3p

A fenntarthatóság nem opció – hanem stratégiai kérdés

Klasszis Talks&Wine – konkrét példák, kézzelfogható megoldások, inspiráló gondolatok.

Legyen üzletileg is nyertese a változásnak! Early bird jegyek február 16-ig!

Részletek és jelentkezés >>

Személyes pénzügyek Nyugdíj, öngondoskodás

Több tízezret húz ki a magyar nyugdíjasok zsebéből a trükkös számítás

mfor.hu

Jelentős összeggel rövidítik meg a nyugdíjasokat ezzel a módszerrel.

Csaknem 57 ezer forinttal károsítja meg a nyugdíjasokat az átlagnyugdíj szintjén a jelenlegi, az idősek számára hátrányos számításon alapuló ellátási rendszer – állítja a Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsa (NYUSZET). Szerintük nem véletlen, hogy egy mostanában végzett nemzetközi tanulmány is alátámasztja eddigi állításaikat: a magyar kormány nem biztosítja az idősek szociális biztonsághoz és megfelelő életszínvonalhoz való jogát. A nyugdíjas szervezetek az új kormány első munkanapjától követelni fogják a nyugdíjszámítási rendszer megújítását is.

A magyar kormány több százezer idős embertől várja el, hogy egy nyilvánvalóan elégtelen összegű nyugdíjból éljen meg – vonta le a következtetést az ENSZ Emberi Jogokat Figyelő Bizottsága a Human Rights Watch. „Ez van – alacsony nyugdíjak Magyarországon” című minden részletre kiterjedő tanulmányában, amelynek összeállítását hetekig tartó kutatás előzött meg.

A drámai megállapítások sora akár összegzése is lehet azoknak a problémáknak, amelyek megoldását évek óta hiába követelik visszatérően a hazai nyugdíjas szervezetek – mondta Juhász László, a  NYUSZET alapító elnöke.

Nem túl rózsás a helyzet
Nem túl rózsás a helyzet
Fotó: Depositphotos

A nemzetközi tanulmányban is kiemelten szereplő – növekvő szegénység átmeneti és hosszú távú megállítására számtalan kidolgozott javaslatot tettek a döntéshozók asztalára, ám nem volt példa arra, hogy a kormány illetékesei meghallgassák, komolyan vegyék 2 millió idős ember képviselőit. A súlyos problémák pedig már „a holdról is látszanak”, de legalábbis egy külföldi szervezet számára is hetek alatt részletesen kiderült – mondta Juhász.

A jelenlegi társadalombiztosítási rendszer sok idős embert arra kényszerít, hogy eldöntse: szerény nyugdíját élelmiszerre, gyógyszerre vagy fűtésre költi, és hogy melyik alapvető szükségletről mond le – olvasható a tanulmányban is. Ezek miatt a NYOK, a NYUSZET és a MASZSZ Nyugdíjas Tagozata évek óta visszatérően kongatja a vészharangot. A tanulmány készítői az összeállításban megjegyzik: az idősek körében növekvő szegénység rávilágít a magyar nyugdíj- és társadalombiztosítási rendszer régóta fennálló strukturális problémáira. Ezek közé tartozik a hibás nyugdíj indexálási módszer, amelynek következtében a nyugdíjasok lemaradása az átlagos jövedelmektől gyorsan nő, tovább erősítve ezzel az egyenlőtlenségeket, a legalacsonyabb jövedelműeket hagyva leszakadni leginkább.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Nekik fájhat a fejük: megint odacsapnak a bankok

Ezeknek a banki ügyfeleknek fájhat a fejük

Sorra érkeznek a fájdalmas bejelentések a pénzintézetektől.

Ezt a biztosítótól érkező levelet érdemes figyelmesen elolvasnunk

Ezt a biztosítótól érkező levelet érdemes figyelmesen elolvasnunk

Márciusban már harmadik alkalommal indul el a lakásbiztosítási kampány, amely során az ügyfelek a szerződés évfordulójától függetlenül válthatnak biztosítást.

Hosszabbodnak a futamidők a személyi kölcsönöknél

Hosszabbodnak a futamidők a személyi kölcsönöknél

A közelmúltban újabb nagybank hosszabbította tíz évre a maximális futamidőt a személyi kölcsönénél, így is növelve az ügyfelek mozgásterét.

Így kaphat vissza akár 280 ezer forintot egy hónap múlva

Így kaphat vissza akár 280 ezer forintot egy hónap múlva

Aki nyugdíj-vagy egészségcélú megtakarítása után adójóváírásra jogosult, annak érdemes mihamarabb saját magának elkészítenie az adóbevallását. Ugyanis a megtakarítási számlán a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül jóváírják az összeget. Mutatjuk a módszert és a szabályokat!

Örömteli hírt kaptak a Revolut ügyfelei

Örömteli hírt kaptak a Revolut ügyfelei

Nő a készpénzfelvételi limit.

Akkor vásároljunk, amikor mindenki elad, vagy menjünk a csorda után?

Akkor vásároljunk, amikor mindenki elad, vagy menjünk a csorda után?

Sokféle befektetés árfolyama csúcson van mostanában, némelyiknél a mánia jelei mutatkoznak, éppen ezért eléggé veszélyes beszállni. Egy befektetési iskola szerint ilyenkor a veszteseket kellene vásárolni.

Érkezik a 13. és 14. havi nyugdíj, így őrizheti meg az értékét a plusz pénz

Érkezik a 13. és 14. havi nyugdíj, így őrzi meg értékét a pluszpénz

Pénteken érkezik a 13. havi nyugdíj és a 14. havi nyugdíj negyede. Aki nem éli fel, annak érdemes befektetnie, hogy megőrizze az értékét. 

Fontos figyelmeztetés a NAV-tól: lehet, hogy ezt az adót nem kell befizetnie?

Fontos figyelmeztetés a NAV-tól: lehet, hogy ezt az adót nem kell befizetnie?

Érdemes nyilatkozni a mentességről a jogosultaknak.

webkincstár, mobilkincstár

Állampapír-tulajdonosok figyelmébe: változások jönnek az államkincstár applikációinál

Január 10-étől már Digitális Állampolgár (DÁP) mobilalkalmazással is elérhető a Magyar Államkincstár (MÁK) WebKincstár és MobilKincstár applikációja, így az ügyfelek még egyszerűbben, de továbbra is biztonságosan léphetnek be a kincstár online állampapír-forgalmazási felületeire – tájékoztatta a MÁK hétfőn az MTI-t.

Ismét rekord dőlt egy kedvenc megtakarítási formánál

Ismét rekord dőlt egy kedvenc megtakarítási formánál

Továbbra is népszerűek a TBSZ-ek.

Mystery Hotel Budapest – ahol a céges rendezvények élménnyé válnak

Mystery Hotel Budapest – ahol a céges rendezvények élménnyé válnak (x)
Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül

Győr Tamás: A költségvetés mozgástere 2026-ra teljesen beszűkül


Interjú a CIB Bank kkv üzletág-igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168