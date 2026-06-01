5p

Mi lesz a privát vagyonokkal?

Vagyonadó, bizalmi vagyonkezelés, alapítványok, magántőkealapok – 2026 fordulópontot hozhat.
Ne hozzon fontos döntéseket a legfrissebb információk nélkül!
Vegyen részt a Klasszis Investment & Wealth Management Summit 2026 konferencián, és hallgassa meg a legjobb szakértőket!

Részletek és Early Bird jelentkezés >>

Személyes pénzügyek Egészségügy és egészségipar Nyugdíj, öngondoskodás MNB Felügyelet (korábban PSZÁF)

Tömegek rohanták meg a nyugdíj- és egészségpénztárakat

Herman Bernadett
Herman Bernadett

A nyugdíjpénztárból nem sokat költöttek lakáscélra a magyarok, az egészségpénztáraknál viszont egyre népszerűbb a lakáscélú felhasználás. 

Egy nagyobbacska városnyi ember döntött az öngondoskodás mellett az első negyedévben – derült ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss adataiból. Az önkéntes nyugdíjpénztárakba az első három hónapban több mint 12 ezren léptek be, amire már vagy öt éve nem volt példa, az egészség- és önsegélyező pénztárak pedig csaknem 29 ezer új tagot regisztráltak. Történt mindez annak dacára, hogy egyre szélesebb azok köre, akik nem tudják kihasználni a pénztárak egyik legvonzóbb előnyét, a személyijövedelemadó-kedvezményt (szja), hiszen szja-mentességet élveznek. 

Az új belépőknek köszönhetően az önkéntes nyugdíjpénztárak taglétszáma tovább nőtt, már megközelítette az 1,087 milliót, vagyis úgy tűnik, hogy a 2008-2024 között tartó, több mint másfél évtizedes erózió véget ért, és stabilizálódott, sőt növekedésnek indult a taglétszám. A tagdíjbevételek is nőttek tavalyhoz képest, a tagok befizetései ugyan csupán 4,3 százalékkal emelkedtek, 40,6 milliárd forintra, ami nagyjából az inflációnak megfelelő bővülést jelent, a munkáltatói befizetések viszont 13 százalékkal ugrottak meg, 12,4 milliárdra. 

Megvan, mennyi pénz ment lakáscélra

2025-ben a pénztártagok a nyugdíjcélú megtakarítást lakáscélokra is felhasználhatták. A lehetőséggel nem sokan élhettek, hiszen az úgynevezett „egyéb kifizetések” összege tavaly és az idei első három hónapban nem egészen 124 milliárd forintot tett ki, ami a teljes nyugdíjpénztári vagyon alig 5 százaléka. 

A önkéntes nyugdíjpénztári fedezeti tartalékot érintő kifizetések összege az első negyedévben 51,2 milliárd forintot ért el, ami 2,5 százalékkal alacsonyabb az előző év azonos időszaki értéknél. A kifizetések legnagyobb hányadát, mintegy 40 százalékát a szolgáltatási kiadások tették ki, vagyis a nyugdíjba vonuló tagok által felvett megtakarítások, az egyötödét pedig a várakozási idő után, de még a nyugdíj előtt teljesített kifizetések. A pénztártagok leghamarabb tíz év után vehetik fel adó- és járulékmentesen a megtakarításaik hozamát, ezt követően háromévente tehetik ezt meg ismét. Sokan a felvett hozamot egyből vissza is teszik a számlájukra, hiszen az új befizetésnek minősül, és jár utána az adóvisszatérítés. 

A rossz időben is lett egy kis hozam

2026 első három hónapja nem alakult szerencsésen a piacokon, hiszen kitört az iráni válság, ami mind a magyar állampapírokra, mind a részvényekre kedvezőtlen hatással volt. Ennek ellenére is sikerült a pénztáraknak a befektetéseiken egy kis hozamot elérni, a befektetési tevékenység eredménye 11 milliárd forint lett. Tekintettel azonban arra, hogy a portfóliók több mint 40 százalékát magyar állampapírok teszik ki, amelyek árfolyama a választás után emelkedett, és időközben a tőzsdék is felfelé mozdultak el, mostanra már valószínűleg jobban állnak a pénztári portfóliók is. 

Hogy melyek voltak az elmúlt évek legjobb nyugdíjpénztári portfóliói, hamarosan kiderül a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 rendezvényen. 

Mi lesz a privát vagyonokkal? Milyen változásokat hoz 2026 a vagyonadó, a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőkealapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra?

Vegyen részt a Klasszis Investment & Wealth Management Summit 2026 konferencián, és hallgassa meg a legjobb szakértőket!

Jelentkezzen most Early Bird kedvezménnyel >>

Kedvező hír viszont 2025-höz képest, hogy 2026 első negyedévében működési szinten kis nyereségben álltak az intézmények. A működési célú bevételek ugyanis több mint 20 százalékkal nőttek, míg a kiadások csak 8,7 százalékkal emelkedtek. 

