Tovább olvadhatnak a kamatok a személyi kölcsönöknél

Viszonylag lassú ütemben ugyan, de folytatják a kamatok csökkentését a személyi kölcsönöknél a bankok. Ennek nyomán egyre több az egyszámjegyű kamatról szóló ajánlat a piacon, sőt, több szereplőnél a legkedvezőbb ár most már közelebb jár a kilenc százalékhoz, mint a tízhez.

Szintén megfigyelhető az a tendencia, hogy az árazás szempontjából vízválasztónak tekinthető hárommillió forintos összegsáv alatt is egyre alacsonyabb kamatokat kínálnak a piaci szereplők, miközben a hagyományosan drágábbnak számító, kisebb összegű gyorskölcsön ajánlatoknál is megjelentek a tíz százalék környéki ajánlatok – igaz, utóbbiak jellemzően egy adott termékre, vagy összegre vonatkoznak.

Sorban dőlnek a rekordok, öldöklő a verseny

Az, hogy a bankok ennyire odafigyelnek a személyi kölcsönökre, nem meglepő. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint idén július végéig 634,3 milliárd forint értékben kötöttek új személyihitel-szerződéseket a pénzügyi szolgáltatók, ami több mint 40 százalékkal meghaladta – az egyébként szintén rekordnak számító – tavalyi első héthavi mennyiséget. Ennek nyomán már most biztosra vehető, hogy idén újabb csúcs jön a személyi hitelek piacán, hiszen 2024-ben 819 milliárd forintnál fejezték be az évet a pénzintézetek. A júliusi hónap pedig szintén új kihelyezési rekordot hozott: az új szerződések volumene először haladta meg a százmilliárdos, lélektani határt.

Az új szerződések száma persze jóval lassabban emelkedik az összegüknél: az idén július végéig megkötött, 202,9 ezer szerződés 15,5 százalékkal volt több az egy évvel korábbinál. A hetedik hónap itt is rekordot hozott: a megkötött szerződések száma meghaladta a 36,5 ezret. Persze ehhez hozzájárulhatott, hogy júliusra szokatlanul sok, 24 munkanap jutott, de egy átlagos munkanapon így is több mint 1500 kihelyezés történt, ami óriási szám.

Fotó: Pixabay

A szerződések számának lassabb növekedése nyomán az egy ügyletre jutó, átlagos összeg is látványosan – több mint egyötödével – emelkedett 2024. első hét hónapjához képest, és az akkori 2,57 millióról 3,13 millió forintra ugrott. Figyelemre méltó azonban, hogy a nyárra már 3 millió forint alá esett az egy szerződésre jutó, átlagos hitelösszeg, amelyben szerepe lehetett annak is, hogy csökkent a kisebb összegű hitelek árazása és a legkedvezőbb kamatozású, jellemzően legalább 3 milliós kölcsönök költségei közötti különbség.

Nem csak a kamatoknál, egyes feltételeknél is lazítanak a bankok

A BiztosDöntés.hu személyi kölcsön kalkulátor szerint változatlanul a 3 millió forintos kölcsönösszeg számít annak a határnak, ahol a legtöbb szolgáltatónál elérhető a legkedvezőbb éves kamat. Az elvárt jövedelemnél már kevésbé homogén a kép, de félmillió forintos, igazolható havi jövedelem felett már a legtöbb helyen elérhetők a legjobb kondíciók.

Az Erste 400 ezer forintos, a helyben vezetett folyószámlára érkező jövedelemnél már a legalacsonyabb, évi 9,89 százalékos kamat mellett kínálja személyi kölcsönét, ha annak összege eléri a 3 millió forintot. Az ez alatti, 1,5 millió forintnál kezdődő összegsávban sem kér ugyanakkor magas kamatot a pénzintézet: itt 11,69 százalékos kamattal lehet számolni a feltételek teljesülése esetén.

