozása ellenére február elsejétől a duplájára, 300 ezer forintra emelkedett az ingyenes készpénzfelvételi határ. A vonatkozó rendelet szerint – amely még december közepén jelent meg – a lehetőséget legfeljebb havonta két alkalommal lehet igénybe venni, és bármilyen lakossági ügyfél kérheti azt a számlájához. Azok, akik a korábbi 150 ezres limittel éltek, automatikusan megkapják a duplázást, akik viszont korábban nem nyilatkoztak erről, megtehetik majd. Részleteket ebben a cikkünkben talál:

Újabb utcákban kell fizetni a budapesti parkolást

Ahogy arról korábbi cikkünkben is írtunk, az Újbudai Önkormányzat parkolási cége honlapján számolt be arról, hogy február elsejével bővültek a parkolási övezetek, és a díjköteles zónát kiterjesztették Albertfalvára is. Ez a Galvani utca – Andor utca – Egér út – vasút – Kitérő út – Szerémi út által határolt területet érinti. Az új várakozási övezet a D övezetbe tartozik, azaz munkanapokon 8-18 óra között kell várakozási díjat fizetni, amelynek mértéke 200 forint óránként és időkorlát nélkül lehet várakozni. A lakossági engedéllyel rendelkezők számára a parkolás ingyenes marad az éves fizetendő összegtől eltekintve – ez lakcímenként az első gépjárműre 12 ezer forint, a második gépjárműre 24 ezer forint.

Megújult a Sikló és a Libegő jegyrendszere

Február 1-től megújult a Budavári Sikló és a Zugligeti Libegő jegyrendszere – közölte a BKV Zrt. A közlemény szerint visszatértek az egyirányú jegyek, ugyanakkor megmaradtak a kétirányú és a retúr opciók is, magyarországi lakcímkártyával pedig kedvezményes „Itthoni jegyek” váltak elérhetővé a Siklón.

A Budavári Siklón jelentős kedvezménnyel, nagyjából féláron Itthoni jegyek válthatók februártól, a jegyek a Sikló pénztáraiban vásárolhatók meg, a lakcímkártya bemutatásával. A Zugligeti Libegőn az egyirányú jegy egy utazásra, a kétirányú jegy pedig két tetszőleges irányú utazásra érvényes – ezért különbözik a kétirányú és a retúr elnevezés a két szolgáltatásnál.

Továbbra is vásárolható „Sikló + Hajó” kombinált jegy is, amely a Budavári Siklón és a körjárati hajókon használható fel a vásárlástól számított 30 napig – áll a közleményben.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Vigyázat! Aki nem figyel, annak fizetnie kell a készpénzfelvételért

Vigyázat! Aki nem figyel, annak fizetnie kell a készpénzfelvételért

Bár holnaptól akár 340 000 forint készpénzt is fel lehet venni ingyen a magyarországi bankszámlákról, sokan fizetnek a készpénzfelvételért, aminek a BiztosDöntés.hu szakértői szerint számos oka lehet. Mindeközben a bankok maguk is számos kedvezményt kínálnak, ezek egy része ráadásul nemcsak idehaza, hanem akár külföldön is ingyenes pénzfelvételt biztosít.

Fontos változás jön vasárnaptól a bankkártyások életében

Fontos változás jön vasárnaptól a bankkártyások életében

Az ingyenes készpénzfelvétel felső határa a kétszeresére emelkedik, havonta kétszer maximum 300 ezer forint erejéig lehet ATM-ből díjmentesen készpénzt felvenni. Az átlagos ügyfél a fele ekkora keretbe is belefért eddig. 

Örülhetnek az Aldi vásárlói, itt az újabb árcsökkentés

Örülhetnek az Aldi vásárlói, itt az újabb árcsökkentés

A diszkontlánc lépéseket jelentett be. 

Nagy változást hoz a vasárnap – itt kell egyik napról a másikra fizetnie az autósoknak

Nagy változást hoz a vasárnap – itt kell egyik napról a másikra fizetnie az autósoknak

Új utcák lesznek érintettek.

Autósok, figyelem, mától egyszerűbb lesz biztosítást kötni!

Új szereplő jelent meg a magyar online biztosításközvetítői piacon: a SimplePay Zrt. és a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt. együttműködésében elindult a simplebiztositas.hu, egy új, teljesen online működő biztosításközvetítői platform, amely a mesterséges intelligenciát is használja. 

Ezért tankolaht gondtalanul

Ezért tankolhat gondtalanul

A nagykereskedelmi üzemanyagárak nem változnak szerdától. Kedden azt élvezhetjük, hogy hétfőhöz képest olcsóbb a gázolaj.

Elnézést kér az OTP a bankkártyásoktól, és visszautalja a pénzt

Elnézést kér az OTP a bankkártyásoktól, és visszautalja a pénzt

Tévesen vontak le pénzt a tranzakciók után, de visszaadják. 

Íme az MNB feketelistája: tucatnyi pénzügyi csaló kerül fel rá minden nap

Íme az MNB feketelistája: tucatnyi pénzügyi csaló kerül fel rá minden nap

Már csaknem 50 ezren igyekeznek emberek átveréséből pénzt csinálni.

Itt megnézheti: így írták át az otthontámogatási rendszert

Itt megnézheti: így írták át az otthontámogatási rendszert

Egy megjelent módosítás miatt fontos pontokon módosult az otthontámogatási rendszer.

Több tízezer forintot lehet spórolni a bankoláson, sokan mégsem teszik

Több tízezer forintot lehet spórolni a bankoláson, sokan mégsem teszik

Értékesek a digitális ügyfelek a bankoknak.

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!

Geopolitika, makrogazdaság és megatrendek – alapozza meg 2026-os befektetési sikereit!


Merre érdemes indulni? Irányt mutatunk!

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168