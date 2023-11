Súlyos bajok vannak a nyugdíjtörvénnyel

Black Friday – a bankoknál

A CIB, a Raiffeisen és az UniCredit Bank is jóváírási akciókat hirdetett, ami röviden annyit tesz, hogy meghatározott összegű hitelfelvételnél akár több tízezer forintot is jóváírnak a kölcsönfelvevő bankszámláján. Az akcióhoz várhatóan további bankok is csatlakoznak, de a népszerű vásárlási szezonban nemcsak a választott terméket, hanem a pénzintézetek ajánlatait is tanácsos összehasonlítani, mert nem mindig a legakciósabb a legkedvezőbb is egyben.