Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

1p

Változó hazai szabályozás: mit vár el az Ön cégétől a hatóság?
Sokakat érint - jöjjön el!

Klasszis Talks & Wine - Fenntarthatóság 2025 ősz

2025. szeptember 17.

Részletek itt >

Személyes pénzügyek Adó Adózási szabályok, tudnivalók Európai Unió

Tanulságos ábra – itt megnézheti, hogy az európai országokban mekkora a személyi jövedelmadó teteje!

mfor.hu

Egy kis adalék a személyi-jövedelemadó vitához a legjobban keresők európai adókulcsait bemutatva.

Az utóbbi hetekben fellángolt a vita a személyi jövedelemadó mértékéről, és progresszivitásáról. Ehhez kívánunk a Hold Alapkezelő ábrájával egy kis adalékot biztosítani a legjobban ekeresők adókulcsait bemutatva. Megér egy pillantást!

A személyi jövedelemadó legnagyobb kulcsa az ezrópai országokban
A személyi jövedelemadó legnagyobb kulcsa az ezrópai országokban
Fotó: Hold Alapkezelő

  • Magyarország 15 százalék, ennél csak Románia és Bulgária 10 százalékai kevesebbek.
  • Csehország 23 százalék, Szlovákia 25 százalék, de Lengyelország már 36 százalék.
  • A balti államokban Észtország 20 százalék, Lettország 31 százalék és Litvánia 32 százalék.
  • Németország 47,5 százalék, Ausztria 55 százalék Nagy-Britannia 45 százalék. Finnország 51,4 százalék, Svédország 52,3 százalék és Dánia 55,9 százalék.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Komoly erők lassították a lakbérek növekedését augusztusban

Komoly erők lassították a lakbérek növekedését augusztusban

Augusztusban lassabban emelkedtek a bérleti díjak – derül ki a KSH–ingatlan.com lakbérindex legfrissebb adataiból.

Van egy nem várt hatása is a kormány csodafegyverének

Úgy nőhet a házasságkötések száma az Otthon Start miatt, hogy ez nem is feltétele az igénylésének.

Ebből indul ki a kormány, amikor a nyugdíjkorrekciót számolja

Ebből indul ki a kormány, amikor a nyugdíjkorrekciót számolja

Az augusztusi inflációs adat 1,5 százalékkal haladja meg a januárit, éppen ekkora korrekcióra számíthatnak a nyugdíjasok. 

Feleannyit se ér a Babaváró, mint amikor bevezették

Feleannyit se ér a Babaváró, mint amikor bevezették

Az Otthon Start utáni áremelkedés tovább csökkentheti a Babaváró hitel értékét, aminek csak egyszer emelték a maximális keretét, 10 százalékkal.

Erősen rajtolt az Otthon Start

Erősen rajtolt az Otthon Start

Erős startot vett a héten elindult, a rendszerváltás utáni legnagyobb otthonteremtési program – írta a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára szombaton a Facebook-oldalán.

Elszámolta magát a kormány, így több tízezer forintot kell fizetnie a nyugdíjasoknak

Elszámolta magát a kormány, így több tízezer forintot kell fizetnie a nyugdíjasoknak

Az év eleji 3,2 százalékos nyugdíjemelés nem fedezi a várhatóan 4,7 százalákos éves inflációt. 

Össztűz alá kerültek a bankok

Össztűz alá kerültek a bankok

Bőven ad nekik munkát a hétfőn elindult, kedvezményes, 3 százalékos kamatozású lakáshitelt elérhetővé tevő Otthon Start Program.

Gigantikus hitelboomot hoz az Otthon Start

A lakossági hitelezés pörög, de a vállalati beruházások a földbe álltak – derült ki a 63. Közgazdász-vándorgyűlés csütörtöki napján, hol bankvezérek ültek le egy asztalhoz.

Ajándékot ad az Aldi és a Lidl a magyar nyugdíjasoknak

Ajándékot ad az Aldi és a Lidl a magyar nyugdíjasoknak

Kiegészítik a nyugdíjas utalványokat.

Hitelért kapkod az ország, egyre kevesebben jönnek ki a fizetésükből 

Hitelért kapkod az ország, egyre kevesebben jönnek ki a fizetésükből 

Sorban állnak a háztartások a bankoknál a hitelért, viszik lakásra és fogyasztásra is. A lakáshitelek és a személyi hitelek piacán is érik az új rekord, a munkáshitelből viszont nem fogy annyi, amennyit a kormány tervezett. A folyószámlák ugyanakkor egyre nagyobb mínuszba kerülnek, vagyis a családok egyre nehezebben jönnek ki a jövedelmükből, a nyárra a 13. havi nyugdíj is elfogyott. 

Biztonságos megtakarítás minden életszakaszra – A Magyar Államkincstár Életútprogramja

Biztonságos megtakarítás minden életszakaszra – A Magyar Államkincstár Életútprogramja (x)

A pénzügyi biztonság megteremtése tudatos.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Az Erste felvillanós bankkártyával lepi meg a gyerekeket

Az Erste felvillanós bankkártyával lepi meg a gyerekeket


Rakéta jelenik meg fizetéskor.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168