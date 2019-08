Számlát nyitnál a gyerekednek? Egyáltalán nem mindegy, hogy melyiket választod!

A Bank360 most megszondázta a bankok diákszámla-ajánlatait: azok a 18 - 26 éves fiatalok, akik már most odafigyelnek a megfelelő bankszámla kiválasztására és tudatosak a pénzügyeikben, akár több tízezer forintot is megspórolhatnak évente.

Diákszámlát szinte minden pénzintézet kínál már a fiatal felnőtteknek, sőt több bank 14 éves kortól is elérhetővé teszi azokat. Nem csoda, hiszen a szülők számára átláthatóbb lehet a középiskolás gyermekek zsebpénzét folyószámlán keresztül kezelni, míg később a felsőoktatási tanulmányok megkezdésével jelennek meg olyan költségek és bevételek, amelyek miatt szükség lesz egy bankszámlára: erre érkezhet ösztöndíj, diákhitel, vagy diákmunkából származó jövedelem, de sokan innen fizetik a lakbért és egyéb költségeket is, például tandíjat, arról nem is beszélve, hogy a mai fiatalok már előszeretettel fizetnek kártyával vagy mobiltelefonnal, ahol csak lehet. Persze egyáltalán nem mindegy, hogy ezért mennyit kell fizetnie egy tanulónak.

A diákszámlák jellemzően sokkal kedvezőbb feltételekkel és árazással igényelhetők, mint a hagyományos társaik. A legtöbb bank mindössze egy igazolást kér aktív tanulói jogviszonyról, illetve a megadott korcsoportba kell tartozni, ami átlagosan 18 és 26 év között van, de vannak már bankszámlák 14 és 18 év közöttieknek is. A Bank360 szerint a kedvező feltételek oka, hogy

a diákok jellemzően nem rendelkeznek rendszeres jövedelemmel, de a többség kap anyagi segítséget otthonról, amelyet átutalással rendeznek a szülők,

nem tranzaktálnak olyan nagy értékben, mint a már aktív keresők,

a diákszámla tipikusan az első olyan termék, amely miatt a bankhoz fordulnak a fiatalok, így egy kedvező árazású, jól működő szolgáltatás igénybevétele után jó eséllyel más termékek esetében is az adott pénzintézetet választják majd (például hitelkártya vagy jelzáloghitel esetén).

Szinte ingyen

A költségek megállapításához a Bank360 egy digitálisan előszeretettel bankoló fiatal példáját használta, akinek 150 000 forint érkezik havonta a számlájára, vásárlásaihoz pedig szívesen használja kártyáját, mobilját, nagyobb összegű kiadásait - lakbér, tandíj, közüzemi számlák - pedig átutalással és csoportos beszedési megbízással rendezi. Elektronikus számlakivonatot kér papír helyett és netbankol, presztízskártya pedig nincs szüksége.

Ezek alapján a Bank360 számításai szerint jelenleg több pénzintézetnél is 15 000 forint alatt van nem csak az első éves, de a második évtől számított éves összköltség is. Ugyanakkor a kevésbé kedvező számlacsomagok díja éves szinten a 25 000 forintot is meghaladhatja. A megfigyelt számlacsomagoknál a legdrágább tételek az alábbiak voltak, ezekre érdemes kifejezetten odafigyelni, amikor bankszámlát választunk:

az éves kártyadíj: a számlaköltség jelentős részét teszi ki, főleg akkor, ha valamilyen presztízskártyát választunk.

rendszeres átutalások és csoportos beszedési megbízások: ezeknek a tranzakcióknak is díja van, bár az átutalásokat 20 000 forint alatt már nem terheli tranzakciós illeték.

Amire még érdemes odafigyelni, ha olcsó számlára vágyunk

A portál összehasonlításából kiderül: a diákszámláknál a bankok elengedik a számlavezetés díját és többnyire az első éves kártyadíjat is, ugyanakkor vannak olyan extra szolgáltatások, amelyek további költséget jelentenek, ugyanakkor nem feltétlenül van rájuk szükség:

Egyenlegértesítés SMS-ben: éves szinten több ezer forintba kerülhet, hogy minden kártyás tranzakció esetén kapunk egy SMS-t. Ez nagyobb biztonságot jelent, ugyanakkor ma már szinte minden pénzintézet valós idejű tájékoztatást ad az egyenlegünkről mobilbankon keresztül, ahol akár push-értesítést is kérhetünk díjmentesen.

Papíralapú egyenlegkövetés: szintén ezer forintos tétel lehet éves szinten, ha az elektronikus számlakivonat helyett papíralapút kérünk.

Fióki megbízások: az is extra költséggel járhat, ha nem magunk intézzük a pénzügyeket a netbankon keresztül, hanem ügyintéző segítségét vesszük igénybe például egy utalásnál.

Készpénzfelvétel: ha a jogszabály alapján díjmentesen biztosított havi két, legfeljebb összesen 150 000 forintos készpénzfelvétel nem elég, érdemes alaposan utánajárni, hogy mennyibe kerül a további pénzfelvétel díja.

Érdemes már fiatalon szokni a pénzügyi tudatosságot

A szakportál felhívja a figyelmet: nem csak a megfelelő diákszámla kiválasztásakor érdemes a második évtől felszámított díjakkal kalkulálni. Az első évre a bankok igen nagy, több ezer forintos kedvezményeket adnak, így nem feltétlenül látunk reális képet az első éves díjak alapján. Ahhoz, hogy pontosan felmérjük a várható költségeket, érdemes a Bank360 ingyenes bankszámla kalkulátorát használni, amellyel akár teljesen személyre is szabhatjuk a számlahasználati szokásainkat, hogy a lehető legpontosabban tájékozódhassunk.

A diákoknak érdemes már most alaposan megnézni a lehetőségeket, hiszen a tudatos pénzügyi döntések később is nagy segítséget jelenthetnek, például egy lakáshitel kiválasztásánál, ahol tízezer forintok helyett milliós eltérések is jelentkeznek két hasonlónak tűnő banki ajánlat között.