2p
Tovább emelkedtek az iskolakezdés költségei: ennyivel számolhatnak a családok

mfor.hu

Idén várhatóan tovább emelkednek a beiskolázás költségei, minden második családban azonban előre spórolnak az őszre, hogy ki tudják gazdálkodni a kiadásokat. Vannak, akik hitelt is felvesznek a tanévkezdés miatt.

 

Az idei tanévkezdés még többe kerülhet, mint tavaly – derül ki az Erste több mint 1200 szülő megkérdezésével készült, reprezentatív felméréséből. A legtöbben 20 ezer és 50 ezer forint közötti összeggel számolnak: a kisebb (3-6 éves) gyerekek esetében a költségek jellemzően alacsonyabbak, míg a 11-18 éveseknél egyre több család kalkulál akár 100 ezer forintot is elérő kiadással.

A megkérdezettek 72 százalékának a tanévkezdés kisebb-nagyobb anyagi terhet jelent, 7 százalék pedig úgy érzi, az elvárt minimumot sem tudja előteremteni.

A szülők több mint fele (54 százalék) szerint a pénzügyi kiadás jelenti a legnagyobb gondot. Emellett sokan küzdenek azzal, hogy időben beszerezzék a szükséges eszközöket, vagy megtalálják az ezekről szóló információkat. A tanszereket főként hipermarketekben (52 százalék) és papír-írószerboltokban (50 százalék) vásárolják meg.

Idén a szülők fele tudatosan spórol előre a szeptemberi költségekre, 36 százalék a havi jövedelméből fedezi a kiadásokat. Harmaduk külső forrásból – például önkormányzati támogatásból, alapítványoktól vagy kölcsönből – teremti elő a hiányzó összeget. A válaszadók 30 százaléka korábban már élt hitellel a tanévkezdés finanszírozásához, és 3 százalék idén is így tervez. 

A kutatás szerint a hitelfelvételnél egyre fontosabb az egyszerű igénylési folyamat és a pénzhez való gyors hozzáférés. Ezeknek az igényeknek felel meg az Erste EasyPay, amely a George applikációban vagy weben, legalább 20 ezer forintos kártyás vásárlást követően pár kattintással elérhető. A részletfizetés most három hónapig kamatmentes, egy egyszeri lehívási díj mellett, és bármikor előtörleszthető.

Az iskolakezdés minden évben komoly anyagi megterhelést jelent a családok számára, de tudatos pénzügyi tervezéssel ez csökkenthető. Friss szabályváltozásoknak köszönhetően már nyáron, sőt egész évben elszámolhatók a tanévhez kapcsolódó kiadások. A támogatás összege gyermekenként akár 290 800 forint is lehet, és már digitális eszközökre is felhasználható – így a laptop vagy nyomtató beszerzése sem feltétlenül jelent plusz terhet a családi kasszának.   

Néhány nap alatt kétezernél is többen kalkuláltak és több százan iratkoztak fel a Gránit Bank Otthon Start oldalán, hogy elkezdhessék az egyeztetést a szeptembertől induló támogatott lakáshitel igényléséről.

Zajlanak az adóhivatali látogatások.

Fióktelepet is nyitna a Revolut Magyarországon.

Soha nem volt még ekkora a hitelkártya-tartozásuk.

Nem mérik nagy kanállal a zöld kamatkedvezményeket a bankok

Többnyire néhány tized százalékpontnyi kamatkedvezményben bízhatnak azok a lakáshitelesek, akik vállalják a zöld célok megvalósítását: ez nem túl motiváló mérték, bár nagyobb hitelösszegnél a teljes futamidő alatt akár milliós megtakarítást is hozhat. Nem csoda, hogy aki nem vásárlásban, hanem felújításban, korszerűsítésben gondolkodik, inkább személyi kölcsönt választ.

Visszaszóltak a bankok a kormánynak

Az államilag támogatott otthonteremtési programok – például a CSOK Plusz vagy a Babaváró hitel – nyomán megélénkült lakáshitel-keresletre új, kombinált hitelkonstrukciókkal reagálnak.

Technikai hiba történt.

SZÉP Kártya: új hírek érkeztek a felhasználásról

Idén júniusban 44 milliárd forintot költöttek a kártyabirtokosok belföldi kikapcsolódásra.

Erősödött hajnalban a magyar fizetőeszköz. 