A korábbi évekhez hasonlóan továbbra is egyre idősebb a pénztárak tagsága. 2024-ben mind az önkéntes nyugdíjpénztári taglétszám, mind pedig a tagi követelések összegét tekintve a 45-59 év közötti tagok csoportja képviselte a legnagyobb részarányt. A 60 év feletti korcsoport a taglétszám szerinti sorrendben a harmadik helyen, a tagi követelések sorrendjében ugyanakkor a második helyen áll, és a fiatal, 16-29 éves korosztály egyre kisebb arányban van jelen. A folyamatosan öregedő tagság azzal a veszéllyel fenyeget, hogy ha tömegesen nyugdíjba vonulnak, egy idő után csökkenhetnek a friss befizetések, amelyekből a pénztárak a működésüket – amelyek szinte törvényszerűen nőni fognak – finanszírozzák. 

Tarolnak az egészségpénztárak

Az önkéntes egészségpénztárak több mint 1,28 millió tagot tartottak nyilván március végén, ami 5,4 százalékos – bő 66 ezres – emelkedés az egy évvel korábbi létszámhoz képest. A bevételek szintén jól alakultak: a tagok által fizetett összeg 13,9 százalékkal, 20,6 milliárd forint fölé nőtt éves összevetésben. Eközben a 2,7 milliárd forintnyi munkáltatói tagdíj-hozzájárulás 14,4 százalékos növekedést mutat – írja a Biztosdöntés.hu. 

A szolgáltatási kiadásokon belül változatlanul a gyógyszerre és gyógyászati segédeszközökre fordított kiadások adják a legnagyobb, 50,4 százalékos szeletet, míg magánegészségügyi ellátásra a kiadások valamivel kevesebb mint 38 százalékát fordították a pénztártagok. A lakáshitelek törlesztésének támogatására fordított összeg súlya megugrott, és 5,5 százalékot ért el a 2025 első negyedévi 3 százalék után.

Egyre többen fizetik a lakáshitelt egészségpénztárból
Egyre többen fizetik a lakáshitelt egészségpénztárból
Fotó: Depositphotos

Három hónap leforgása alatt több mint 1,7 milliárd forintot fordítottak erre a célra az egészségpénztári tagok, több mint a dupláját az egy évvel korábbi 840 milliónak. Abban, hogy a lakáshitel-törlesztés támogatására fordított összeg ilyen látványos ütemben emelkedik, nyilvánvalóan szerepet játszik a lakáshitelpiac jelentős részben az Otthon Start Program által fűtött száguldása is. 

Az egészségpénztári számláról történő lakáshitel-törlesztés növekedésében annak is szerepe lehet, hogy az erre fordítható megtakarítás maximális összege a mindenkori minimálbérhez kötött. A bruttó minimálbér 15 százalékát használhatják fel a pénztártagok ilyen célra. Ez azt jelenti, hogy idén a havi keret a 2025-ös 43 620 forintról 48 420 forintra nőtt, éves szinten pedig 523 440 forintról 581 040 forintra ugrott a felső limit. 

 

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Nyugdíj? Ezzel nyugodtan számolhat júniusban

Nyugdíj? Ezzel nyugodtan számolhat júniusban

Elkezdődött június, az új hónapban megint előkerült a nyugdíjak kérdése.

Fontos hírt árult el Magyar Péter a jövő nyugdíjasairól

Fontos hírt árult el Magyar Péter a jövő nyugdíjasairól

Ülésezik kedden az Országgyűlés.

Intézkedett a hatóság, miután ezrek panaszkodtak a közszolgáltatásokra

Intézkedett a hatóság, miután ezrek panaszkodtak a közszolgáltatásokra

A tavalyi évben igen sokan fordultak a figyasztóvédelemhez. Egy terület kiemelkedik.

Nem elég a pénzecske: sor végén a magyar bérhelyzet

Nem elég a pénzecske: sor végén a magyar bérhelyzet

Jól érzi, ha a fizetését látva csodálkozik: a magyar bérek szinte minden összevetésben a rangsorok aléján tanyáznak. A folytatás sem túl rózsás. 

Jobb, ha felkészül: már a Revolut sem lesz a régi

Már érkeznek a friss részletek az ügyfeleknek.

Dübörög a lízingpiac, megjött a magyarok kedve

Dübörög a lízingpiac, megjött a magyarok kedve

Folytatódott a lízingpiac bővülése 2026. első negyedévében, az új finanszírozások volumene és a szerződések száma egyaránt emelkedett – közölte a Lízingszövetség.

Lázasan készülnek a BL-döntőre, a fizetések is megváltoznak

Lázasan készülnek a BL-döntőre, a fizetések is megváltoznak

Folyamatosan terjednek a digitális fizetési megoldások, a BKK Pay&Go is egyre népszerűbb, emellett a BL-döntőre is készül a Mastercard.   

Vágtázik: toronymagas a magyas infláció – sokan érzik

Vágtázik: toronymagas a magyar infláció – sokan érzik

A mostani, jócskán két számjegyű szintnél rosszabbat is érzékeltek már a középkorúak.

Könnyű elbukni a kedvezményt: ezekre figyelmeztet most a NAV

Könnyű elbukni a kedvezményt: ezekre figyelmeztet most a NAV

Gyakori hibák az szja-bevallásban. 

A parkoló autók sincsenek biztonságban, így kerülheti el a kárt

A parkoló autók sincsenek biztonságban, így kerülheti el a kárt

Nyaranta mintegy 7 ezer gépjárműkárt jelentenek be a Groupama Biztosítóhoz, és ezek jelentős része parkolás közben történik. A társaság szerint a jégverés és a viharok miatti sérülések egy része tudatos felkészüléssel megelőzhető, ezért összegyűjtötték, mire érdemes figyelni már a szezon előtt.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG