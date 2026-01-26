Több tízezer forintot lehet spórolni a bankoláson, sokan mégsem teszik

Évente akár több tízezer forintot is feleslegesen fizethetnek ki azok a banki ügyfelek, akik ugyan digitálisan intézik pénzügyeiket, mégis drága számlacsomagot használnak. A money.hu legfrissebb elemzése szerint a digitálisan bankoló ügyfelek számára ma már több olyan bankszámla is elérhető, amelynél a számlavezetés, az utalás és az első évben akár még a bankkártya is teljesen díjmentes.

Az elemzés a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott „digitális ügyfélprofil” alapján vizsgálta a hazai bankszámlák költségeit. Ez a profil ma már a lakosság jelentős részére jellemző: az ügyfél átlagos jövedelemmel rendelkezik, havonta egyszer vesz fel készpénzt saját bankautomatából az ingyenes limit alatt, rendszeresen használja bankkártyáját, a havi négyszer 20 000 forint utalást pedig mobilappon vagy netbankon keresztül intézi. Az SMS-üzenetek helyett push értesítésekből értesül a tranzakcióiról.

A money.hu számításai szerint ebben az ügyfélprofilban az éves bankszámlaköltségek 4000 és 33 000 forint között szóródnak attól függően, melyik számlacsomagot választja az ügyfél.

A legolcsóbb és a legdrágább konstrukció között egy év alatt több mint 28 500 forint a különbség. Digitális ügyfél esetében a MagNet MagNext, a Gránit Bajnok és az Erste Privilégium 2.0 számlacsomagoknak a legalacsonyabb a költsége jelen állás szerint.

A CIB, a KDB és a Raiffeisen esetén az 50 ezer forint alatti összegek akciósan, azaz átmeneti jelleggel díjmentesen utalhatók.

Az UniCredit mBanking mobilbank segítségével az utalás korlátlanul ingyenes.

Az Erste Privilégium 2.0 Díjcsomagnál havi 225.000 Ft jövedelemtől ingyenesek az elektronikus utalások.

A K&H Bank minimum plusz számlacsomagnál havonta 2 db utalás díjmentes, de az 50.000 forintot meghaladó részre illetéket kell fizetni.

Az MBH Duna Stabil S számlacsomagnál havi 3 db elektronikus utalás ingyenes.

„A digitális ügyfelek kifejezetten értékesek a bankok számára, hiszen nem terhelik a bankfiókokat, és a drága SMS-szolgáltatások helyett applikációt használnak. Ezért a pénzintézetek versengenek értük olyan csomagokkal, ahol a számlavezetés és az utalás is díjmentes lehet, sőt gyakran a bankkártya éves díja is 0 forint az első évben”

– hívja fel a figyelmet Richter Ádám, a money.hu pénzügyi elemzője.

A bankváltástól való félelem továbbra is sokakat visszatart, pedig az úgynevezett egyszerűsített (egyablakos) bankváltás évek óta gyors és kényelmes folyamat. Az ügyfélnek elég az új banknál kezdeményeznie a váltást: a pénzintézetek egymás között intézik az állandó átutalások és csoportos beszedések átvitelét, a teljes folyamat pedig legfeljebb 13 munkanapot vesz igénybe. A régi számla akár automatikusan is megszüntethető.

A money.hu szakértői javasolják, hogy mindenki évente legalább egyszer ellenőrizze online bankszámla-kalkulátor segítségével, hogy a jelenlegi bankja ajánlata versenyképesnek számít-e a piacon, hiszen gyakran előfordul, hogy egy váltással tízezrek maradhatnak a családi kasszában.

„Idén januárban különösen érdemes figyelni a banki értesítéseket. Az MNB ugyanis szigorú ajánlásokat fogalmazott meg a bankok felé: az éves díjkimutatással (PAD) egyidőben tájékoztatniuk kell az ügyfeleket, ha házon belül létezik számukra kedvezőbb számlacsomag. Vagyis könnyen előfordulhat, hogy a megtakarításért még bankot sem kell váltani”

– tette hozzá Richter Ádám.