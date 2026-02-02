Személyi kölcsönt venne fel? Jól nézzen körül!

Több bank is változtatott személyi kölcsönének kondícióin a napokban, így már évi 9,20 százalékos kamatot is találni a BiztosDöntés.hu elemzése alapján. A szakportál szerint az intenzív verseny nem meglepő, a személyi kölcsönök iránti kereslet változatlanul nagyon erős a piacon.

Január végével, illetve február elejével több bank is változtatott a személyi kölcsönök kondícióin: a módosítások a kamatokon kívül az egyéb feltételeket is érintik – derül ki a BiztosDöntés.hu által összegyűjtött adatokból.

Ismét lejjebb kúszott a legalacsonyabb kamat

A gyűjtés szerint az UniCredit Bank január 31-től két kamatkedvezmény-sávban is csökkentette a Fix Kamat személyi kölcsön kamatát. A Prémium Aktív Extra Kamatkedvezménynél – ahol legalább havi 450 ezer forint jóváírás az elvárás – a 7 millió és a 15 millió forint közötti összegsávban 9,64-ról 9,40 százalékra csökkent az éves kamat.

A Prémium Aktív Extra Plusz Kamatkedvezménynél – ahol a legalább 450 ezer forintos jövedelem mellett hitelfedezeti biztosítás megkötése is feltétel – a 7 millió és 15 millió forint közötti összegsávban 9,44-ról 9,20 százalékra csökkent az éves kamat.

A K&H január 30-tól változtatott a személyi kölcsönök feltételein: a pénzügyi szolgáltató kivezette az „átutalási kedvezmény” opciót, ami szükséges volt a legkedvezőbb kondíciók eléréséhez. A továbbiakban tehát már nincs szükség a havi rendszerességű átutalás vállalására, mert anélkül érhetők el ugyanazok a kamatok, azaz a K&H kiemelt személyi kölcsönnél évi 9,99 százalék, a K&H személyi kölcsönnél pedig 18,99 százalék a kamat. A választható futamidőnél is egyszerűsített a szabályokon a K&H: most már egymillió forintos hitelösszeg alatt legfeljebb 72 hónapos, afölött pedig (egészen a 15 millió forintos maximumig) 120 hónapos futamidő választható.

Mehet a matek

Fotó: DepositPhotos.com

Az MBH Bank jelentősen átalakította a személyi hitelei kínálatát: a választható konstrukciók szempontjából az is lényeges, hogy fióki, vagy online igénylésről van-e szó. Előbbiek közé tartozik az MBH Személyi Kölcsön 400+ nevű termék, amelynél 400 ezerforint nettó jövedelmet kell tudnia igazolnia az igénylőnek, amiért cserébe a kamat alapesetben 19,49 százalék, ami 5 millió forint vagy efölötti hitelösszegnél 13,49 százalékra csökken. Ha pedig az igénylőnek ezen felül van olyan MBH-s számlája, amire rendszeres jóváírás érkezik, valamint a törlesztés is MBH Banknál vezetett számláról történik, akkor a kamat akár 9,99 százalék is lehet. Ennél a konstrukciónál a felvehető hitelösszeg 500 ezer és 15 millió forint között lehet.

A BiztosDöntés.hu szerint az online igényelhető Start Személyi kölcsön kamata 20,99 százalék (THM: 23,5 százalék), míg a Start Plus konstrukció 18,49 százalékos kamattal (THM: 20,4 százalék) érhető el. Az elvárt minimális jövedelem mindkettőnél 150 ezer forint, míg az igényelhető hitelösszeg 500 ezer forint - 8 millió forint között lehet. A Start Plusnál a kedvezőbb kamat feltétele, hogy rendszeres jóváírás érkezzen az MBH Banknál vezetett fizetési számlára, valamint a törlesztés is MBH-s számláról történjen a futamidő alatt. Az Extra konstrukció kamata 19,49 százalék, míg az Extra Plus esetében 5 millió forint alatti hitelösszegnél 13,49 százalék, 5 millió és 15 millió forint között pedig 9,99 százalék.

Az OTP Bank február 2-től több összegsávban is emelt az OTP Személyi Kölcsön kamatain, az emelkedés mértéke jellemzően 0,5 és 1 százalékpont között mozog. A felsőbb, 10,1 millió forinttól kezdődő összegsávokban ugyanakkor változatlanok a kamatok, és a legalacsonyabb, évi 10,99 százalékos kamat is a 14 millió forint feletti sávban érhető el.

A lakásfelújításra és korszerűsítésre felhasználható Otthon Személyi Kölcsönnél és a Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitelnél is változtak az alsóbb összegsávok, és 0,5-1 százalékponttal emelkedtek az ezeknél alkalmazott kamatok is. A 10,1 millió forinttól kezdődő, felsőbb sávokban ugyanakkor változatlanok a kamatok, így a 14 millió forint feletti hitelösszegnél elérhető, lekedvezőbb ajánlat az Otthon Személyi Kölcsönnél évi 10,99, az Otthon Személyi Kölcsönnél pedig 9,99 százalék.

Mint írták, a kisebb összegű hitelek nyújtására szakosodott Provident most az Új Kezdet néven futó termékét árulja igen kedvező kondíciókkal: itt a futamidő 18 hónap, a hitel összege 350 000 és 700 000 forint között lehet, az éves kamat pedig 10,36 százalék.

A Raiffeisen Banknál aktív számlahasználattal, és 450 ezer forintot elérő jövedelemmel 9,49 százalékos, éves kamat is elérhető, ha a hitel összege eléri a 10 millió forintot, ugyanakkor már 3 milliós kölcsönösszegnél is 9,89 százalék az elérhető, legalacsonyabb kamat.

A CIB Bank a legkedvezőbb, „A” minősítésű ügyfeleknek 9,41 százalékos kamattal is kínál személyi kölcsönt, ha annak összege eléri a 7 millió forintot, és az igénylés fiókban vagy a CIB24 telefonos ügyfélszolgálaton keresztül történik. A 3 millió és 7 millió forint közötti összegsávban 10,05 százalék a legkedvezőbb éves kamat.

Az Erste személyi kölcsönénél 3 millió forint kölcsönösszegtől és 400 ezer forint, helyben vezetett számlára érkező jövedelemtől már elérhető a 10 százalék alatti (9,89 százalékos) éves kamat. A legkedvezőbb, évi 9,69 százalékos kamat legalább 12 millió forint kölcsönösszegnél érhető el az Ersténél, ha az igénylő helyben vezetett számlájára érkező jövedelem eléri az 500 ezer forintot – derült ki végül a BiztosDöntés.hu közléséből.