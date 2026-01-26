Több tízezer forintot lehet spórolni a bankoláson, sokan mégsem teszik

Évente akár több tízezer forintot is feleslegesen fizethetnek ki azok a banki ügyfelek, akik ugyan digitálisan intézik pénzügyeiket, mégis drága számlacsomagot használnak. A money.hu legfrissebb elemzése szerint a digitálisan bankoló ügyfelek számára ma már több olyan bankszámla is elérhető, amelynél a számlavezetés, az utalás és az első évben akár még a bankkártya is teljesen díjmentes.
Az elemzés a Magyar Nemzeti Bank által meghatározott „digitális ügyfélprofil” alapján vizsgálta a hazai bankszámlák költségeit. Ez a profil ma már a lakosság jelentős részére jellemző: az ügyfél átlagos jövedelemmel rendelkezik, havonta egyszer vesz fel készpénzt saját bankautomatából az ingyenes limit alatt, rendszeresen használja bankkártyáját, a havi négyszer 20 000 forint utalást pedig mobilappon vagy netbankon keresztül intézi. Az SMS-üzenetek helyett push értesítésekből értesül a tranzakcióiról.
A money.hu számításai szerint ebben az ügyfélprofilban az éves bankszámlaköltségek 4000 és 33 000 forint között szóródnak attól függően, melyik számlacsomagot választja az ügyfél.
A legolcsóbb és a legdrágább konstrukció között egy év alatt több mint 28 500 forint a különbség. Digitális ügyfél esetében a MagNet MagNext, a Gránit Bajnok és az Erste Privilégium 2.0 számlacsomagoknak a legalacsonyabb a költsége jelen állás szerint.
- A CIB, a KDB és a Raiffeisen esetén az 50 ezer forint alatti összegek akciósan, azaz átmeneti jelleggel díjmentesen utalhatók.
- Az UniCredit mBanking mobilbank segítségével az utalás korlátlanul ingyenes.
- Az Erste Privilégium 2.0 Díjcsomagnál havi 225.000 Ft jövedelemtől ingyenesek az elektronikus utalások.
- A K&H Bank minimum plusz számlacsomagnál havonta 2 db utalás díjmentes, de az 50.000 forintot meghaladó részre illetéket kell fizetni.
- Az MBH Duna Stabil S számlacsomagnál havi 3 db elektronikus utalás ingyenes.
„A digitális ügyfelek kifejezetten értékesek a bankok számára, hiszen nem terhelik a bankfiókokat, és a drága SMS-szolgáltatások helyett applikációt használnak. Ezért a pénzintézetek versengenek értük olyan csomagokkal, ahol a számlavezetés és az utalás is díjmentes lehet, sőt gyakran a bankkártya éves díja is 0 forint az első évben”
– hívja fel a figyelmet Richter Ádám, a money.hu pénzügyi elemzője.
A bankváltástól való félelem továbbra is sokakat visszatart, pedig az úgynevezett egyszerűsített (egyablakos) bankváltás évek óta gyors és kényelmes folyamat. Az ügyfélnek elég az új banknál kezdeményeznie a váltást: a pénzintézetek egymás között intézik az állandó átutalások és csoportos beszedések átvitelét, a teljes folyamat pedig legfeljebb 13 munkanapot vesz igénybe. A régi számla akár automatikusan is megszüntethető.
A money.hu szakértői javasolják, hogy mindenki évente legalább egyszer ellenőrizze online bankszámla-kalkulátor segítségével, hogy a jelenlegi bankja ajánlata versenyképesnek számít-e a piacon, hiszen gyakran előfordul, hogy egy váltással tízezrek maradhatnak a családi kasszában.
„Idén januárban különösen érdemes figyelni a banki értesítéseket. Az MNB ugyanis szigorú ajánlásokat fogalmazott meg a bankok felé: az éves díjkimutatással (PAD) egyidőben tájékoztatniuk kell az ügyfeleket, ha házon belül létezik számukra kedvezőbb számlacsomag. Vagyis könnyen előfordulhat, hogy a megtakarításért még bankot sem kell váltani”
– tette hozzá Richter Ádám.