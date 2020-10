Több mint 750 ezer ember élhet a hitelmoratórium meghosszabbításával

Kapunk-e más biztosításból díjkedvezményt, ha cascot kötünk?

Egy élet során számos dologra köthető biztosítás: magára az életre, a nyugdíjas évekre, jövedelemre, hitelekre, illetve a fontos vagyontárgyakra is - egy autót például “több oldalról” is be lehet biztosítani, hiszen a kötelező biztosítást casco biztosítással is kiegészíthető. Több biztosítás fizetése esetén érdemes odafigyelni a kedvezményekre, hiszen éves szinten akár több tízezer forintot is spórolhat a biztosított, ha ezeket megfelelően használja ki. Ebben a kérdésben segítenek eligazodni a Bank360.hu pénzügyi szakportál elemzői.