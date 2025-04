Most érezzük majd igazán a Brent olaj árának egy hét alatti több mint 17 százalékos árzuhanását, fogalmazott a Holtankoljak.hu szaklap.

A lap szerint csütörtökön a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is bruttó 12 forinttal fog csökkeni. Ez várhatóan fokozatosan, a kutak áraiban is megjelenik majd, melyet követően a benzin és a gázolaj átlagára is 600 forint alá csökkenhet.