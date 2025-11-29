5p
Személyes pénzügyek Hitel

Tudta? Egyre népszerűbb a hitelkiváltás

mfor.hu

Az új személyi hitelek fele korábbi kölcsön kiváltására mehet. Mit nyerhetnek ezzel az adósok?

Az MNB statisztikái alapján az idei évben folyósított személyi kölcsönök közel felét egy meglévő hitel lecserélésére, azaz kiváltására fordítják a magyarok. Ezzel a lépéssel a kölcsönre visszafizetendő összeget akár 5 százalékkal csökkenthetik – írja a Bankmonitor.

A személyi kölcsönök töretlen népszerűségnek örvendenek hazánkban, az MNB statisztikái alapján a magyarok több mint 520 milliárd forint összegben kötöttek szerződést a bankokkal az idei első félévben. Ez közel 42 százalékkal haladja meg a tavalyi év azonos időszakában kihelyezett összeg nagyságát.

Ezen volumennek jelentős részét, az MNB becslései szerint 224 milliárd forintot kértek a magyarok meglévő kölcsönük kiváltására, esetlegesen plusz összeget is igényelve a lecserélendő kölcsönből fennálló tartozáson felül. 2024 első felében az ilyen célú személyi hitelek összvolumene még csupán 132 milliárd forint volt.

Miért lett ilyen népszerű cél a hitelkiváltás?

A hitelkiváltás, azaz a meglévő kölcsön lecserélése azt jelenti, hogy az adós felvesz egy új hitelt, melyből visszafizeti egy, vagy több meglévő kölcsönét. A továbbiakban pedig az új hitelt kell fizetni tovább.

Egy ilyen lépésnek több előnye is lehet:

  • Egy kockázatosabb – például változó kamatozású – hitelt le lehet cserélni egy biztonságosabb, fix kamatozásúra.
  • Egy drágább, magasabb kamatozású kölcsönt le lehet cserélni egy kedvezőbb kamattal rendelkező konstrukcióra.
  • Több hitel összevonásával a fizetési kötelezettség egyszerűbbé, átláthatóbbá válhat.

A személyi hitelek esetében inkább a második, harmadik eset fordulhat elő, hiszen a legtöbb ilyen hitel futamidő végéig fix kamatozású. A Bankmonitor szakértői éppen ezért megnézték egy példán keresztül, hogyan is alakult a legnépszerűbb ingatlanfedezet nélküli hitel kamata az elmúlt években.

A példában az érdeklődő 3 millió forint kölcsönt szeretett volna felvenni 7 éves futamidő mellett, az igénylő nettó jövedelme havi 500 ezer forint. Nem meglepő módon a 2022-es inflációs időszakban jelentősen emelkedtek a kamatok, a kérdéses hitelek THM értéke. A gyors áremelkedés mérséklődésével, az alapkamat csökkentésével azonban az új személyi hitelek kamata is mérséklődni kezdett, bár a korábbi igen alacsony szintet még nem érte el.

2021. végén a Bankmonitor személyi hitel kalkulátorában szereplő 3 legkedvezőbb ajánlat átlagos THM értéke 7,26 százalék volt. 2023 végén volt a mélypont, akkor ugyanezen kölcsönre a legkedvezőbb ajánlatok átlagos THM értéke már 14,50 százalék volt. Jelenleg egy hasonló hitelt már 10,62 százalékos THM érték mellett is fel lehet venni.


Fotó: Bankmonitor

Fontos, hogy a már felvett hitelek kamata nem emelkedhetett, és nem is csökkenhetett az elmúlt időszakban, maradt az igényléskori szinten. Vagyis a „drágán” felvett hitel drága is marad mindaddig, amíg azt le nem cseréli az adós. Márpedig a 2022 III. negyedéve és 2024. vége között felvett személyi hitelek kamata, THM értéke meghaladhatta a jelenleg elérhető ajánlatok költségszintjét. Ezen időszak alatt durván 1564 milliárd forint személyi hitelt helyeztek ki a bankok. Természetesen nem biztos, hogy mindet érdemes lecserélni, de az adósok egy jó része találhat ma kedvezőbb kölcsönt a meglévő hiteléhez képest.

Mennyit nyerhet az adós a kiváltással?

A szakértők egy konkrét példán keresztül is bemutatják a kiváltás hatását. Tételezzük fel, hogy a példában szereplő igénylő 2023 novemberében vett fel 3 millió forint személyi hitelt 7 éves futamidőre, 13,39 százalékos kamat mellett. A havi törlesztőrészlet 55 132 forint.

Jelenleg ezen hitelből 2 404 621 forint a fennálló tartozás. A kölcsönt ma 9,89 százalékos kamatozású hitelre lehetne lecserélni, így a hátralévő 5 évre a havi törlesztő 50 961 forintra mérséklődne. Vagyis havi szinten több mint 4 ezer forintot nyerne a kiváltással az adós, ami a hátralévő 5 év alatt durván 250 ezer forint megtakarítást eredményezhet. Ha 1 százalékos előtörlesztési díjjal is kalkulálunk, akkor nagyjából 225 ezer forintot nyerhet a példában szereplő adós a kiváltással.

Nagyjából 4,88 százalékkal kell összességében kevesebbet visszafizetni az adósnak azért, mert meglévő drága kölcsönét egy olcsóbbra cserélte.

Változatlan törlesztő, plusz elkölthető összeg

Létezik egy másik megközelítés is: az adós kiváltja a hitelét, de kér még plusz szabadon elkölthető összeget. Ezt úgy hangolja össze, hogy a csökkenő kamat és a magasabb hitelösszeg együttesen ugyanakkora törlesztőrészletet eredményezzen változatlan hátralévő futamidő mellett.

A korábbi példában az adós 3 millió forintot vett fel 2 éve 13,39 százalékos kamat mellett 7 éves futamidőre. A havi részlet 55 132 forint.

Ha a kiváltásnál az új kölcsön kamata 9,89 százalék lenne és a lejárat nem módosulna, azaz az új hitel futamideje 5 év lenne, akkor 55 132 forintos részlet bevállalása mellett a család a kiváltás lebonyolításának a végén durván még 200 ezer forint szabadon elkölthető összeget is kapnának.

Ebben az esetben ez a plusz pénz lenne gyakorlatilag a kiváltás „nyeresége”. Persze mindenkinek magának kell végigjárnia ezeket a lehetőségeket. Nincs rá garancia, hogy mindenki talál kedvezőbbet meglévő kölcsönénél, a jó hír azonban az, hogy legfeljebb a keresgélésre ráfordított idővel fizet ezért az ember. Márpedig egy összehasonlító kalkulátor segítségével pár perc alatt bárki megtudhatja, hogy hogyan járna egy hitelkiváltással.

