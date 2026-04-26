Személyes pénzügyek A hét ábrája Nyugdíj, öngondoskodás

Térképen mutatjuk, mekkorák az eltérések a magyar nyugdíjak között – A hét ábrája

Kollár Dóra
Kollár Dóra

Nem minden idős ugyanúgy él: a nyugdíjak szintje az adott térség gazdasági fejlettségétől függ.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) nyugdíjellátásáról szóló helyzetképe alapján 2025-ben az öregségi nyugdíjak átlagos összege jelentős területi különbségeket mutatott Magyarországon. A legmagasabb átlagos ellátás Budapesten volt, ahol a havi összeg közel 290 ezer forintot tett ki, ami jól érzékeltette a főváros kiemelkedő pozícióját. A vármegyék többségében ennél alacsonyabb értékek voltak jellemzők, jellemzően a 215-255 ezer forint közötti sávban.

A magasabb átlagok elsősorban a fejlettebb, iparosodottabb térségekben jelentek meg. Pest, Fejér, valamint Komárom-Esztergom vármegye 250 ezer forint feletti átlaggal emelkedett ki, emellett Győr-Moson-Sopron és Veszprém vármegye is a felsőbb kategóriába tartozott. Ezekben a térségekben a magasabb korábbi keresetek, illetve a kedvezőbb foglalkoztatási szerkezet tükröződött vissza a nyugdíjak nagyságában.

Ezzel szemben az alacsonyabb átlagos ellátások elsősorban az Alföld és az északkeleti országrész egyes vármegyéiben voltak megfigyelhetők. Bács-Kiskun, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Békés vármegyében az átlagos öregségi nyugdíj nem érte el a 220 ezer forintot. Ez a hét ábrája:

Nem változott a tendencia

2026 januárjában vármegyei szinten az öregségi nyugdíj átlagos összege Budapesten volt a legmagasabb, 311 136 forint a KSH szerint. Ez az országos átlagot 50 ezer, a legalacsonyabb vármegyei értéket, Bács-Kiskun vármegye átlagát 79 ezer forinttal haladta meg.

Az országos középértéknél magasabb összegű juttatást folyósítottak még Fejér, Pest, Komárom-Esztergom, Veszprém és Győr-Moson-Sopron vármegyében, ugyanakkor Bács-Kiskun, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Békés vármegyékben a legalacsonyabbat (234 ezer forint alatt).

Érdekesség, hogy járási szinten a Budakeszi járásban az öregségi nyugdíj átlagos összege megelőzte a fővárosét. Ezen kívül négy Pest vármegyei, valamint a Tiszaújvárosi járásban érte el a 290 ezer forintot az átlagos ellátás. Ezzel szemben a dél-alföldi Mórahalmi, Kisteleki és Kiskőrösi, valamint az észak-alföldi Csengeri járásokban az öregségi nyugdíjak átlaga 200 ezer forint alatt maradt.

Budapest kerületei közül a XII. kerületben volt a legmagasabb (358 037 forint), a XX. kerületben pedig a legalacsonyabb (282 489 forint) az átlagos öregségi nyugdíj – derült ki a közlésből.

Összességében az adatok azt mutatják, hogy a nyugdíjak szintje szorosan követi a gazdasági fejlettség területi mintázatait: a főváros és a nyugati, illetve középső országrészek magasabb értékei mellett az ország keleti és déli részein alacsonyabb átlagok jellemzők.

Idehaza a bizalmi vagyonkezelés jobban elterjedt, népszerűbb, több van belőle, mint a vagyonkezelő alapítványból. Ugyanakkor a vagyonkezelő alapítvány többet is tud, igaz, valamennyivel drágább a fenntartása is, továbbá több feltételnek kell megfelelnie.