Az MBH Bank a Hajrá Személyi Kölcsön Super Plus nevű változatánál 7 millió forintos kölcsönösszegtől, és havi 500 ezer forintos, helyben vezetett számlára érkező jövedelemtől kínálja a legkedvezőbb, évi 9,99 százalékos kamatot. A pénzintézet mind a jövedelemnél, mind a kölcsönösszegnél előírt korláton enyhített a közelmúltban: korábban legalább 8 millió forintos hitelösszeg, és 700 ezer forintos jövedelem kellett a 10 százalék alatti kamathoz.

Az OTP Bank szintén csökkentette a közelmúltban a személyi kölcsön legalacsonyabb kamatát, miközben 12 millióról 15 millió forintra emelte a maximálisan igényelhető hitelösszeget. A pénzintézet 14 millió forint feletti hitelösszegnél 10,99 százalékos, a 12 és 14 millió forint közötti összegsávban pedig 11,99 százalékos, éves kamatot kínál a személyi kölcsönnél. Az OTP Bank emellett az online csatornák használatára igyekszik ösztönözni a személyi hitelt igénylő ügyfeleit, mert ez sokkal gyorsabb és ennél nincs folyósítási költség.

Az UniCredit Bank 9,44 százalékos, éves kamattal is ad személyi kölcsönt abban az esetben, ha annak összege eléri a 7 millió forintot, és a helyben vezetett folyószámlára legalább havi 450 ezer forint jóváírás érkezik, illetve az ügyfél a kért paramétereknek megfelelő hitelfedezeti biztosítást is köt a kölcsön mellé. A 3 millió és 6,99 millió forint közötti összegsávban szintén egyszámjegyű, évi 9,65 kamatot kínál az UniCredit Bank. A pénzintézetnél jóváírási akció is fut a személyi hitelhez kapcsolódóan, ahol akár 80 ezer forint ajándékpénz is járhat az érintett ügyfeleknek.

A CIB Banknál akár 9,99 százalékos kamat mellett is igényelhető személyi hitel, ha a kölcsön összege eléri a 3 millió forintot: felújítási célnál további 0,2 százalékpontos engedményt ad a pénzintézet.

A Raiffeisen Bank a napokban több ponton is módosított a személyi kölcsön kondícióin: aktív számlahasználat és Jövedelem450 kamatkedvezmény esetén 9,49-ról 9,89 százalékra emelkedett a kamat, a kedvezmény igénybevételéhez szükséges minimum hitelösszeg viszont 3 millióról 2 millió forintra csökkent. Aktív számlahasználat és Jövedelem300 – kamatkedvezménynél 14,99-ról 13,79 százalékra csökkent a kamat, a Hitelkiváltó Plusz kamatkedvezménynél pedig az igénybevételhez szükséges minimum hitelösszeg 3 millióról 2 millió forintra csökkent.

A gyorskölcsönöknél szintén léteznek figyelemre méltó ajánlatok. Az online gyorskölcsönök piacán aktív Trive Bank eHitel Expressz nevű konstrukciójánál 6 havi futamidőre kínálnak 450 ezer forintos hitelt, évi 12 százalékos kamat mellett. A Provident pedig az október 6-ig tartó akciójában 9,9 százalékos, éves kamat mellett kínálja Horizont nevű kölcsönét: a futamidő itt 22 hónap, a kölcsön összege pedig 400 ezer és 1,2 millió forint között mozoghat. A konstrukció nagy előnye emellett, hogy bármikor díjmentesen előtörleszthető.

Nincs tényező, ami gátolná a növekedést

A július végén már 1700 milliárd forint felett járó személyihitel-portfólió feltehetően az előttünk álló hónapokban is tovább hízik majd. A növekedést az online csatornák egyre intenzívebb használata mellett változatlanul fűtheti a reáljövedelmek emelkedése éppúgy, mint a lakáshitelek piacán látható – és az Otthon Start Program indulásával várhatóan még intenzívebbé váló – menetelés. Mindezek nyomán jóval ezer milliárd forint feletti éves kihelyezésre, és tovább csökkenő kamatokra lehet számítani a személyi kölcsönök piacán.