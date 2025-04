Újabb gimnazisták mutatták meg, mit tudnak a pénzügyekről és biztosításokról

Április 10-én lezajlott a Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! verseny második fordulójának harmadik napja. A Privátbankár.hu által évek óta nagy sikerrel megrendezett pénzügyi tudatossági versenyén ezúttal azon gimnáziumok tanulói mérhették össze tudásukat, amelyek Veszprém, Jász-Nagykun-Szolnok és Hajdú-Bihar, Nógrád és Komárom-Esztergom, Somogy valamint Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyéből jutottak tovább a márciusi 1. fordulóból.

A négyfős csapatok az online fordulóban 50 kérdésből álló kvíz-kérdéssort töltöttek ki, majd a szóbeli részt – online videókapcsolaton keresztül – villámkérdésekkel és kifejtős kérdésekkel folytatták.

Honnan lehet önerőnk egy ingatlanvásárláshoz? Mire figyeljünk a hiteleknél? Devizában vagy forintban fektessünk be? Koccanáskor, a lakás beázásakor vagy síbaleset esetén hogyan segít a biztosítás? Hogyan vállalhat nyári munkát egy diák?

- ilyen és ehhez hasonló kérdésekkel találkozhattak a csapatok, a válaszaikat szakértő zsűri hallgatta meg és értékelte. a zsűriben a szervező Privátbankár.hu képviselői mellett

a támogatók, szakmai partnerek – a CIB Bank, a Fundamenta Lakáskassza, a Gránit Alapkezelő, a Magyar Államkincstár, a Magyar Biztosítók Szövetsége, az MBH Bank Private Banking és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal – munkatársai és a zsűri elnöke, Bod Péter Ákos, a Corvinus egyetem professzora

is részt vesznek.

A második forduló utolsó versenynapján az alábbi csapatok biztosították be helyüket a verseny döntőjében:

3+1 Mousquetaires

Iskola: Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium

Csapatkapitány: Ébend Balázs

Felkészítő tanár: Kelemenné Racskó Marietta

Banktitánok

Iskola: Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium

Csapatkapitány: Dénes Enikő

Felkészítő tanár: Lenhoffer Alíz

Cashflow

Iskola: Lovassy László Gimnázium

Csapatkapitány: Bacchioni Dániel

Felkészítő tanár: Dr. Demény Orsolya

Forint harcosok

Iskola: Derecskei I. Rákóczi György Gimnázium, Technikum és Kollégium

Csapatkapitány: Balogh Szimonetta Amanda

Felkészítő tanár: Kiss Andrea

Négy

Iskola: Mátyás Király Gimnázium

Csapatkapitány: Kalász Kristóf

Felkészítő tanár: Hosszú Zoltánné

Tőke mesterei

Iskola: Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium

Csapatkapitány: Petrovszki Máté

Felkészítő tanár: Császiné Busa Krisztina

Velük együtt teljessé vált a 20 fős mezőny, akik immár személyes részvétellel, május 14-én vehetnek részt az országos döntőben a Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Karának Unizone épületében. (A teljes lista a juniorklasszis.hu weboldalon olvasható.) Az egész napos rendezvényen kvíz, kifejtős kérdés és ábraelemzés is vár a csapatokra – és persze értékes nyeremények is. A Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! ugyanis ebben az évben is milliós összértékű díjazás mellett zajlik a szervező Privátbankár.hu-nak és a támogatóknak, partnereknek köszönhetően.