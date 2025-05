Továbbra is vágtat a gyermekinfláció

A kakaós csiga idén áprilisban 254 forintba került, szemben a tavaly áprilisi 244 forinttal, vagyis ebben az esetben 4 százalék feletti volt a drágulás. Jelentősebb növekedés látható a narancslénél és a hamburgernél. Előbbi ára több mint 30 százalékkal 1160 forintra, utóbbié 14 százalékkal 1870 forintra emelkedett. Mindez azt is jelenti, hogy a gyerekinflációs kosárban szereplő élelmiszerek és a narancslé árának összege 3448 forint volt idén áprilisban, ami 16 százalékkal haladja meg a tavalyi 3 ezer forint alatti szintet.

A kakaós csigát, narancslevet, gyümölcsjoghurtot, hamburgert, hátizsákot és szemüvegkeretet is tartalmazó kosárért áprilisban 43 588 forintot kellett volna fizetni, több mint 7 százalékkal többet, mint egy évvel korábban. Tavaly ugyanezek a termékek 41 ezer forintba kerültek.

Jelentősen meghaladja a KSH által mért áprilisi 4,2 százalékos drágulást a gyermekinfláció. A kakaós csiga, a hamburger, a narancslé és a szemüvegkeret ára is megugrott.

