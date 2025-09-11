Tanulságos ábra – itt megnézheti, hogy az európai országokban mekkora a személyi jövedelmadó teteje!

Az utóbbi hetekben fellángolt a vita a személyi jövedelemadó mértékéről, és progresszivitásáról. Ehhez kívánunk a Hold Alapkezelő ábrájával egy kis adalékot biztosítani a legjobban ekeresők adókulcsait bemutatva. Megér egy pillantást!
- Magyarország 15 százalék, ennél csak Románia és Bulgária 10 százalékai kevesebbek.
- Csehország 23 százalék, Szlovákia 25 százalék, de Lengyelország már 36 százalék.
- A balti államokban Észtország 20 százalék, Lettország 31 százalék és Litvánia 32 százalék.
- Németország 47,5 százalék, Ausztria 55 százalék Nagy-Britannia 45 százalék. Finnország 51,4 százalék, Svédország 52,3 százalék és Dánia 55,9 százalék.