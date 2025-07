Ügyes trükkel sóznának rá a magyarokra további hiteleket a bankok?

Online Klasszis Klub élőben Szent-Iványi Istvánnal! Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves külpolitikai szakértőt!

A kedvezményes lakáshitel csak akkor vehető igénybe, ha mellé kamattámogatott lakáshitel is igénylésre kerül. A legkedvezőbb, 6,14 százalékos kamat 10 millió forint feletti hitelösszeg esetén érhető el, legalább 400 ezer forint havi jóváírás vállalásakor.

Az Erste Bank július 28-tól vezette be a 10 éves kamatperiódusú Erste Páros Lakáshitelt . Ez a termék a bank tájékoztatása szerint kedvezőbb kamatozású, mint a hagyományos piaci vagy Minősített Fogyasztóbarát lakáscélú hitelek. A kamatkedvezmény mértéke 0,3-0,6 százalék között mozog, a hitelösszegtől és a vállalt havi jóváírástól függően.

A BiztosDöntés.hu lakáshitel kalkulátora alapján jelenleg a piaci lakáshitelek kamata 10 éves kamatperiódussal 6,18-7,99 százalék között mozog. Ezeket lehet már három banknál is kombinálni, ezáltal kedvezményes kamatot elérni, amennyiben jogosult valaki az otthonteremtési támogatások valamelyikére.

A „páros” hitelkonstrukciók lényege, hogy amennyiben államilag támogatott lakáshitelt igényel valaki, akkor a mellé felvett piaci lakáshitelre jelentős kamatkedvezményt kap. Ezáltal a kamatteher csökken, ami a havi törlesztőrészletekben is megmutatkozik. Fontos, hogy a legtöbb esetben a piaci hitel kamatperiódusának 10 évnek kell lennie.

A támogatások maximális összege – a CSOK Plusz és a szeptember induló 3 százalékos lakáshitel esetében ez 50-50 millió forint – ugyanis sok esetben nem elegendő a kiválasztott ingatlan megvásárlására, ezért piaci lakáshitelt is igényelnek mellé a családok.

A kedvezményes konstrukciók bevezetésével a bankok célja az, hogy az állami támogatások – például a CSOK Plusz, a preferált kistelepüléseken a Falusi CSOK mellé igényelhető Otthonteremtési Kamattámogatott Hitel vagy a Vidéki Otthonfelújítási Kölcsön – által generált keresletet kihasználva a piaci hitelt is vonzóvá tegyék.

