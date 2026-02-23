2p

A fenntarthatóság nem opció – hanem stratégiai kérdés

Klasszis Talks&Wine – konkrét példák, kézzelfogható megoldások, inspiráló gondolatok.

Legyen üzletileg is nyertese a változásnak!
Február 26., Budapest - csoportos kedvezménnyel!

Részletek és jelentkezés >>

Személyes pénzügyek Forint Infláció megtakarítás

Több tízezer forintot vesztünk, ha csak folyószámlánkat hizlaljuk

mfor.hu

Hatalmas mennyiségű készpénzt tartanak számláikon a magyarok, de ez nem annyira jó hír.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) február 18-án közzétett legfrissebb statisztikái szerint a magyar háztartások folyószámlabetét-állománya 2025 negyedik negyedévében elérte a 12 ezer 940 milliárd forintot. A money.hu friss elemzése rávilágít, hogy a lakosság jelentős része számottevő pénztől eshet el azzal, hogy kamatozás nélküli folyószámlán hagyja el nem költött megtakarítását – közölte a portál.

Bár az emelkedő bérek és a megugró megélhetési költségek – a rezsitől a bevásárlásig – indokolttá teszik bizonyos mértékű biztonsági tartalék fenntartását, az adatok szerint a lakosság jóval több pénzt hagy a folyószámláin, mint amennyi a napi kiadásokhoz szükséges lenne. Magyarországon mintegy 7,5 millió elsődlegesen fizetési célú lakossági számlát vezetnek, ami azt jelenti, hogy egy-egy számlán átlagosan már több mint 1,7 millió forint parkol kamatozás nélkül.

Ez természetesen egy statisztikai átlag, a valóságban a vagyon eloszlása nem egyenletes. Ugyanakkor a lekötetlen állomány mindössze egyetlen negyedév alatt 314 milliárddal, egy év alatt pedig 1379 milliárd forinttal duzzadt tovább, miközben ezek az összegek a legtöbb nagybanknál gyakorlatilag semmit nem kamatoznak.

Több tízezer forinttól is eleshetünk

A szakértői adatok szerint a különbség drasztikus: egy 1,7 millió forintos átlagos egyenleg egy hagyományos, 0,01%-os kamatozású számlán – a 28%-os adóteher levonása után – mindössze évi 122 forint nyereséget termel. Ezzel szemben a piacon elérhető, jelentősebb látra szóló kamatot kínáló konstrukciókban – 4,8%-os kamatszinttel számolva – ugyanez az összeg már közel 60 000 forint adózott hozamot biztosít. Ez a pénz már önmagában bőven fedezi egy költségesebb számlacsomag teljes éves díját, vagy akár egy digitális streaming szolgáltatás több mint egyéves előfizetését is..

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Egyre nagyobb talicskákkal viszik külföldre a pénzüket a magyarok

Egyre nagyobb talicskákkal viszik külföldre a pénzüket a magyarok

A pénzügyi vagyon mintegy nyolcada már külföldi eszközökben van, minden hetedik forintnyi bankbetét külföldi bankokban pihen. 

Készüljön fel: a falatozást is megzavarhatják a NAV emberei

Készüljön fel: a falatozást is megzavarhatják a NAV emberei

Már most készülnek egy jeles napra, emiatt sok helyen megjelenhetnek.

Euróban utaltatná fizetését? Így lehetséges

Euróban utaltatná fizetését? Így lehetséges

Megszólalt a szakértő az eurós munkavállalói fizetések jogi vetületéről.

Akár 15 milliós személyi kölcsönt is felvehet egy átlagos magyar

Akár 15 milliós személyi kölcsönt is felvehet egy átlagos magyar

És ez most havi 225-229 ezer forintba kerülne. Mire elég egy magyar átlagbér a személyi kölcsönök világában?

Van egy kis csavar az ingyenes készpénzfelvételről hozott rendeletben

Van egy kis csavar az ingyenes készpénzfelvételről hozott rendeletben

Hagytak egy kiskaput a jogszabályokban?

A nyugdíjkasszák újra az inflációt jóval meghaladó hozamot írtak jóvá

A nyugdíjkasszák újra az inflációt jóval meghaladó hozamot írtak jóvá

Kitartóan nőtt a tagok által megtakarított vagyon, de tovább gyarapodott a taglétszám is.

Egyre nagyobb hitelekbe verik magukat a magyarok

Egyre nagyobb hitelekbe verik magukat a magyarok

Meredeken emelkedik a szerződéses összeg a lakás- és személyi hiteleknél, és a tendencia folytatódni fog. 

Jön a kampány, így érdemes lakásbiztosítást váltani

Jön a kampány, így érdemes lakásbiztosítást váltani

A lakástulajdonosok többsége már hallott arról, hogy márciusban lehet lakásbiztosítást váltani. A többség nem az árat nézi, és nem is online köt új biztosítást – derül ki a Groupama felméréséből. 

Most 30 százalékot is spórolhatnak a lakástulajdonosok

Most 30 százalékot is spórolhatnak a lakástulajdonosok

Érdemes lecserélni a régi lakásbiztosításokat a harmadik alkalommal elinduló márciusi lakásbiztosítási kampányban, a korábbi tapasztalatok alapján egy új biztosítás éves díja akár 20-30 százalékkal alacsonyabb is lehet – hívta fel a figyelmet a Netrisk.hu.

Több tízezret húz ki a magyar nyugdíjasok zsebéből a trükkös számítás

Több tízezret húz ki a magyar nyugdíjasok zsebéből a trükkös számítás

Jelentős összeggel rövidítik meg a nyugdíjasokat ezzel a módszerrel.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168