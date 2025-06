Tényleg kell az ATM a legkisebb falvakba is?

Eközben a statisztikák szerint a lakosság egyre kevesebb alkalommal vesz fel készpénzt bankautomatákból, inkább vásárol a kártyájával, és a készpénzhasználatnak a társadalom számára is csak extra költségei vannak, jobbak lennének az elektronikus fizetési megoldások.

A lakosság körében nyilván senki sem ellenzi, ha több bankautomatát telepítenek Magyarországra, és a kormány is a készpénz pártján áll, a készpénzhasználat jogát az Alaptörvényben rögzítette, emellett előírta további banki ATM-ek telepítését. A végső cél az, hogy minden magyar településen, az egészen kicsiken is legyen ATM.

Az év végéig minden 1000 fősnél nagyobb, jövőre pedig az 500-1000 fő közötti településekre is ATM-et kell telepíteniük a bankoknak. A kormány szerint a készpénzhasználat biztonságát szavatolni kell a vérzivataros időkben, a lakosság viszont egyre ritkábban vesz fel készpénzt – ezt a témát járta körül főmunkatársunk, Herman Bernadett a Trend FM hétfői adásában.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!