Térképen mutatjuk, hol futhat bele a NAV ellenőrzésébe!

A nyári ellenőrzések után ősszel is akad munkája a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak (NAV), az adótraffipaxba újabb időpontokat töltöttek fel. Mutatjuk, hová érkeznek a revizorok, ugyanis ezúttal rendkívül széles körben, és sok területen is nagyító alá veszik, hogy minden megfelelően zajlik-e.

Térképünkön gyorsan is megnézheti, hogy pontosan hol ellenőriz majd a NAV:

Így alakult a pontos lista

Budapest

A cégek egész éves adóügyi fegyelmi ellenőrzése mellett a NAV Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai szeptemberben ellenőrzik az őszi fesztiválokat, vásárokat, szabadtéri rendezvényeket.

Bács-Kiskun vármegye

Augusztus 18. és szeptember 24. közt a vármegye különböző területein ellenőriz a NAV a térség papír-írószer kereskedéseiben, gyermekruhákat, iskolatáskákat árusító, illetve elektronikai üzleteiben. Cikkünk írásának idején két várható ellenőrzési kört is bejelentettek:

szeptember 15. és 21. között Soltvadkerten, Kiskőrösön és Kecelen;

szeptember 22. és 24. között Solton, Dunapatajon, Apostagon és Dunavecsén.

Hajdú-Bihar vármegye

Szeptember 18-án a NAV Hajdú-Bihar Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai a vármegyei építkezéseken ellenőrzik a szabályszerű foglalkoztatást – derült ki a tájékoztatásból.

Nógrád vármegye

A vármegyében a szeptember 15-től kezdődő héten dohányboltba megy az adóhivatal, a revizorok öt napon keresztül járják majd a régió járásait:

szeptember 15. – Salgótarjáni járás,

szeptember 16. – Rétsági járás,

szeptember 17. – Bátonyterenyei járás,

szeptember 18. – Pásztói járás,

szeptember 19. – Szécsényi járás.

A NAV emberei az alkalmazottak bejelentését, a forgalmazott áruk eredetét, a számla- és nyugtaadást, valamint az online pénztárgép használatának szabályszerűségét vizsgálják a dohányboltokban.

Somogy vármegye

A NAV Somogy Vármegyei Adó- és Vámigazgatóságának adóellenőrei szeptember 15. és 21. között ellenőrzéseket folytatnak a használtcikk-kereskedőknél, a szezonáliszöldség- és gyümölcskereskedőknél, a jövedéki terméket árusítóknál, valamint a vármegye területén található építkezéseken, különös tekintettel az alkalmazottak bejelentésére.

Az itt bejelentett ellenőrzések mellett a NAV folyamatosan ellenőriz országszerte, valamint a korábban már beharangozott razziák is zajlanak.