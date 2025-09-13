Szavazzon! Megadóztassák a kiemelkedő vagyonokat?

Sokat hallani mostanában a magyarországi adórendszerről, különösen azután, hogy kormányközeli médiában kiszivárgott egy állítólagosan a Tiszától származó dokumentum, amelyben olyan tervek szerepeltek, hogy a párt háromkulcsos, progresszív szja-rendszer bevezetésére készülhet – ebben a leggazdagabbak arányosan nagyobb hányadot fizetnek, de a több sávra bontott rendszerben jövedelemarányos a fizetendő hozzájárulás mértéke.

A dokumentum eredetiségét Magyar Péter azóta többször is megcáfolta, a párt tervezett adóintézkedése közt pedig előkerült egy olyan vagyonadó-tervezet, amely szerint az 5 milliárd forint feletti vagyonokra évi 1 százalékos központi vagyonadót vezetnének be.

Ez kiterjedne minden vagyontárgyra (például ingatlanok, luxuscikkek, drága autók), és vagyonadó alapját az illetékmentes ajándékozási körben lévő közeli hozzátartozókkal együtt kellene kiszámolni – kivédve az esetleges tulajdonjogi trükközéseket.

Kíváncsiak vagyunk olvasóink véleményére: ön támogatná, hogyha külön megadóztatnák a leggazdagabbakat?