Vitték mint a cukrot az MBH Bank részvényeit

Az MBH Bank november 24-én meghirdetett nyilvános részvényértékesítési tranzakciója iránt kiemelkedő érdeklődés mutatkozott, az eladásra felkínált összes részvény darabszámát meghaladó lakossági igény érkezett, ezért a bank a bejelentett határidő előtt 3 nappal, december 9-én, délben lezárta a lakossági részvényigénylést a beérkezett igények teljesítése érdekében – közölte a pénzintézet az MTI-vel kedden.

A tájékoztató szerint az elmúlt két hétben több mint 10 ezer kisbefektető vett részt a tranzakcióban. Az Egyszerűsített Tájékoztatóban előzetesen meghirdetett szabályokkal összhangban, az MBH Bank a már beérkezett lakossági igények minél teljesebb kiszolgálása és a további túligénylés megelőzése érdekében 2025. december 9. 12 órától leállította a lakossági részvényigénylés lehetőségét – írták.

A bank mintegy 7 százaléknyi tulajdoni hányadot megtestesítő sajátrészvény-állományát, 22 millió 580 ezer részvényt kínált fel értékesítésre a lakossági és az intézményi befektetőknek részvényenként maximum 3848 forintos áron.

A részvényigénylési folyamatban részt vevő lakossági befektetőknek jelenleg nincsen további teendőjük. Kiemelik: a lakossági részvényigénylési időszak korábbi lezárása nem érinti az intézményi befektetőket, akik továbbra is december 10. 9 óra és december 12. 12 óra között adhatják le részvényigényeiket.

Fotó: MTI

A részvény végső ára az intézményi könyvépítés során alakul ki, ezt követően, legkésőbb december 16-án véglegesedik az ár és az allokáció, azaz az egyes ügyfelek részvényállománya. A részvényeket az MBH Bank és a forgalmazók december 18-án írják jóvá az ügyfelek értékpapírszámláján – közölték.

Az MBH Bank Magyarország második legnagyobb bankja, összesített mérlegfőösszege meghaladja a 12 280 milliárd forintot. A banknál elhelyezett betétállomány több mint 7910 milliárd forintot tesz ki, míg a bruttó hitelállomány meghaladja a 6217 milliárd forintot.

