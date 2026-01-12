3p
Sokat hozhatnak a konyhára az új kedvezmények

Az év elejétől hatályos adókedvezményekkel vaskos havi bevételnövelés is elérhető, így akár egy lakáshitel teljes törlesztője is kitermelhető.

A 2026 januárjától életbe lépett adóváltozások érezhetően javítják a kétgyermekes családok lakáshitel-felvételi lehetőségeit, ha az első otthonuk megvásárlását tervezik és az édesanya 40 év alatti – írtja a money.hu. Az oldal számításai szerint egy ilyen mediánkeresetű, kétgyermekes család esetében a SZJA-mentesség és a megemelt családi adókedvezmény együttes hatása havi több mint 120 ezer forintos nettó jövedelem növekedést eredményezhet. Ez az összeg önmagában akár egy 25 millió forintos, fix kamatozású Otthon Start lakáshitel havi törlesztőrészletét is fedezheti az oldal számításai szerint.Az Otthon Start igénylőinek átlagéletkora jelenleg 34 év, az igénylők mintegy 80%-a 40 év alatti. Ennek alapján a 2026-tól érvényes, 40 év alatti, kétgyermekes édesanyákra vonatkozó SZJA-mentesség szinte pontosan azt a korosztályt célozza, amely a lakáshitel-piac egyik legaktívabb szereplője.

120 ezer forint is lehet a plusz jövedelem

A KSH legfrissebb, októberi adatai szerint a bruttó mediánkereset 575 ezer forint volt. Ha egy házaspár mindkét tagja ezt az összeget keresi, a 2026-os adóváltozások látványos fordulatot hoznak a családi költségvetésben. A 40 év alatti, kétgyermekes édesanya mentesül a 15%-os személyi jövedelemadó alól, ami havi 86 250 forinttal növeli a család nettó jövedelmét. Emellett 2026-ban a két gyermek után járó családi adókedvezmény összege gyermekenként nettó 40 ezer forintra emelkedik, ez összesen 80 ezer forint többletbevételt jelent, melyet akár az édesapa is érvényesíthet. A két intézkedés együttes hatása így havonta több mint 120 ezer forintos nettó jövedelem növekedést eredményez a tavalyi év első félévéhez képest.

Sokat lendíthet a családi pénzügyeken az idéntől hatályos kedvezményrendszer
Fotó: Depositphotos

Nagyobb önerővel persze minden még jobb

A money.hu szerint az extra nettó jövedelemmel kalkulálva 10–30 százalékos önerő mellett egy 28–36 millió forint értékű ingatlan megvásárlása finanszírozható 25 éves futamidővel. Amennyiben pedig nagyobb önerő áll rendelkezésre – például egy legfeljebb 50 százalékban tulajdonolt ingatlan értékesítéséből származó saját forrás révén –, a 25 millió forintos hitel méretében vagy elhelyezkedésében kedvezőbb lakás megszerzésére adhat lehetőséget.

“A 2026-os adóváltozások egyik nyertesei kétségtelenül azok a lakásvásárlás előtt álló, kétgyermekes családok, ahol az édesanya még nem töltötte be a 40. életévét. A nettó jövedelem ilyen mértékű növekedése nemcsak a banki hitelbírálat során számít, hanem a család hosszú távú pénzügyi biztonságát is erősíti.” – emelte ki Garam Dániel, az oldal szakértője.

Lakásvásárlás? Támogatást is kaphat, ha résen van

Jogvesztő határidő közelít és a munkaadón is múlik ki és hogyan kaphatja meg az aktuális lakhatási támogatásokat.

Ön is megkapja! Így spórolhat a bankoláson

Mindenkit értesítenek a bankok az éves díjkimutatásról, és ezúttal könnyedén, a korábbinál kedvezőbb díjcsomagra is válthatunk.

Elakadtak a személyi kölcsönök kamatai a hóban

Nem hozott további kamatcsökkentéseket a személyi kölcsönöknél 2026. első hónapja. Jórészt a tavaly év végi kondíciókkal szaladtak neki az idei évnek a bankok.

Egy rossz lépés, és ugrik az egymillió: így kérhetik vissza az otthontámogatást

A közszolgálati támogatást kamatostul kell visszafizetni, ha nem teljesülnek a feltételek.

November: sír a munkáshitel, mosolyog a személyi kölcsön

Az átlag fölé kúszott a személyi hitel nagysága, a munkáshitel pedig legrosszabb hónapját zárta.

Nincs megállás: novemberben is tarolt az Otthon Start hitel 

Újabb csúcsra, 274 milliárd forintra emelkedett novemberre az új lakáshitel-szerződések összege, ami egyértelműen az Otthon Start hitel berobbanásának köszönhető – hívja fel a figyelmet Fülöp Norbert Attila, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. A személyi kölcsönök iránt szintén nagyon erős az érdeklődés, a január óra elérhető munkáshitel iránti kereslet viszont eddigi mélypontjára zuhant a tizenegyedik hónapban.

Bejött az új rendszer Magyarországon, új kedvenc a fizetéskor

Rendkívüli tempóban terjed, és egyre több kereskedőnél érhető el a qvik.

OTP-ügyfelek, figyelem! Leállást jelentett be a bank

Kétszer is szünetelni fog a szolgáltatás.

Itt is nagy változást hozott 2026: ezzel spórolhat az autópályamatricán

Ezekre az újdonságokra kell felkészülni.

A hadiipar és a nukleáris energia előtt is megnyílt a zöld alapok kapuja

Az orosz-ukrán háború kitörése után több olyan iparág is bekerült a fenntartható befektetési alapok látókörébe, amelyek korábban inkább tiltólistán szerepeltek. Ékes példa Németország nukleáris energiával kapcsolatos attitűdje, de a hadiipari cégek is egyre elfogadottabbá váltak, ahogy társadalmi elvárás lett a biztonság megerősítése – mondta el a Klasszis Podcast legújabb epizódjában az Amundi Magyarország vezérigazgatója. Vízkeleti Sándorral a mesterséges intelligencia befektetési döntésekben játszott szerepéről is beszélgettünk.

