Új termékekkel rukkol elő a Netrisk.hu

Besnyő Márton ismertette: a tervek szerint jövőre nyitnak a kisvállalati szegmensben, később pedig a nyugdíjbiztosítási piacon is szeretnének megjelenni a termékek összehasonlítását lehetővé tevő oldallal. Az első tapasztalatok szerint az Otthon Start termékek iránt nagyon erős az érdeklődés – tette hozzá.

A személyi hitelek és a támogatott jelzáloghitelek piaca is dinamikusan nő Magyarországon. A banki termékek online összehasonlítása ugyanakkor még mindig jóval kevésbé elterjedt, mint a biztosításoké, pedig a biztosítási piac egyértelműen mutatja, hogy a digitalizáció és az összehasonlíthatóság pénzügyi előnyt jelent a fogyasztóknak – fejtette ki az ügyvezető.

Hamarosan új kalkulátorak indulnak

Fotó: Netrisk

Elmondta: a Netrisk csoport hat országban van jelen, ezek közül csak a magyar piacon nem kínáltak eddig banki termékeket. Komplex banki összehasonlítást végeznek; nemcsak a teljes hiteldíj-mutató (thm), hanem több minőségi szempont, egyebek mellett a banki szolgáltatások és a hitelfolyósítás gyorsaságának összehasonlításával is segítik a választást, mert nem mindig a legolcsóbb a legjobb döntés – fogalmazott.

Besnyő Márton elmondta: a céljuk, hogy a Netrisk.hu két éven belül a három legnagyobb szereplő között legyen az online hitelközvetítői piacon.

A Netrisk csoport hat országban – Ausztriában, Csehországban, Lengyelországban, Litvániában, Magyarországon és Szlovákiában – működik, összesen 12 millió ügyfelet szolgál ki, ebből 2,5 milliót Magyarországon. Az ügyvezető tájékoztatása szerint a Netrisk Magyarország Kft. mintegy 160 alkalmazottal és 1100 biztosításközvetítővel dolgozik. Nettó árbevétele 9,8 milliárd forint volt 2024-ben az előző évi 8,1 milliárd után, az idén 11 milliárd forintra számítanak. A társaság 2024-ben 3,7 milliárd, 2023-ban 3,2 milliárd forint nyereséget ért el.

(MTI)