SZÉP Kártya: új hírek érkeztek a felhasználásról

Idén júniusban 44 milliárd forintot költöttek a kártyabirtokosok belföldi kikapcsolódásra.

2025 júniusában a SZÉP-kártya feltöltések összértéke 44,4 milliárd forintot tett ki, ami az előző év ugyanezen időszakánál 26,7 százalékkal volt magasabb – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM). A kártyabirtokosok összesen mintegy 44,2 milliárd forintot fizettek SZÉP-kártyáikkal, ami közel 14 százalékos növekedést jelent 2024 júniusához képest. Az év hatodik hónapjában az elfogadóhelyek száma megközelítette a 158 ezret, számuk 7,5 százalékkal nőtt tavalyhoz képest. 

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai alapján júniusban a szálláshelyek országszerte mintegy 10 százalékkal több bevételt könyvelhettek el, mint tavaly ilyenkor, miközben a SZÉP-kártyákról származó bevételük 1,6 százalékkal nőtt.

A térségek közül a legtöbbet a Balatonnál költöttek a szálláshelyeken SZÉP-kártyákról, ahol ez az összeg a júniusi belföldi szálláshelyi bevételek 9,7 százalékát tette ki. Júniusban a szálláshelyek Gyulán és térségben köszönhették bevételeiket legnagyobb arányban a SZÉP-kártyának, itt a belföldiektől származó szálláshelyi bevételek 15,8 százalékát tették ki a SZÉP-kártyás költések. 

2025 első félévében a SZÉP-kártya feltöltések összértéke meghaladta a 248,6 milliárd forintot, ami 8,1 százalékkal múlta felül az előző év azonos időszakát. A SZÉP-kártyás költések az előző év azonos időszakához képest jelentős mértékben, 12,3 százalékkal nőttek, a kártyabirtokosok mintegy 226,6 milliárd forintot használtak fel június végéig kártyáikról. 2025. június végén a SZÉP-kártyákon 142 milliárd forint állt rendelkezésre, a 2024 június végi 127 milliárd forinttal szemben.

