Új terméket dob piacra a Fundamenta

Új termékkel bővíti kínálatát a Fundamenta-Lakáskassza Zrt., Magyarország vezető lakás-takarékpénztára. A Fundamenta a piacon egyedülállóan széles termékpalettával rendelkezik, minden élethelyzetben optimális megoldást ajánlva azok számára, akik tudatosan építik pénzügyi jövőjüket, és biztonságos, kiszámítható megoldást keresnek lakáscéljaik megvalósításához – olvasható a vállalat lapunknak küldött sajtóközleményében.

A Jövőépítő Lakásszámla, és a most hozzá igénybe vehető Első Lépés és Könnyű Start akciók olyan rugalmas megtakarítási lehetőséget kínálnak az otthontervezők számára, amellyel 31,25 millió forintos szerződéses összeg is elérhető akár 30 százalékos kamatbónusz mellett (EBKM: 4,73-4,82 százalék).*

A 28 év tapasztalattal rendelkező Fundamenta-Lakáskassza Zrt. termékportfólióját úgy alakította ki, hogy az otthonteremtés területén minden esetben választ adjon az ügyfelek változatos élethelyzetére, pénzügyi igényeire. Legyen szó megtakarításról, hitelfelvételről, felújításról, vagy a gyermekek lakáshoz segítéséről, a Fundamentánál minden ügyfél megtalálhatja azt a személyre szabott konstrukciót, amely támogatja lakáscéljainak megvalósulását.

A konstrukció azok számára ideális, akik tudatosan építik jövőjüket, és rugalmas, ugyanakkor biztonságos, kiszámítható megoldást keresnek az otthontervezéshez.

A Jövőépítő Lakásszámlával 31,25 millió forintos szerződéses összeg is elérhető, akár 30 százalékos kamatbónusszal. A megtakarítási összeg havi 10 és 100 ezer forint között rugalmasan alakítható, míg a futamidő 58–125 hónap között választható.

Az előtakarékosság ráadásul most még könnyebben elérhetővé válik bárki számára a Jövőépítő Lakásszámlához kapcsolódó akciók segítségével, melyek keretében a Fundamenta most elengedi a számlanyitási díjat. Az Első Lépés akciónál a teljes éves megtakarítási összeg elhelyezésével, míg a Könnyű Start akció esetében – ha megfelelő MBH Bank bankszámlával rendelkezik, vagy most nyit egyet, vagy módosítja a meglévő számlacsomagját – csupán az első havi megtakarítás befizetésével megnyitható a Jövőépítő Lakásszámla számlanyitási díj nélkül. Így még többen elindulhatnak az öngondoskodás útján.

„A Fundamenta új termékével azoknak kíván segíteni, akik a kezdeti költségek minimalizálásával szeretnék elkezdeni a takarékoskodást, hiszen a konstrukció a havi, vagy éves megtakarítási összeg elhelyezésével elindítható, és akcióink keretében a számlanyitási díj is megspórolható. Optimális lehet például az önerő gyűjtésre akár lakásvásárlás, akár hitelfelvétel tervezése esetén, és természetesen lakásfelújításnál, energetikai korszerűsítésnél is. Mindezt biztonságosan, az elsőtől az utolsó pillanatig kiszámítható feltételek mellett, ami a jelenlegi gyorsan változó gazdasági környezetben kiemelkedő érték”

– fejtette ki Jakabfalvy Dóra, a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. üzleti divíziójának ügyvezetője.

A Jövőépítő Lakásszámla jól illeszkedik a Fundamenta portfoliójába, amelynek termékei más-más felmerülő ügyféligényre adnak választ, legyen szó lakáscélú megtakarításról, lakáskorszerűsítési tervekről, vagy éppen önerő gyűjtésről. Az új termék akár önmagában, akár más Fundamenta konstrukció mellé – kiegészítő termékként – is igényelhető.

Az érdeklők a Fundamenta országos lefedettségű Személyi Bankár hálózata, az MBH Bank fiókhálózata, a Magyar Posta, és további értékesítési partnerei segítségével alakíthatják ki a számukra legkedvezőbb pénzügyi konstrukciókat. A tapasztalatok azt mutatják, hogy nagyon sokrétű a lakástakarék segítségével összegyűjtött pénzek felhasználási módja, de ahhoz, hogy minden ügyfél a maga számára a legmegfelelőbb konstrukciót tudja kiválasztani, érdemes már a szerződéskötést megelőzően szakértői segítséget igénybe venni. A Fundamenta képzett vagyontervezési specialista Személyi Bankárainak száma meghaladja az 1200 főt, így bárhol is éljen az országban, egyetlen igénylőnek sem kell lemondania erről az egyedülálló szolgáltatásról.