Technikai hiba az OTP-nél: nem tudnak pénzt küldeni az ügyfelek

Arra panaszkodnak az OTP Bank ügyfelei körülbelül csütörtök délután fél öt óta, hogy nem tudnak bankon kívüli számlára pénzt utalni. A hibaüzenet az, hogy az utalás technikai okok miatt nem teljesül – számolt be róla az Infostart.

Mint írták, a Downdetector hibabejelentő oldalon is megszaporodott a bejelentések száma.

Az Infostart hasonló jelenséget tapasztalt, az alkalmazáson belül azt az információt kapták, hogy a hibajelenség már egy órája fennáll, és néhány óra múlva érdemes ismét megpróbálkozni az átutalással.