Több tízezret húz ki a magyar nyugdíjasok zsebéből a trükkös számítás

Csaknem 57 ezer forinttal károsítja meg a nyugdíjasokat az átlagnyugdíj szintjén a jelenlegi, az idősek számára hátrányos számításon alapuló ellátási rendszer – állítja a Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsa (NYUSZET). Szerintük nem véletlen, hogy egy mostanában végzett nemzetközi tanulmány is alátámasztja eddigi állításaikat: a magyar kormány nem biztosítja az idősek szociális biztonsághoz és megfelelő életszínvonalhoz való jogát. A nyugdíjas szervezetek az új kormány első munkanapjától követelni fogják a nyugdíjszámítási rendszer megújítását is.

A magyar kormány több százezer idős embertől várja el, hogy egy nyilvánvalóan elégtelen összegű nyugdíjból éljen meg – vonta le a következtetést az ENSZ Emberi Jogokat Figyelő Bizottsága a Human Rights Watch. „Ez van – alacsony nyugdíjak Magyarországon” című minden részletre kiterjedő tanulmányában, amelynek összeállítását hetekig tartó kutatás előzött meg.

A drámai megállapítások sora akár összegzése is lehet azoknak a problémáknak, amelyek megoldását évek óta hiába követelik visszatérően a hazai nyugdíjas szervezetek – mondta Juhász László, a NYUSZET alapító elnöke.

Nem túl rózsás a helyzet

Fotó: Depositphotos

A nemzetközi tanulmányban is kiemelten szereplő – növekvő szegénység átmeneti és hosszú távú megállítására számtalan kidolgozott javaslatot tettek a döntéshozók asztalára, ám nem volt példa arra, hogy a kormány illetékesei meghallgassák, komolyan vegyék 2 millió idős ember képviselőit. A súlyos problémák pedig már „a holdról is látszanak”, de legalábbis egy külföldi szervezet számára is hetek alatt részletesen kiderült – mondta Juhász.

A jelenlegi társadalombiztosítási rendszer sok idős embert arra kényszerít, hogy eldöntse: szerény nyugdíját élelmiszerre, gyógyszerre vagy fűtésre költi, és hogy melyik alapvető szükségletről mond le – olvasható a tanulmányban is. Ezek miatt a NYOK, a NYUSZET és a MASZSZ Nyugdíjas Tagozata évek óta visszatérően kongatja a vészharangot. A tanulmány készítői az összeállításban megjegyzik: az idősek körében növekvő szegénység rávilágít a magyar nyugdíj- és társadalombiztosítási rendszer régóta fennálló strukturális problémáira. Ezek közé tartozik a hibás nyugdíj indexálási módszer, amelynek következtében a nyugdíjasok lemaradása az átlagos jövedelmektől gyorsan nő, tovább erősítve ezzel az egyenlőtlenségeket, a legalacsonyabb jövedelműeket hagyva leszakadni leginkább.