Tömegbaleset az M1-en: még mindig nincs vége a vizsgálatnak, a biztosítók már fizetnek

Szeptember 30-a volt a határideje annak, hogy a márciusi tömegszerencsétlenség – amelynek egy áldozata, 39 sérültje volt és a 41 érintett gépjármű közül 19 szenvedett totálkárt – előzetes kárigényeit az önként vállalt tömeges kárrendezési szabályozás keretében befogadják a magyarországi biztosítótársaságok, illetve a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ).

Az adott időpontig 83 hazai gépjármű, illetve személyi sérüléses kárbejelentés érkezett be a társaságokhoz, illetve a szövetséghez.

Ezekre a biztosítók több mint 366 millió forintot fizettek már ki, vagy helyeztek tartalékba a kifizetésekre. (Utóbbi elsősorban a személyi sérülésekre vonatkozik, ahol bonyolultabb esetekben, gyógytartamtól függően, az egészségügyi károsodás alapján előállt konkrét kárigények megfogalmazása hónapokig, akár évekig is elhúzódhat.)

Kiégett és sérült gépjárművek 2023 márciusában az M1-es autópályán Herceghalomnál, ahol öt kamion és 37 autó ütközött össze. Fotó: MTI/Lakatos Péter

A hazai biztosítói közösség a tíz éve önkéntesen létrehozott tömeges kárrendezési szabályozása értelmében nem várta meg a – továbbra is folyamatban lévő - hivatalos rendőrségi vizsgálatok végét, illetve a felelősség kérdésének tisztázását, hanem az ügyfelek érdekében jogcím nélküli előlegeket fizetett, illetve fog fizetni a gépjárműkárok, valamint a személyi sérülések után. A biztosítók, valamint a MABISZ a balesetet követően valamennyi érintettel felvette a kapcsolatot, és tájékoztatták őket a tömeges kárrendezés szabályairól.

Ennek nyomán a szeptember 30-i igénybejelentési határidőig 37 hazai gépjárműkárral, valamint 52 személyi sérüléssel kapcsolatos igény érkezett be. Előbbiekből 29-et, utóbbiakból 14-et sikerült már lezárni, és összesen több mint 124 millió forint értékben megtörténtek ezek kifizetései is. (A biztosítói közösség eredeti belső megállapodása szerint csak a gépjárműben bekövetkezett károkra, illetve a személyi sérülésekre vonatkoztak volna az előlegek. A tömegszerencsétlenséget követő, rendszeres biztosítói egyeztetéseken azonban a társaságok kiterjesztették az előlegeket a gépjárművek elszállításának költségeire is. Továbbá úgy döntöttek, hogy a károkat a casco-szerződésükre rendezők sem járhatnak rosszabbul, mint a csupán kötelező biztosítással rendelkezők. Ezért az előlegek a casco-önrészekre is vonatkozhattak.)

Gépjárműkárok tekintetében a kifizetések és a tartalékok átlagos értéke kb. 4,3 millió forint. Kilenc személyi sérülés esetében pedig az előleg eléri a 15 millió forintot.

Az előzetes várakozásoknak megfelelően a nagyon összetett tömeges szerencsétlenség ügyében indított hatósági vizsgálatok, illetve az azt követő jogi procedúrák még sokáig elhúzódhatnak. (A MABISZ, a hatósági eljárás eredményességének elősegítése érdekében, a jogszabályok adta kereteken belül adatokat cserél a rendőrséggel.) A jogcím nélküli előlegeket meghaladó, vagy más, a tömeges kárrendezési eljárásban meg nem térülő kárigényeket az eljárások lezárultát követően lehet csak rendezni. Ha pedig károsulti közrehatás állapítható meg valakinél, neki is utólag kell majd csak elszámolni a kapott összegekkel. A gépjárművek utasai minden esetben vétlen károsultnak minősülnek.