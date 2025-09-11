Tanulságos ábra – itt megnézheti, hogy az európai országokban mekkora a személyi jövedelmadó teteje!

Hitelért kapkod az ország, egyre kevesebben jönnek ki a fizetésükből

Sorban állnak a háztartások a bankoknál a hitelért, viszik lakásra és fogyasztásra is. A lakáshitelek és a személyi hitelek piacán is érik az új rekord, a munkáshitelből viszont nem fogy annyi, amennyit a kormány tervezett. A folyószámlák ugyanakkor egyre nagyobb mínuszba kerülnek, vagyis a családok egyre nehezebben jönnek ki a jövedelmükből, a nyárra a 13. havi nyugdíj is elfogyott.