Teljes fordulat a kötelező felelősségbiztosításoknál

Irányt váltottak a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjak a személyautók esetében – közölte a Netrisk a saját adatai alapján. Májusban az átlagos kgfb-díj a személyautóknál 58 ezer forintot tett ki, ami 3,3 százalékkal elmarad az előző év azonos időszakában mért 60 ezer forintos összegtől. Ez fordulatot jelent, hiszen az idei év korábbi hónapjaiban az egy évvel korábbinál magasabbak voltak a díjak.

Fordulat jött a díjakban

Januárban, februárban és márciusban 1,5-4,6 százalékkal drágábbak voltak az újonnan megkötött kötelező biztosítások éves szinten. Majd áprilisban mindössze 0,5 százalékos volt éves emelkedés, ezt követte a májusi csökkenés.

Sőt, a júniusi részadatok pedig már 6 százalékos csökkenésről tanúskodnak.

„Az öthavi adatok is kedvezőnek mondhatóak. Átlagosan ebben az időszakban 60 350 forint volt az átlagdíj a személgépkocsik esetében, ami 1,5 százalékkal haladja meg az előző év azonos időszakára vonatkozó összeget. Ez az ütem pedig bőven elmarad az év első öt hónapjában látott 4,9 százalékos éves inflációtól. Fontos, hogy a Netrisk adatai alapján májustól lettek olcsóbbak a kötelezők, a hivatalos jegybanki adatok szerint ugyanis az első negyedévben a teljes piacon még 4,6 százalékkal emelkedtek az átlagdíjak, így 59 ezer forintot tettek ki” – mondta Besnyő Márton, a Netrisk ügyvezető igazgatója.

Végre egy jó hír az autósoknak

Fotó: Depositphotos

Miért lettek olcsóbbak?

A szakember szerint a személyautók kgfb-díjainak csökkenésében szerepet játszik egyrészt a biztosítók közötti árverseny, ezzel összefüggésben pedig az, hogy az autósok is árérzékenyek.

Továbbá a gazdasági környezet is hatással van az árakra: a csökkenő extraprofitadó és a kormányzati egyeztetések nyomán több biztosító önként csökkentette díjait. Azok, akik most évforduló előtt állnak, akár az inflációnál alacsonyabb díjemeléssel vagy jelentős megtakarítással is számolhatnak, főként ha korábban nem váltottak biztosítót. A versenyhelyzetet tehát érdemes kihasználni.

Rutin lett a kötelező váltása

Besnyő Márton beszélt a Netrisk megrendelésére készült kutatás eredményeiről is, amelyek az előbbiekkel összhangban arra utalnak, hogy a kötelező biztosítás váltása mára rutinszerűvé vált. Tízből négy autós az elmúlt évben módosította szerződését, és a többség nyitott a váltásra, ha jobb ajánlatot talál. A döntést legtöbben online kalkulátorok alapján hozzák meg, de még mindig sokan fordulnak alkuszhoz vagy biztosítói fiókhoz is. Az árak összehasonlítása nemcsak az idei megtakarítást alapozhatja meg, de a jövőbeli díjemelkedések hatását is mérsékelheti.