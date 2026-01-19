Teleszórták ATM-mel a vidéket a bankok, de csökken az igény

Szeptember végén már 5437 ATM volt Magyarországon a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint, az év utolsó hónapjaiban pedig még többet telepíthettek a bankok, hiszen kormányrendeletben írták elő a számukra, hogy minden 1000 főnél nagyobb településre kötelező bankautomatát kihelyezniük. A program az idén sem áll le, 2026-ban már az 500-1000 fő közötti népességű falvakba is kell telepíteni egy bankautomatát, ami azt jelenti, 2025-2026-ban több mint 1000 új ATM-mel bővül a hazai infrastruktúra.

Az ATM-ek száma az erőltetett telepítési programnak köszönhetően már 2024 szeptembere óta negyedévről negyedévre újabb rekordot dönt Magyarországon, ez azonban mégsem jelenti azt, hogy a korábbinál több helyről tudnak készpénzt felvenni a bankkártyások. A bankfióki és postai POS-terminálok száma ugyanis folyamatosan csökken, tavaly a harmadik negyedév végén már csupán 10 480 ilyen eszköz volt a nyilvántartásokban, ami kilencéves mélypont. Ennek alapvetően két oka van. Az egyik az, hogy a bankok is folyamatosan zárják be a fiókokat, szeptember végén már csak 1309 olyan egység volt, ahol az ügyfelek pénzügyi szolgáltatást kaptak, és a készpénzmentes fiókok is terjedőben vannak. A másik az, hogy miközben a falusi ATM-programot erőlteti a kormány, a falusi posták bezárása és kiszervezése ellen nincs kifogása, jóformán minden hónapban bejelentik egy-két postahivatal bezárását, posta partneri szolgáltatássá való átalakulását, vagy mobilpostával való helyettesítését.

700 új ATM lett a mélypont óta

Az ATM-ek száma Magyarországon a Covid-járvány után kezdett drasztikusan csökkenni. A helyzet odáig fajult, hogy 2023 elején az MNB rendeletben írta elő a bankok számára újabb automaták telepítését, a kormány azonban rátromfolt a jegybank előírásaira, és még több bankautomata beüzemelésére kötelezte a szektort. Ennek köszönhetően a 2022 végén mért mélypont (4738 ATM) óta legalább 700 automatával bővült a hálózat.

Az erőteljes ATM-telepítési hullám egyébként szembemegy a világ fejlett országaiban tapasztalható trendekkel. A Világbank adatai szerint az Európai Unióban 2014-ben volt csúcson a 100 ezer felnőtt lakosra jutó ATM-ek száma, akkor megközelítette a 75-öt, ez 2023-ra 61,5 darabra csökkent. Magyarországon 2023-ban több mint 59 ATM jutott 100 ezer felnőttre, vagyis ezen a téren nem volt elmaradás az EU-s átlaghoz képest. Azóta ez a szám még tovább nőhetett, a tavaly szeptember végi adatok alapján már 66-67 ATM juthatott 100 ezer felnőtt állampolgárra. Ez bőven jónak számít a kontinensen, bár való igaz, Dél-Európában valamivel sűrűbb a hálózat, de folyamatosan épül le, Skadináviában viszont a magyarországi ATM-hálózatnak a töredékével is beérik a banki ügyfelek, Svédországban vagy Norvégiában körülbelül 25 ATM jut csak 100 ezer felnőtt lakosra.

Magyarországon sem nő az igény

A fejlett világban az ATM-hálózatok leépítésének oka valószínűleg az, hogy csökken a készpénzhasználat, és azok, akik bankkártyával rendelkeznek, már nem jellemzően azzal is fizetnek a boltokban, nem pedig az ATM-ből kivett készpénzt használják. Ez a tendencia Magyarországon is, a jegybanki adatokból világosan látszik, hogy folyamatosan csökken az ATM-es készpénzfelvételek száma az országban. A 2010-es évek elején évente 120 milliónál is több készpénzfelvételt mért az MNB (a rekordév 2011 volt, akkor 123 millió fölött volt a szám), 2024-ben már csupán 85,7 milliót. 2025-re egész éves adat még nincs, de az első kilenc hónapban csupán 60,4 milliószor vettek fel készpénzt magyarországi ATM-ekből a hazai bankkártyások, ez 6 százalékkal elmarad az egy évvel korábbinál, amiből arra lehet következtetni, hogy az év egészében is újabb negatív rekord születhetett a készpénzfelvételek számában.

A készpénzfelvételre alkalmas bankkártyák száma pedig folyamatosan nő, tavaly ősszel már meghaladta a 9,56 milliót, ami történelmi rekord, és 13,4 százalékkal magasabb a 2011-es szintnél, amikor rekordon állt a készpénzfelvételek száma. Jelenleg egy átlagos készpénzfelvételre alkalmas bankkártyával évente 8,5 ATM-es készpénzfelvételt hajtanak végre, vagyis kevesebb, mint másfél havonta látogatják meg a bankkártyások emiatt az automatákat.

Jelenleg havonta 150 ezer forintot vehetnek fel ingyen a banki ügyfelek az ATM-ekből Magyarországon, ha nyilatkoznak erről. Februártól a díjmentesen felvehető össze 300 ezer forintra emelkedik. Egy átlagos készpénzfelvétel értéke 115 ezer forint körül volt a tavalyi harmadik negyedévben, vagyis az ügyfelek többsége a korábbi limitbe is beleférhetett.

Sokan inkább szabadulnak a készpénztől

Sőt a bankkártyások egyre nagyobb hányada kifejezetten arra törekszik, hogy megszabaduljon a tárcájában lévő bankjegyektől, elképesztő ütemben nő ugyanis az ATM-es készpénzbefizetések száma és értéke. A tavalyi harmadik negyedévben már 4,38 millió alkalommal fizettek be pénzt automatán keresztül a bankszámlákra, ezek értéke pedig megközelítette az 1065 milliárd forintot, mindkét adat történelmi rekord. Átlagosan 243 ezer forintot tesznek be így a számlájukra (vagy valaki más számlájára) a bankkártyás ügyfelek.

Míg tíz évvel ezelőtt az ATM-es készpénzes tranzakciók 1 százaléka volt csak befizetés, ma már csaknem minden ötödik látogatásnál befizetés és nem készpénzfelvétel történik, értékben pedig a tranzakciók csaknem egyharmad befizetés már. Gyakorlatilag minden két kivett forint után érkezik egy betett forint az ATM-ekbe. A falusi ATM-ek azonban gyakran nem a legmodernebb, készpénzbefizetési funkcióval is rendelkező készülékek, a kis forgalmú helyekre a bankok sokszor csak egyszerűbb, készpénzfelvételre alkalmas gépeket telepítenek.