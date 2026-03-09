2p

Longevity gazdaságtana: hogyan finanszírozható fenntarthatóan egy hosszabb, egészségesebb élettartam, és miként befolyásolja ez a nemzetgazdasági teljesítményt és a társadalmi jólétet?

Klasszis Egészséggazdaság és Longevity Konferencia 2026

Vegyen részt Ön is!

Részletek >>

Személyes pénzügyek Állami támogatás Lakáshitel Otthon Start

Új horizontot nyit, ezért is pörgött fel ez a két nagy állami támogatás

mfor.hu

Egymást erősítheti két meghatározó otthonteremtési kedvezmény az adatok alapján.

Az év végi CSOK Plusz igénylések élénkülése összefüggésben állhat az Otthon Start program tavaly szeptemberi indulásával – világít rá a money.hu legfrissebb elemzése.  A friss banki adatok alapján fordulat látható ugyanis a 2025-ös év során indított CSOK Plusz igénylések dinamikájában, a havi átlagos igénylések száma növekedést mutat a szeptembertől decemberig tartó időszakban az év első nyolc hónapjához képest.

Míg 2024-ben a szeptember–decemberi időszak havi átlagos igénylés száma mintegy 4 százalékkal elmaradt a január–augusztusi szinttől, addig 2025-ben már közel 5 százalékkal meghaladta az utolsó négy hónap igényléseinek átlaga a január-augusztusi adatokat. A szeptemberi trendforduló időben egybeesik az Otthon Start konstrukció megjelenésével, amely új lendületet adhatott a CSOK Plusz hitelfelvételeknek is.
 

Sok a házas

A legfrissebb statisztikák szerint az Otthon Start igénylők 80 százaléka 40 év alatti, az átlagéletkor 34 év, kérelmezők 46 százaléka pedig házas, vagyis nagyrészt jogosult lehet a gyermekvállaláshoz kötött CSOK Plusz kamattámogatott konstrukció igénybevételére is. Az együttes igényléssel új horizont nyílik, hiszen a CSOK Plusz és az Otthon Start kombinálásával a családok jelentősen megemelhetik a rendelkezésre álló támogatott hitelkeretet.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Ismét gimnazistákat vár a milliós összdíjazású verseny

Március 15-ig jelentkezhetnek a gimnáziumokban tanuló diákok az immár hatodik alkalommal zajló Legyél te is Pénzügyi Junior Klasszis! versenyre – hangzott el csütörtökön a szervezők és a támogatók képviselői által tartott sajtótájékoztatón. A négyfős csapatok három fordulóban mérik össze a tudásukat, ebből az első kettő online zajlik, a május 13-i országos döntőn viszont már személyesen vehetnek részt a vármegyei fordulók győztesei, Budapesten.

Így vásárolhat sokkal olcsóbban laptopot vagy ruhát: egyre többen élnek a lehetőséggel

Így vásárolhat sokkal olcsóbban laptopot vagy ruhát: egyre többen élnek a lehetőséggel

Az egészségpénztárak szolgáltatási kiadásaiban felpörgött a lakáshitel és az egyéb szolgáltatás. Az 180 napos várakozás eltörlését sokan kihasználták.   

Már több mint 200 ezren nyilatkoztak a januári rezsitámogatásról

Már több mint 200 ezren nyilatkoztak a januári rezsitámogatásról

Április végéig lehet megtenni. 

Bezuhant a babaváró, de a munkáshitel sem hasít

Idén januárban 84,33 milliárd forintot tett ki az új személyihitel-szerződések szerződéses összege, ami 13,9 százalékkal múlta felül a 2025 azonos időszakában kihelyezett hitelösszeget – derül ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss adataiból. Ez alapján tehát biztatóan indult 2026, igaz, a januári kihelyezés ezúttal elmaradt a decemberitől, pedig jellemzően ennek a fordítottja szokott igaz lenni.

Eldobja a pisztolyt a kutakon

Eldobja a pisztolyt a kutakon

Folytatódik az üzemanyagok drasztikus áremelkedése csütörtökön is.

Nem jött be a kormány mesterterve: kevesen költötték lakásra a nyugdíjpénzt

Nem jött be a kormány mesterterve: kevesen költötték lakásra a nyugdíjpénzt

Rekord összegű befizetés, szép hozamok, de veszteséges működés jellemezte az önkéntes nyugdíjpénztári szektort 2025-ben. A lakáscélú felhasználás jócskán a várakozások alatt alakult. 

Már 40 ezer fölött jár az Otthon Start szerződések száma

Már 40 ezer fölött jár az Otthon Start szerződések száma

A lakásvásárlást tekintve több mint negyvenezer fiatalt hozott helyzetbe az Otthon Start hitelprogram – közölte a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a program bevezetése óta eltelt hat hónap eredményeit ismertetve szombaton Debrecenben.  

Fontos változásokat hoz a március – a parkolás, a bevásárlás és az otthona is érintett lehet

Fontos változásokat hoz a március – a parkolás, a bevásárlás és az otthona is érintett lehet

Szokás szerint tartogat újdonságokat a hónap.

Kiderült, mennyit kell félretenni, hogy ne legyen gond nyugdíjas korunkban

Kiderült, mennyit kell félretenni, hogy ne legyen gond nyugdíjas korunkban

A hosszú élet valódi értéke nem csupán az évek számában, hanem azok jó életminőségű megélésében is rejlik.

A beruházások visszaestek, de ez sem ártott a lízingpiacnak

A beruházások visszaestek, de ez sem ártott a lízingpiacnak

Tovább növekedett tavaly a lízingpiac Magyarországon. 

MFOR hírlevél

Friss

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168