Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

2p

Változó hazai szabályozás: mit vár el az Ön cégétől a hatóság?
Sokakat érint - jöjjön el!

Klasszis Talks & Wine - Fenntarthatóság 2025 ősz

2025. szeptember 17.

Részletek itt >

Személyes pénzügyek Adóhatósági razziák, bírságok NAV

Térképen mutatjuk, hol futhat bele a NAV ellenőrzésébe!

Kollár Dóra
Kollár Dóra

Zajlanak az őszi adóhatósági razziák.

A nyári ellenőrzések után ősszel is akad munkája a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV), az adótraffipaxba újabb időpontokat töltöttek fel. Mutatjuk, hová érkeznek a revizorok, ugyanis ezúttal rendkívül széles körben, és sok területen is nagyító alá veszik, hogy minden megfelelően zajlik-e.

Térképünkön gyorsan is megnézheti, hogy pontosan hol ellenőriz majd a NAV:

Így alakult a pontos lista

Budapest

A cégek egész éves adóügyi fegyelmi ellenőrzése mellett a NAV Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai szeptemberben ellenőrzik az őszi fesztiválokat, vásárokat, szabadtéri rendezvényeket.

Bács-Kiskun vármegye

Augusztus 18. és szeptember 24. közt a vármegye különböző területein ellenőriz a NAV a térség papír-írószer kereskedéseiben, gyermekruhákat, iskolatáskákat árusító, illetve elektronikai üzleteiben. Cikkünk írásának idején két várható ellenőrzési kört is bejelentettek:

  • szeptember 15. és 21. között Soltvadkerten, Kiskőrösön és Kecelen;
  • szeptember 22. és 24. között Solton, Dunapatajon, Apostagon és Dunavecsén.

Hajdú-Bihar vármegye

Szeptember 18-án a NAV Hajdú-Bihar Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai a vármegyei építkezéseken ellenőrzik a szabályszerű foglalkoztatást – derült ki a tájékoztatásból.

Nógrád vármegye

A vármegyében a szeptember 15-től kezdődő héten dohányboltba megy az adóhivatal, a revizorok öt napon keresztül járják majd a régió járásait:

  • szeptember 15. – Salgótarjáni járás,
  • szeptember 16. – Rétsági járás,
  • szeptember 17. – Bátonyterenyei járás,
  • szeptember 18. – Pásztói járás,
  • szeptember 19. – Szécsényi járás.

A NAV emberei az alkalmazottak bejelentését, a forgalmazott áruk eredetét, a számla- és nyugtaadást, valamint az online pénztárgép használatának szabályszerűségét vizsgálják a dohányboltokban.

Somogy vármegye

A NAV Somogy Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának adóellenőrei szeptember 15. és 21. között ellenőrzéseket folytatnak a használtcikk-kereskedőknél, a szezonáliszöldség- és gyümölcskereskedőknél, a jövedéki terméket árusítóknál, valamint a vármegye területén található építkezéseken, különös tekintettel az alkalmazottak bejelentésére.

Az itt bejelentett ellenőrzések mellett a NAV folyamatosan ellenőriz országszerte, valamint a korábban már beharangozott razziák is zajlanak.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Szavazzon! Megadóztassák a kiemelkedő vagyonokat?

Szavazzon! Megadóztassák a kiemelkedő vagyonokat?

Az adóbevezetés mostanában kulcstéma.

Nem jött be a kormány terve? A többség nem hiszi el, hogy Magyar Péterék adót emelnének

Nem jött be a kormány terve? A többség nem hiszi el, hogy Magyar Péterék adót emelnének

Megjelent egy új kutatás a magyarországi adókérdésekről.

30 ezer forintos utalvány: itt van, mire lehet elkölteni

30 ezer forintos utalvány: itt van, mire lehet elkölteni

Akármit nem lehet venni rajta.

Komoly erők lassították a lakbérek növekedését augusztusban

Komoly erők lassították a lakbérek növekedését augusztusban

Augusztusban lassabban emelkedtek a bérleti díjak – derül ki a KSH–ingatlan.com lakbérindex legfrissebb adataiból.

A legjobban keresők személyi-jövedelemadója az Európai Gaztasági Térségben.

Tanulságos ábra – itt megnézheti, hogy az európai országokban mekkora a személyi jövedelmadó teteje!

Egy kis adalék a személyi-jövedelemadó vitához a legjobban keresők európai adókulcsait bemutatva.

Van egy nem várt hatása is a kormány csodafegyverének

Úgy nőhet a házasságkötések száma az Otthon Start miatt, hogy ez nem is feltétele az igénylésének.

Ebből indul ki a kormány, amikor a nyugdíjkorrekciót számolja

Ebből indul ki a kormány, amikor a nyugdíjkorrekciót számolja

Az augusztusi inflációs adat 1,5 százalékkal haladja meg a januárit, éppen ekkora korrekcióra számíthatnak a nyugdíjasok. 

Feleannyit se ér a Babaváró, mint amikor bevezették

Feleannyit se ér a Babaváró, mint amikor bevezették

Az Otthon Start utáni áremelkedés tovább csökkentheti a Babaváró hitel értékét, aminek csak egyszer emelték a maximális keretét, 10 százalékkal.

Erősen rajtolt az Otthon Start

Erősen rajtolt az Otthon Start

Erős startot vett a héten elindult, a rendszerváltás utáni legnagyobb otthonteremtési program – írta a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára szombaton a Facebook-oldalán.

Elszámolta magát a kormány, így több tízezer forintot kell fizetnie a nyugdíjasoknak

Elszámolta magát a kormány, így több tízezer forintot kell fizetnie a nyugdíjasoknak

Az év eleji 3,2 százalékos nyugdíjemelés nem fedezi a várhatóan 4,7 százalákos éves inflációt. 

Biztonságos megtakarítás minden életszakaszra – A Magyar Államkincstár Életútprogramja

Biztonságos megtakarítás minden életszakaszra – A Magyar Államkincstár Életútprogramja (x)

A pénzügyi biztonság megteremtése tudatos.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Az Erste felvillanós bankkártyával lepi meg a gyerekeket

Az Erste felvillanós bankkártyával lepi meg a gyerekeket


Rakéta jelenik meg fizetéskor.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168