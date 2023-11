Százezreket is kaphat pluszban, aki jó banktól veszi fel a CSOK-ot

Nagyon kedvező feltételekkel kaphatnak lakáshitelt jövőre a gyermeket vállaló családok az új lakástámogatási rendszer, a CSOK Plusz indulása után. Ugyanakkor ahogyan az eddigi támogatott hiteleknél, az új programban is jó eséllyel lesz lehetősége az érintetteknek további kedvezményeket igénybe venni, de ehhez meg kell találniuk a megfelelő bankot.

Nagyon nem mindegy, hol írjuk alá a CSOK Plusz hitelszerződést. Fotó: Pexels

A gyermeket vállaló, első közös lakásuk megvásárlását vagy nagyobb ingatlanba költözést tervező családok igen kedvező feltételekkel juthatnak lakáshitelhez jövőre a CSOK Plusznak köszönhetően. Az új támogatási rendszer részletszabályai még nem jelentek meg, de a főbb paraméterek már ismertek. A gyermekek számától függően 15-50 millió forintos lakáshitelt kaphatnak az arra jogosultak, ami 25 éves futamidő esetében a 3 százalékos kedvezményes kamattal számolva havi 71-237 ezer forintos törlesztőrészletet jelent. Mindez a piaci kölcsönökhöz képest hitelösszegtől függően akár több mint 100 ezer forintos megtakarítást is jelenthet havonta. Ugyanakkor a kamattámogatott hitelek között is van különbség, jelenleg is van ebben verseny a bankok közt - közölte a money.hu.

Százezreket kaphatnak az igénylők

"A korábbi támogatási rendszer alapján szigorú feltételek vonatkoznak majd a jövőben is a kedvezményes hitel igénybevételére. Az ilyen lakáshitelek legfontosabb paraméterében, a kamatban nem lesz különbség, ám a bankok gyakorlatában szinte biztos, hogy számíthatunk olyan kedvezményekre, amelyek miatt fontos lesz az összehasonlítás"

- hívta fel a figyelmet Korponai Levente, a money.hu vezetője. A pénzintézetek között borítékolhatóan verseny lesz azért, hogy megszerezzék a CSOK Pluszt igénylő családokat.

Kapcsolódó cikk Nem tudom, hogy miért kell gyerekhez kötni a támogatást - utcai vélemények a CSOK Pluszról Bejelentette a kormány a 2024-től élő CSOK Plusz feltételeit, 50 millió forintra nő a támogatott hitel összege. Mit szólnak ehhez az emberek? Kiderül a videóból.

A szakember példaként elmondta, hogy az eddigi támogatott otthonteremtő hiteleknél például a jövedelemelvárások között is van eltérés a bankok között. Emellett verseny alakult ki a különböző díjak elengedése, egyéb kedvezmények tekintetében. Akadnak bankok, amelyek az értékbecslés költségét vagy a helyszíni szemle díját térítik vissza. Arra is több példa van, hogy a hitelbírálati díjat engedi el a pénzintézet, továbbá különböző akciók keretében jóváírást ad a hiteligénylőknek. Ugyanígy jóváírási verseny alakult ki a Babaváró esetében is.

Korponai Levente kiemelte: