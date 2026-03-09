Új horizontot nyit, ezért is pörgött fel ez a két nagy állami támogatás

Az év végi CSOK Plusz igénylések élénkülése összefüggésben állhat az Otthon Start program tavaly szeptemberi indulásával – világít rá a money.hu legfrissebb elemzése. A friss banki adatok alapján fordulat látható ugyanis a 2025-ös év során indított CSOK Plusz igénylések dinamikájában, a havi átlagos igénylések száma növekedést mutat a szeptembertől decemberig tartó időszakban az év első nyolc hónapjához képest.

Míg 2024-ben a szeptember–decemberi időszak havi átlagos igénylés száma mintegy 4 százalékkal elmaradt a január–augusztusi szinttől, addig 2025-ben már közel 5 százalékkal meghaladta az utolsó négy hónap igényléseinek átlaga a január-augusztusi adatokat. A szeptemberi trendforduló időben egybeesik az Otthon Start konstrukció megjelenésével, amely új lendületet adhatott a CSOK Plusz hitelfelvételeknek is.



Sok a házas

A legfrissebb statisztikák szerint az Otthon Start igénylők 80 százaléka 40 év alatti, az átlagéletkor 34 év, kérelmezők 46 százaléka pedig házas, vagyis nagyrészt jogosult lehet a gyermekvállaláshoz kötött CSOK Plusz kamattámogatott konstrukció igénybevételére is. Az együttes igényléssel új horizont nyílik, hiszen a CSOK Plusz és az Otthon Start kombinálásával a családok jelentősen megemelhetik a rendelkezésre álló támogatott hitelkeretet.