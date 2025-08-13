Tovább emelkedtek az iskolakezdés költségei: ennyivel számolhatnak a családok

Az idei tanévkezdés még többe kerülhet, mint tavaly – derül ki az Erste több mint 1200 szülő megkérdezésével készült, reprezentatív felméréséből. A legtöbben 20 ezer és 50 ezer forint közötti összeggel számolnak: a kisebb (3-6 éves) gyerekek esetében a költségek jellemzően alacsonyabbak, míg a 11-18 éveseknél egyre több család kalkulál akár 100 ezer forintot is elérő kiadással.

A megkérdezettek 72 százalékának a tanévkezdés kisebb-nagyobb anyagi terhet jelent, 7 százalék pedig úgy érzi, az elvárt minimumot sem tudja előteremteni.

A szülők több mint fele (54 százalék) szerint a pénzügyi kiadás jelenti a legnagyobb gondot. Emellett sokan küzdenek azzal, hogy időben beszerezzék a szükséges eszközöket, vagy megtalálják az ezekről szóló információkat. A tanszereket főként hipermarketekben (52 százalék) és papír-írószerboltokban (50 százalék) vásárolják meg.

Idén a szülők fele tudatosan spórol előre a szeptemberi költségekre, 36 százalék a havi jövedelméből fedezi a kiadásokat. Harmaduk külső forrásból – például önkormányzati támogatásból, alapítványoktól vagy kölcsönből – teremti elő a hiányzó összeget. A válaszadók 30 százaléka korábban már élt hitellel a tanévkezdés finanszírozásához, és 3 százalék idén is így tervez.

