Sok magyart érintő újdonságot hozott a február elseje

Jó hír a készpénzhasználóknak

A bankok tiltakozása ellenére február elsejétől a duplájára, 300 ezer forintra emelkedett az ingyenes készpénzfelvételi határ. A vonatkozó rendelet szerint – amely még december közepén jelent meg – a lehetőséget legfeljebb havonta két alkalommal lehet igénybe venni, és bármilyen lakossági ügyfél kérheti azt a számlájához. Azok, akik a korábbi 150 ezres limittel éltek, automatikusan megkapják a duplázást, akik viszont korábban nem nyilatkoztak erről, megtehetik majd. Részleteket ebben a cikkünkben talál:

Újabb utcákban kell fizetni a budapesti parkolást

Ahogy arról korábbi cikkünkben is írtunk, az Újbudai Önkormányzat parkolási cége honlapján számolt be arról, hogy február elsejével bővültek a parkolási övezetek, és a díjköteles zónát kiterjesztették Albertfalvára is. Ez a Galvani utca – Andor utca – Egér út – vasút – Kitérő út – Szerémi út által határolt területet érinti. Az új várakozási övezet a D övezetbe tartozik, azaz munkanapokon 8-18 óra között kell várakozási díjat fizetni, amelynek mértéke 200 forint óránként és időkorlát nélkül lehet várakozni. A lakossági engedéllyel rendelkezők számára a parkolás ingyenes marad az éves fizetendő összegtől eltekintve – ez lakcímenként az első gépjárműre 12 ezer forint, a második gépjárműre 24 ezer forint.

Megújult a Sikló és a Libegő jegyrendszere

Február 1-től megújult a Budavári Sikló és a Zugligeti Libegő jegyrendszere – közölte a BKV Zrt. A közlemény szerint visszatértek az egyirányú jegyek, ugyanakkor megmaradtak a kétirányú és a retúr opciók is, magyarországi lakcímkártyával pedig kedvezményes „Itthoni jegyek” váltak elérhetővé a Siklón.

A Budavári Siklón jelentős kedvezménnyel, nagyjából féláron Itthoni jegyek válthatók februártól, a jegyek a Sikló pénztáraiban vásárolhatók meg, a lakcímkártya bemutatásával. A Zugligeti Libegőn az egyirányú jegy egy utazásra, a kétirányú jegy pedig két tetszőleges irányú utazásra érvényes – ezért különbözik a kétirányú és a retúr elnevezés a két szolgáltatásnál.

Továbbra is vásárolható „Sikló + Hajó” kombinált jegy is, amely a Budavári Siklón és a körjárati hajókon használható fel a vásárlástól számított 30 napig – áll a közleményben.