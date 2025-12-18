Újabb devizahiteles nyert pert

Többfordulós perben, megismételt elsőfokú eljárásban nyert a Merkantil Banktól 2008-ban devizaalapú autóshitelt felvett ügyfél – írja a hvg.hu.

A Mosonmagyaróvári Járásbíróság kimondta, hogy csak a tőkét, azaz 2,99 millió forintot kell visszafizetnie, kamatot nem, sőt az ítélet szerint a banknak a perindítás időpontjától kezdve a jegybanki alapkamat szerinti késedelmi kamatot is kell fizetnie, és a milliós perköltséget is.

Az ügyfél mindig fizette a forint gyengülése miatt megugrott törlesztőrészleteket, így összesen 6,6 milliót kap most vissza a banktól.

Milliókat kaphat vissza az ügyfél

Fotó: MTI

Az ügyben áttörést az Európai Bíróság (EUB) idei tavaszi ítélete jelentett, amely kimondta: ha egy pénzintézet tisztességtelenül hárítja át az árfolyamkockázatot a fogyasztóra – a magánszemély banki adósok pedig mindig fogyasztónak minősülnek –, az ilyen szerződések érvénytelenek. A tisztességtelenség ebben az esetben azt jelenti, hogy a pénzügyi tapasztalattal nem rendelkező fogyasztót a bank nem tájékoztatja kellő alapossággal arról, mit jelent számára az árfolyamkockázat.

A döntés azonban még nem jogerős, a bank fellebbezett.