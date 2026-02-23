Több tízezer forintot vesztünk, ha csak folyószámlánkat hizlaljuk

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) február 18-án közzétett legfrissebb statisztikái szerint a magyar háztartások folyószámlabetét-állománya 2025 negyedik negyedévében elérte a 12 ezer 940 milliárd forintot. A money.hu friss elemzése rávilágít, hogy a lakosság jelentős része számottevő pénztől eshet el azzal, hogy kamatozás nélküli folyószámlán hagyja el nem költött megtakarítását – közölte a portál.

Bár az emelkedő bérek és a megugró megélhetési költségek – a rezsitől a bevásárlásig – indokolttá teszik bizonyos mértékű biztonsági tartalék fenntartását, az adatok szerint a lakosság jóval több pénzt hagy a folyószámláin, mint amennyi a napi kiadásokhoz szükséges lenne. Magyarországon mintegy 7,5 millió elsődlegesen fizetési célú lakossági számlát vezetnek, ami azt jelenti, hogy egy-egy számlán átlagosan már több mint 1,7 millió forint parkol kamatozás nélkül.

Ez természetesen egy statisztikai átlag, a valóságban a vagyon eloszlása nem egyenletes. Ugyanakkor a lekötetlen állomány mindössze egyetlen negyedév alatt 314 milliárddal, egy év alatt pedig 1379 milliárd forinttal duzzadt tovább, miközben ezek az összegek a legtöbb nagybanknál gyakorlatilag semmit nem kamatoznak.

Több tízezer forinttól is eleshetünk

A szakértői adatok szerint a különbség drasztikus: egy 1,7 millió forintos átlagos egyenleg egy hagyományos, 0,01%-os kamatozású számlán – a 28%-os adóteher levonása után – mindössze évi 122 forint nyereséget termel. Ezzel szemben a piacon elérhető, jelentősebb látra szóló kamatot kínáló konstrukciókban – 4,8%-os kamatszinttel számolva – ugyanez az összeg már közel 60 000 forint adózott hozamot biztosít. Ez a pénz már önmagában bőven fedezi egy költségesebb számlacsomag teljes éves díját, vagy akár egy digitális streaming szolgáltatás több mint egyéves előfizetését is..