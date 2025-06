Itt bizony nagy intenzitással támogatja a kormány a lakhatási körülmények javítását

Az Agrárminisztérium az MTI-hez szombaton eljuttatott közleményben a minisztert idézve azt írták, a tanya nem csupán lakóhely, hanem olyan érték, amely egyedi módon őrzi a magyar vidéki kultúra és életforma hagyományait. A támogatási kérelmek benyújtására az első szakaszban 2025. szeptember 4. és 17. között lesz lehetőség.

A miniszter arról tájékoztatott, az agrártárca kiemelt figyelmet fordít a tanyasi életforma fennmaradására, a tanyasi identitás megőrzésére, valamint a vidéki infrastruktúra fejlesztésére. A minisztérium ezért hirdeti meg 15 milliárd forintos kerettel a „Vidéki infrastruktúra fejlesztések támogatása tanyákon” című pályázatot.

Nagy István agrárminiszter nagymértékű támogatásról beszélt

Fotó: Mfor / Dala Gábor

Kifejtette, „célunk, hogy olyan fejlesztési lehetőségeket biztosítsunk a tanyán élők számára, amelyek hozzájárulnak az élhető környezet fenntartásához, a korszerű infrastruktúra kiépítéséhez, valamint a lakhatási körülmények javításához”.

A pályázat kiemelt célterületei közé tartozik a tanyák villamosenergia- és ivóvízellátásának biztosítása, a szennyvízkezelés fejlesztése, valamint a megújuló energiaforrások – például napelemes rendszerek – alkalmazásának ösztönzése. Ezek a beruházások hosszú távon fenntartható és környezetbarát megoldásokat kínálnak az érintettek számára – olvasható a közleményben.

A támogatási intenzitás megújuló energia felhasználására irányuló fejlesztések esetén 80 százalék, minden más tevékenység esetében pedig 95 százalék lehet.

Megelőlegezik, önerő nélkül

Az igényelhető támogatás összege ivóvízellátást szolgáló beruházás esetén legfeljebb 13 millió forint, egyéb tevékenységekre legfeljebb 12 millió forint. Amennyiben a pályázó ivóvízellátást célzó fejlesztés mellett további tevékenységtípusra is nyújt be kérelmet, az elnyerhető támogatás összege elérheti a 25 millió forintot is.

Közölték, a beruházások megvalósítását 25 százalékos előleg is segíti. Ezen előleg elszámolását követően további 25 százalékos előleg lehívására is lehetőség nyílik, ezzel elősegítve a pénzügyi kiszámíthatóságot a megvalósítás során. Fontos újítás, hogy önerő igazolása nélkül igényelhető az előleg.

Az Agrárminisztérium azt írta, a támogatási kérelmet olyan magánszemélyek nyújthatnak be, akik a benyújtást megelőző legalább hat hónapban életvitelszerűen a fejlesztéssel érintett tanyán éltek és lakóhelyük vagy tartózkodási helyük is oda volt bejelentve.

A közlemény szerint a pályázattal kapcsolatos részletes információk a kap.gov.hu oldalon érhetők el, ahol a Közös Agrárpolitika Stratégiai Terv keretében megvalósuló, 2027-ig tartó támogatási időszak további intézkedéseiről is tájékozódhatnak az érdeklődők.