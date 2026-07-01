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Új pénzügyi szereplő érkezik Magyarországra

mfor.hu

Megkapták az engedélyét.

A PAY TEN EU Kft. megkapta a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elektronikuspénz-kibocsátó intézmény (EMI) engedélyét, ezzel a vállalat megkezdi működését Magyarországon és az Európai Unióban – közölte a szabályozott alternatív fizetési platformok piacán működő indiai hátterű cég. 

Az engedély lehetővé teszi a PAY TEN EU Kft. számára, hogy bevezesse Magyarországon az elektronikuspénz- és fizetési szolgáltatásainak teljes körét magánszemélyek és vállalkozásoknak.

A Pay10 eddig 10 országban van jelen
A Pay10 eddig 10 országban van jelen
Fotó: DepositPhotos.com

A magánszemélyek a Pay10 alkalmazásban pénzt kezelhetnek online és bolti vásárlásokat bonyolíthatnak le, belföldi és nemzetközi átutalásokat indíthatnak, és mindennapi pénzügyi szolgáltatásokhoz férhetnek hozzá biztonságosan. A vállalkozásoknak alacsony költségű fizetési megoldásokat, azonnali és egyszerűsített elszámolást kínálnak a tájékoztatás szerint.

A közleményben kitértek arra, hogy a Pay10 magyarországi stratégiája illeszkedik az MNB azon törekvéséhez, hogy szuverén és innovatív alternatívfizetés-ökoszisztémát építsen ki, és ahhoz a kezdeményezéshez, amely az azonnali fizetési rendszer és a Qvik – azonnali mobilfizetési rendszer – elterjedését hivatott elősegíteni.

A Pay10 jelenleg 10 országban rendelkezik felügyeleti engedéllyel, többek között Indiában, az Egyesült Arab Emírségekben, Bahreinben, Marokkóban. A vállalat folytatja globális terjeszkedési stratégiáját, további növekedési tervekkel Egyiptomban, az Öböl-menti régióban (GCC) és Európában.

A Pay10 tulajdonosa az Eastern Fortune Investments (EFI), amely a Pay10-csoport globális anyavállalata és többségi tulajdonosa. Fő részvényesként az EFI stratégiai irányítást, hosszú távú befektetést és vállalati felügyeletet biztosít, miközben egyértelmű irányítási keretrendszert tart fenn a Pay10 valamennyi vállalata felett.

(MTI) 

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