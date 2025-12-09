2p

Mi vár a magyar gazdaságra a választások után?
Tényleg elkerülhetetlen lesz a megszorítás?

Online Klasszis Klub élőben Bokros Lajossal!

Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

2025. december 10. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Személyes pénzügyek Betétek, hitelek Biztosítások Otthon Start

Új termékekkel rukkol elő a Netrisk.hu

mfor.hu

Belép a banki termékek piacára az online biztosításközvetítő Netrisk.hu, az oldalon a személyi kölcsönöket és Otthon Start konstrukciókat már össze lehet hasonlítani, és hamarosan elindul a jelzáloghitel- és a bankszámla-összehasonlító kalkulátor is – mondta a Netrisk csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője a társaság keddi budapesti sajtóbeszélgetésén.

Besnyő Márton ismertette: a tervek szerint jövőre nyitnak a kisvállalati szegmensben, később pedig a nyugdíjbiztosítási piacon is szeretnének megjelenni a termékek összehasonlítását lehetővé tevő oldallal. Az első tapasztalatok szerint az Otthon Start termékek iránt nagyon erős az érdeklődés – tette hozzá.

A személyi hitelek és a támogatott jelzáloghitelek piaca is dinamikusan nő Magyarországon. A banki termékek online összehasonlítása ugyanakkor még mindig jóval kevésbé elterjedt, mint a biztosításoké, pedig a biztosítási piac egyértelműen mutatja, hogy a digitalizáció és az összehasonlíthatóság pénzügyi előnyt jelent a fogyasztóknak – fejtette ki az ügyvezető.

Hamarosan új kalkulátorak indulnak
Hamarosan új kalkulátorak indulnak
Fotó: Netrisk

Elmondta: a Netrisk csoport hat országban van jelen, ezek közül csak a magyar piacon nem kínáltak eddig banki termékeket. Komplex banki összehasonlítást végeznek; nemcsak a teljes hiteldíj-mutató (thm), hanem több minőségi szempont, egyebek mellett a banki szolgáltatások és a hitelfolyósítás gyorsaságának összehasonlításával is segítik a választást, mert nem mindig a legolcsóbb a legjobb döntés – fogalmazott.

Besnyő Márton elmondta: a céljuk, hogy a Netrisk.hu két éven belül a három legnagyobb szereplő között legyen az online hitelközvetítői piacon.

A Netrisk csoport hat országban – Ausztriában, Csehországban, Lengyelországban, Litvániában, Magyarországon és Szlovákiában – működik, összesen 12 millió ügyfelet szolgál ki, ebből 2,5 milliót Magyarországon. Az ügyvezető tájékoztatása szerint a Netrisk Magyarország Kft. mintegy 160 alkalmazottal és 1100 biztosításközvetítővel dolgozik. Nettó árbevétele 9,8 milliárd forint volt 2024-ben az előző évi 8,1 milliárd után, az idén 11 milliárd forintra számítanak. A társaság 2024-ben 3,7 milliárd, 2023-ban 3,2 milliárd forint nyereséget ért el.

(MTI)

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Vitték mint a cukrot az MBH Bank részvényeit

Az MBH Bank november 24-én meghirdetett nyilvános részvényértékesítési tranzakciója iránt kiemelkedő érdeklődés mutatkozott, az eladásra felkínált összes részvény darabszámát meghaladó lakossági igény érkezett, ezért a bank a bejelentett határidő előtt 3 nappal, december 9-én, délben lezárta a lakossági részvényigénylést a beérkezett igények teljesítése érdekében – közölte a pénzintézet az MTI-vel kedden.

Havi több ezer forintot bukhat, ha erre nem figyel oda

Havi több ezer forintot bukhat, ha erre nem figyel oda

Hamarosan sok magyarországi munkavállalónak kell döntenie arról, milyen béren kívüli juttatásokat szeretne igénybe venni jövőre.

Itt vannak a 2026-os autópálya-matricák, ekkor veheti meg őket

Itt vannak a 2026-os autópálya-matricák, ekkor veheti meg őket

Hétfőtől elérhetőek a 2026-os autópálya-matricák.

A magyarok számára a legterhelőbb az inflációs nyomás a visegrádi négyek közül

A magyarok számára a legterhelőbb az inflációs nyomás a visegrádi négyek közül

A magyarok csak nagyobb erőfeszítés árán tudnak félretenni és számlák befizetéskor is gyakrabban ütköznek anyagi korlátokba, mint a régió más országaiban – derül ki az Intrum legfrissebb kutatásából.

Megugrott a használt iPhone-ok eladása a Magyar Telekomnál

2 évvel ezelőtti indulása óta már 30 ezernél is több felújított készüléket vásároltak a Magyar Telekom ügyfelei. A vállalat portfóliójában az összes online értékesített mobil 10 százaléka felújított. A felújított készülékek vásárlása mellett folyamatosan nő a népszerűsége a Telekom és a Recommerce közös online platformjának is, ahol bárki eladhatja használt mobilját, tabletét vagy játékkonzolját. Ezzel a megoldással a januári indulás óta több mint 75 millió forintnyi eszközt adtak el az ügyfelek.

Már a munkáshitel sem a régi – zuhant a kereslet

Már a munkáshitel sem a régi – zuhant a kereslet

A 2025 januári indulásakor nagy várakozás övezte a kamatmentes munkáshitelt, ám hamar kiderült: a kezdeti lelkesedés után a kereslet meredeken zuhant, a bankok pedig mostanra kiszálltak a fiatalokért folyó versenyből, már sehol nem érhető el jóváírás a Munkáshitel igénylések mellé.

Több ezer katás kerülhet bajba – figyelmeztet a NAV

Több ezer katás kerülhet bajba – figyelmeztet a NAV

Az adótartozással rendelkezők érintettek.

Nem kopik fel az álluk nyugdíjasként: beindult a magyarok megtakarítási kedve

Nem kopik fel az álluk nyugdíjasként: beindult a magyarok megtakarítási kedve

Egyre előrelátóbbak a fiatalok is.

Van valami, aminek örülni fog az autósok egy része

Van valami, aminek örülni fog az autósok egy része

Olcsóbb lesz a tankolás.

Itt egy hasznos trükk, ha Otthon Startot igényel

Itt egy hasznos trükk, ha Otthon Startot igényel

Így meggyorsítható az ügyintézés.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

A Private Banking 30 éve Magyarországon: Így lesz a bizalomból vagyongyarapítás

A Private Banking 30 éve Magyarországon: Így lesz a bizalomból vagyongyarapítás


Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168