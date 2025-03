Tanulságos sztori: így lesz pénzmosó egy 8 általánost végzett őstermelőből

Az egyik sértett 2021-2022 fordulóján megkereste a testvérpárt, azzal, hogy csalók átverték, számlájáról 190 ezer forintot utaltak át a vádlottaknak. Az elsőrendű vádlottat 2022 januárjában tanúként hallgatták ki, de ezt követően is indítottak még átutalásokat a számlákról.

Miután a vádlott számláját zárolták, újabb pénzintézeteknél nyitott számlát, ám egy-két utalást követően ezeket sem tudta használni, így bevonta a fivérét is. Az idősebb férfi számláiról 11 átutalást bonyolítottak le.

A férfi számláira ezután magyar magánszemélyektől 95 ezer és csaknem 10 millió forint közötti összegek érkeztek. A sértettektől befolyó mintegy 56 millió forintot néhány százalékot leszámítva tovább is utalták.

A „brókerek” azt mondták a vádlottnak, hogy a haszonhoz akkor juthat hozzá, ha befizeti a nyereség után járó adót, majd később biztosítási díjakat is kértek tőle. A férfi saját megtakarításaiból, illetve rokonoktól, ismerősöktől kölcsönt kért pénzből 28,5 millió forintot küldött el az ismeretleneknek.

Pénzmosás miatt állt bíróság elé egy testvérpár szerdán Szegeden, a vád szerint a két férfi kriptovaluta-kereskedésre hivatkozva elkövetett csalásokból származó összegek eltüntetéséhez nyújtott segítséget. A történet nem a vád miatt érdekes: tanulságos, hogy lett vádlott azokból az egyszerű emberekből, akik egyébként maguk is átverés áldozatai lettek és több tízmillót buktak – és egyébként maguk is a rendőrséghez fordultak, de nem tudtak nekik segíteni.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!