Sokat hozhatnak a konyhára az új kedvezmények

A 2026 januárjától életbe lépett adóváltozások érezhetően javítják a kétgyermekes családok lakáshitel-felvételi lehetőségeit, ha az első otthonuk megvásárlását tervezik és az édesanya 40 év alatti – írtja a money.hu. Az oldal számításai szerint egy ilyen mediánkeresetű, kétgyermekes család esetében a SZJA-mentesség és a megemelt családi adókedvezmény együttes hatása havi több mint 120 ezer forintos nettó jövedelem növekedést eredményezhet. Ez az összeg önmagában akár egy 25 millió forintos, fix kamatozású Otthon Start lakáshitel havi törlesztőrészletét is fedezheti az oldal számításai szerint.Az Otthon Start igénylőinek átlagéletkora jelenleg 34 év, az igénylők mintegy 80%-a 40 év alatti. Ennek alapján a 2026-tól érvényes, 40 év alatti, kétgyermekes édesanyákra vonatkozó SZJA-mentesség szinte pontosan azt a korosztályt célozza, amely a lakáshitel-piac egyik legaktívabb szereplője.

120 ezer forint is lehet a plusz jövedelem

A KSH legfrissebb, októberi adatai szerint a bruttó mediánkereset 575 ezer forint volt. Ha egy házaspár mindkét tagja ezt az összeget keresi, a 2026-os adóváltozások látványos fordulatot hoznak a családi költségvetésben. A 40 év alatti, kétgyermekes édesanya mentesül a 15%-os személyi jövedelemadó alól, ami havi 86 250 forinttal növeli a család nettó jövedelmét. Emellett 2026-ban a két gyermek után járó családi adókedvezmény összege gyermekenként nettó 40 ezer forintra emelkedik, ez összesen 80 ezer forint többletbevételt jelent, melyet akár az édesapa is érvényesíthet. A két intézkedés együttes hatása így havonta több mint 120 ezer forintos nettó jövedelem növekedést eredményez a tavalyi év első félévéhez képest.

Sokat lendíthet a családi pénzügyeken az idéntől hatályos kedvezményrendszer

Nagyobb önerővel persze minden még jobb

A money.hu szerint az extra nettó jövedelemmel kalkulálva 10–30 százalékos önerő mellett egy 28–36 millió forint értékű ingatlan megvásárlása finanszírozható 25 éves futamidővel. Amennyiben pedig nagyobb önerő áll rendelkezésre – például egy legfeljebb 50 százalékban tulajdonolt ingatlan értékesítéséből származó saját forrás révén –, a 25 millió forintos hitel méretében vagy elhelyezkedésében kedvezőbb lakás megszerzésére adhat lehetőséget.

“A 2026-os adóváltozások egyik nyertesei kétségtelenül azok a lakásvásárlás előtt álló, kétgyermekes családok, ahol az édesanya még nem töltötte be a 40. életévét. A nettó jövedelem ilyen mértékű növekedése nemcsak a banki hitelbírálat során számít, hanem a család hosszú távú pénzügyi biztonságát is erősíti.” – emelte ki Garam Dániel, az oldal szakértője.