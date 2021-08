Több százezer kiadvány segíti a diákok pénzügyi nevelését az új tanévben

A holnap kezdődő tanév egyik újdonsága, hogy a középiskolásoknak szóló tankönyv, az Iránytű a pénzügyekhez legújabb kiadása látványos kiterjesztett valóság megoldásokkal teszi izgalmasabbá a mindennapi pénzügyi nevelést. A tankönyv kiegészítéseként elkészült a pénzügyi és vállalkozói ismeretek tantárgy vállalkozói fejezetekkel kibővített e-learning tananyaga is. Az Alapítvány ingyenes, akkreditált tananyagait, az általános iskolásoknak készült Küldetések a pénz világában c. tankönyvet és munkafüzetet, valamint a középiskolások pénzügyi nevelését célzó Iránytű a pénzügyekhez című tankönyvet ebben a tanévben újra 53 ezer példányban rendelték meg az iskolák.

Összesen 176 ezer példányban idén is ingyenesen jutott el a középiskolákba a történelemérettségi gazdasági-pénzügyi témaköreit feldolgozó Történelem és pénzügyek című feladatgyűjtemény a 12. osztályosok számára, valamint a 9. évfolyamot megkezdő diákoknak a Számoljunk a befektetésekkel c. példatár, amely a matematika órákba integrálható pénzügyi neveléshez járul hozzá.

A tavalyi tanévtől a korábban is népszerű 5-8. osztályos matematika példatárak mellett már a 3. és 4. osztályos környezetismeret- és matematika munkafüzetek is tartalmaznak a kisiskolások számára érthető pénzügyi ismereteket. Az általános iskolai, 3-8. osztályos matematika- és környezetismeret munkafüzetekből összesen 237 ezer példányt rendeltek az iskolák a 2021/2022-es tanévre, így ezek a kiadványok is újra széles körben járulhatnak hozzá a diákok pénzügyi neveléséhez.