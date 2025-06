Újabb fegyvereket vet be az Erste az online csalók ellen

Ha probléma van a kártyával, azt a George applikációban le lehet tiltani az Ersténél, és ugyanott új kártyát is lehet igényelni.

Több hasznos tanáccsal készült az Erste a nyaralás kapcsán is. Fontos, hogy ne tartsa senki a bankkártya pin-kódját a kártya közelében. Ha valaki tokenizálta a kártyáját a telefonjába, akkor lényeges, hogy a telefon is komoly biztonsági kóddal legyen lezárva, ne a születési dátum legyen például a feloldó kód. Ha fizikai kártyával fizet valaki, akkor fontos, hogy ne adja ki a kezéből a kártyát. Ha nem hozzák oda a terminált, akkor menjenek oda a pincérrel, személyzettel a terminálhoz, és saját kezűleg végezzék el a tranzakciót.

Nagy arányban fordulnak elő mobiltárca aktiválások, Apple Paybe vagy Google Paybe veszik fel a kártyaadatokat, tokenizálják a kártyákat. Ehhez kell egy hitelesítő kód, amit általában adathalász felületeken szereznek meg. Fontos, hogy az ügyfél figyelmesen elolvassa a banktól érkezett kódokat, sms-eket, ne csak a számkódot adja meg, amikor megérkezik az sms – figyelmeztet Kósa Anna. Sokszor előfordul, hogy nem átutalással kérik az ügyféltől befektetési csalásnál a pénzt, hanem kártyás tranzakcióval, ilyenkor több milliós csalások is előfordulhatnak.

Ám a csalók nem adják fel, az elmúlt fél év adatai alapján, az egyéni utalási limitek bevezetése óta ismét nő a kártyás csalások száma. A sikeres kártyás visszaélések száma, illetve az így okozott veszteség ugyan még nem érte el az egy évvel korábbi szintet, a trend azonban jelenleg egyértelmű emelkedést mutat. Megkönnyíti a bűnözők dolgát, hogy a megszerzett kártyaadatokkal az utóbbi időkben gyakran az Európai Unión kívüli, az ügyfelek körében is népszerű, nagy webáruházakban vásárolnak, amelyeknél nem működik a tranzakciók kettős hitelesítése. Az Erste folyamatosan monitorozza a kártyás forgalmat és szükség esetén szigorít a művelet-megfigyelési szabályokon – tette hozzá Kósa Anna.

Hatásos eszköznek bizonyult a csalók elleni küzdelemben, hogy az Erste az internet- és mobilbankos átutalások esetében az egyéni költési szokásokhoz igazított limiteket határozott meg tavaly a lakossági ügyfeleinél. A pénzintézet tapasztalatai szerint csökkent a bűnözők által okozott károk összértéke 2024 utolsó negyedévében az előző év azonos időszakához képest annak köszönhetően, hogy a bank – a Magyar Nemzeti Bank biztonsági ajánlásával összhangban – tavaly nyáron új utalási korlátokat kezdett beállítani. Az egyéni vásárlási, utalási szokásoknak megfelelően meghatározott napi maximális limittel az ügyfelek pénzének nagyobb részét így akkor is meg lehet védeni, ha esetleg a bűnözők hozzáférkőztek a bankszámlához.

Mindezeken túl az Erste most egy podcast-sorozat is indít, hogy így még több ügyfélhez jussanak el a banki adatok védelméhez szükséges információk. Az egyenként 30 perces epizódok izgalmas, gyakran pszichológiai megközelítésből dolgoznak fel és járnak körül többek között olyan témákat, mint: kik azok a csalók, és hogyan dolgoznak, akik a banki ügyfelek pénzére pályáznak; milyen manipulációval próbálnak gyors és egyben rossz döntésre bírni a bűnözők; mit értünk a személyes sebezhetetlenség illúzióján, miért hisszük azt, hogy „velünk ez nem történhet meg”? A podcast sorozat az Erste Youtube- és Spotify-oldalán lesz elérhető. „Az első, hamarosan elérhető epizódban szakember segítségével járjuk körbe a csalás pszichológiáját. Hogyan működik az agyunk, amikor csalás áldozatává válunk; miért nem vesszük észre a figyelmeztető jeleket?” – tette hozzá Kósa Anna.

A banki tranzakciók monitorozása, az adathalász oldalak felkutatása és eltávolítása mellett az Erste ügyfelei tájékoztatására, edukálására is kiemelt figyelmet fordít. A pénzintézet saját internetes oldalán, közösségimédia-felületein, George Appban és George Weben üzenetek és kvíz formájában, valamint ügyfeleinek küldött külön körlevelekben folyamatosan felhívja a figyelmet a visszaélésekre, az utóbbi időben megszaporodó adathalász támadásokra és a banki adatok védelmére. A bank weboldalán az ügyfelek a leggyakoribb visszaélési módok mellett számos hasznos tanácsot is találnak arra, hogyan védhetik meg a pénzüket.

Az Erste évek óta használja és folyamatosan fejleszti saját, valós idejű szűrőrendszerét. Monitoring tevékenységével a bank már a csalások csaknem 90 százalékát ki tudja szűrni, az idei első negyedévben is több mint kétmilliárd forint ellopását tudta megakadályozni. A pénzintézet – szerződött, külső partnere segítségével – a világhálót is igyekszik biztonságosabbá tenni. Az elmúlt évben összesen 1276, az Erste nevéhez köthető adathalász oldalt távolítottak el ennek köszönhetően az internetről, míg 2025 első negyedévében 105 ilyen oldalt töröltek.

