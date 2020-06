Tovább drágultak a budapesti garázsok

„A január és május közötti időszak értékesítési adatai alapján a budai kerületek prémium zöldövezeti városrészeiben bőven 5 millió forint feletti összeget kérnek egy garázsért” – összegezte az Otthon Centrum adatbázisának garázsokra vonatkozó számait Soóki-Tóth Gábor. Az elemzési vezető elmondta, a 4,5-5,5 milliós árszint már tavaly is jellemző volt az új építésű lakásprojektek mélygarázs beállóira, a kiemelt körzetekben pedig akár 6 millió forintot is fizettek egygarázsért.

A járvány megfékezése érdekében bevezetett kormányzati intézkedések a lakások adás-vétele mellett a garázs-tranzakciókra is hatással volt: idén az első öt hónapban jóval kevesebb garázst értékesítettek. Az árak viszont kis mértékben emelkedtek: a pesti oldalon 3-5 millió forint között alakultak, de a felkapottabb, népszerűbb helyeken lévő nagyobb alapterületű garázsokért ennél akár 1-2 millió forinttal is többet adtak. Budán a külső városrészekben idén lényegében maradtak a tavalyi árak (3,4-3,7 millió forint), míg Óbudán ennél magasabb (4,4 millió) volt az átlagár. A budai hegyvidéki zónában ennél is borsosabb összegért (5,4-6 millióért) cseréltek gazdát a garázsok, de a nagyobb alapterületű, tárolóként is használható garázsok esetében már a 7 millió forintos ár sem volt ritka.

Sokan kerülnék a büntetést és vesznek garázst (Fotó: MTI) Sokan kerülnék a büntetést és vesznek garázst (Fotó: MTI)

"Az árak között nagy a szórás, ugyanis a belvárosi újszerű, vagy új építésű mélygarázs beállóhelyek áráért a város peremkerületeiben önálló, zárható garázs-ingatlan vásárolható. De nem csupán az elhelyezkedés, hanem az alapterület is befolyásolja az árat: az önálló ingatlanok ugyanis nem feltétlenül csak a gépkocsi parkolására szolgálnak, hanem raktárként, tároló helységként is funkcionálnak" – magyarázta a nagy különbségeket Soóki-Tóth Gábor, aki elmondta: utóbbi elvárásoknak a 12-13 négyzetméternél nagyobb alapterületű garázsok felelnek meg.

A gépjármű és a háztartási, valamint a sport és szabadidős eszközök tárolása mellett főként a kisvállalkozói körben érezhető igény, hogy a garázsban az anyagok, szerszámok, gépek tárolására is legyen lehetőség.

A vidéki árszinttel kapcsolatban az elemzési vezető kiemelte: ott a fővárosinál jóval olcsóbban lehet garázshoz jutni. A kisebb városokban jellemzően 1,5-3 millió, a nagyobbakban pedig 3-5 millió közötti áron érhetők el a gépkocsitárolók. A garázsok iránti keresletet több tényező befolyásolja. A legfontosabb, hogy mennyire sűrű a környéken a beépítés, illetve milyen a közterületi parkolási lehetőség. Azokban a városrészekben folyamatosan nagy a kereslet, ahol a kialakult városszerkezet miatt a meglévő lakásszámhoz képest kevés a garázshely. Az új építésű projektek esetében viszont leszögezhető, hogy szinte kizárt az alku, listaáron mennek el a lakásokhoz kapcsolt garázsok, beállók.

Kérdés, hogy ezek a tendenciák meddig lesznek érvényesek a piacon, ám erre egyelőre csak óvatos becslések vannak, folytatta Soóki-Tóth Gábor: "A kijárási korlátozások megszűnése után az ingatlanpiac is visszatérhet a korábbi mederbe, de az egyelőre nem látható, hogy a rendkívüli helyzetben kialakult életmódból mi az, ami tartósan megmarad és hosszú távon befolyásolja majd az igényeket. Az viszont már látható, hogy a járvány nyomán ugyan valóban csökkent az ingatlanok iránti kereslet, de a visszaesés volumene nem volt akkora, ami drasztikus szerkezeti átalakulással járt volna" – fogalmazott az Otthon Centrum elemzési vezetője.