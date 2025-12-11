Tudatos befektetés: hogyan építsünk biztonságos jövőt?

(x)
Év végi beszélgetésünkben Fabriczki Ritával, az OTP Bank megtakarítási területének vezetőjével és Varga Cintiával, a prémium szolgáltatások szakértőjével járjuk körbe a Tartós Befektetési Számla és a Nyugdíj Előtakarékossági Számla előnyeit. Megmutatjuk, melyik megoldás illik különböző élethelyzetekhez, milyen szempontokat érdemes mérlegelni számlanyitás előtt, és hogyan lehet hosszú távon tudatosan tervezni.
(x)
A lakáspiac aktuális kihívásaira és a finanszírozási termékek iránti növekvő keresletre reagál megújult termékével a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. Az új Otthontervező Lakásszámla egyszerre kínál rugalmas megtakarítási lehetőséget és kedvezményes hitelt, akár 35 %-os bónusszal (EBKM: 3,83-3,90%)1, vagy akár 3,5 %-os hitelkamattal (referencia THM Kamatbónusszal 5,04-5,31%)2,3. Jakabfalvy Dóra, a Fundamenta üzleti divíziójának ügyvezetője szerint a konstrukció célja, hogy ügyfeleik az öngondoskodás útjára lépve, kiszámítható feltételek mellett valósíthassák meg lakáscéljaikat.
Sokkal kevesebb család szorul rá a kamatstopra, mint ahogyan azt a kormány állítja. Az Orbán-kabinet 273 ezer család megsegítéséről beszél, a Magyar Nemzeti Bank viszont csak 21 ezer sérülékeny kamatstopos adóst azonosított a legfrissebb jelentésében. A gyermektelen babavárósok közül minden nyolcadik kerülhet bajba.
Belép a banki termékek piacára az online biztosításközvetítő Netrisk.hu, az oldalon a személyi kölcsönöket és Otthon Start konstrukciókat már össze lehet hasonlítani, és hamarosan elindul a jelzáloghitel- és a bankszámla-összehasonlító kalkulátor is – mondta a Netrisk csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője a társaság keddi budapesti sajtóbeszélgetésén.
Az MBH Bank november 24-én meghirdetett nyilvános részvényértékesítési tranzakciója iránt kiemelkedő érdeklődés mutatkozott, az eladásra felkínált összes részvény darabszámát meghaladó lakossági igény érkezett, ezért a bank a bejelentett határidő előtt 3 nappal, december 9-én, délben lezárta a lakossági részvényigénylést a beérkezett igények teljesítése érdekében – közölte a pénzintézet az MTI-vel kedden.
2 évvel ezelőtti indulása óta már 30 ezernél is több felújított készüléket vásároltak a Magyar Telekom ügyfelei. A vállalat portfóliójában az összes online értékesített mobil 10 százaléka felújított. A felújított készülékek vásárlása mellett folyamatosan nő a népszerűsége a Telekom és a Recommerce közös online platformjának is, ahol bárki eladhatja használt mobilját, tabletét vagy játékkonzolját. Ezzel a megoldással a januári indulás óta több mint 75 millió forintnyi eszközt adtak el az ügyfelek.