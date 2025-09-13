Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Személyes pénzügyek Adó Szavazások

Szavazzon! Megadóztassák a kiemelkedő vagyonokat?

mfor.hu

Az adóbevezetés mostanában kulcstéma.

Sokat hallani mostanában a magyarországi adórendszerről, különösen azután, hogy kormányközeli médiában kiszivárgott egy állítólagosan a Tiszától származó dokumentum, amelyben olyan tervek szerepeltek, hogy a párt háromkulcsos, progresszív szja-rendszer bevezetésére készülhet – ebben a leggazdagabbak arányosan nagyobb hányadot fizetnek, de a több sávra bontott rendszerben jövedelemarányos a fizetendő hozzájárulás mértéke.

A dokumentum eredetiségét Magyar Péter azóta többször is megcáfolta, a párt tervezett adóintézkedése közt pedig előkerült egy olyan vagyonadó-tervezet, amely szerint az 5 milliárd forint feletti vagyonokra évi 1 százalékos központi vagyonadót vezetnének be.

Ez kiterjedne minden vagyontárgyra (például ingatlanok, luxuscikkek, drága autók), és vagyonadó alapját az illetékmentes ajándékozási körben lévő közeli hozzátartozókkal együtt kellene kiszámolni – kivédve az esetleges tulajdonjogi trükközéseket.

Kíváncsiak vagyunk olvasóink véleményére: ön támogatná, hogyha külön megadóztatnák a leggazdagabbakat?

Ön támogatná a kiemelkedő vagyonok megadóztatását?

Több napon át lesznek szünetek.

Zajlanak az őszi adóhatósági razziák.

Megjelent egy új kutatás a magyarországi adókérdésekről.

Akármit nem lehet venni rajta.

Augusztusban lassabban emelkedtek a bérleti díjak – derül ki a KSH–ingatlan.com lakbérindex legfrissebb adataiból.

A legjobban keresők személyi-jövedelemadója az Európai Gaztasági Térségben.

Egy kis adalék a személyi-jövedelemadó vitához a legjobban keresők európai adókulcsait bemutatva.

Úgy nőhet a házasságkötések száma az Otthon Start miatt, hogy ez nem feltétele az igénylésének.

Az augusztusi inflációs adat 1,5 százalékkal haladja meg a januárit, éppen ekkora korrekcióra számíthatnak a nyugdíjasok. 

Az Otthon Start utáni áremelkedés tovább csökkentheti a Babaváró hitel értékét, aminek csak egyszer emelték a maximális keretét, 10 százalékkal.

Erős startot vett a héten elindult, a rendszerváltás utáni legnagyobb otthonteremtési program – írta a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára szombaton a Facebook-oldalán.

