Újabb jel utal arra, hogy nehéz dolga van a magyar nyugdíjasoknak

Illetve érkezhetnek még más korrekciók is, például az infláciü miatt. Az 5,5 százalékos januári infláció fényében alacsonynak tűnhet a 3,2 százalékos nyugdíjemelés. Elképzelhető, hogy 2025-ben a vártnál magasabb infláció alakul ki, ami csökkentené a nyugdíjak reálértékét. Szerencsére ez csak átmeneti, mivel novemberben nyugdíjkorrekcióra kerül sor, ha a tényleges infláció meghaladja az év eleji előrejelzéseket . Ebben az esetben a nyugdíjasok visszamenőleg is megkapják a szükséges emelést, hogy reálértéken ne kerüljenek rosszabb helyzetbe. A Bankmonitor szakértői szerint a jelenlegi gazdasági kilátások alapján ilyen korrekcióra idén szükség lesz.

Megszólalt a nyugdíjasok és a könyvelők szakembere is.

Emellett az is nehéz helyzetet okoz számukra, hogy az alapvető élelmiszerek ára az elmúlt időszakban az inflációt meghaladó mértékben emelkedett. Márpedig az alacsonyabb jövedelemmel rendelkező réteg – ide tartoznak a nyugdíjasok is – számára az élelmiszerek drágulása komoly gondot okozhat. Nem véletlenül merült fel újra az élelmiszereknél az árstop. Illetve a gyümölcs, zöldség és tej esetében az időseknek az áfa visszatérítése egy összeghatárig.

A nyugdíjak évek óta egyre jobban leszakadnak a bérektől, ennek oka a nyugdíjrendszer felépítésében keresendő. Mivel a nyugdíjemeléseket kizárólag a várható inflációhoz igazítják, a bérek gyorsabb növekedése miatt folyamatosan nő a különbség az átlagbér és az átlagnyugdíj között. Míg a bérek emelkedését a gazdasági folyamatok is hajtják, a nyugdíjak ettől függetlenül változnak, így a nyugdíjasok egyre nehezebben tudják tartani a lépést az aktív keresőkkel.

Ha valakinek 2024 decemberében 240 ezer forint volt a nyugdíja, akkor januártól ez pontosan 3,2 százalékkal nőtt, vagyis 247 680 forintra emelkedett. Az átlagnyugdíj kiszámításánál azonban egy másik tényező is szerepet játszik, ez pedig a cserélődési hatás. A nyugdíjasok köre folyamatosan változik: folyamatosan új nyugdíjasok lépnek be a rendszerbe – például azért, mert elérték a nyugdíjkorhatárt –, miközben sajnos egyes idősek meghalnak, ezáltal kilépnek a rendszerből.

Az elemzés szerint felmerülhet a kérdés, hogyan lehetséges, hogy miközben a nyugdíjak januárban 3,2 százalékkal növekedtek – hiszen ezt előre bejelentik –, az átlagnyugdíj ennél is nagyobb mértékben emelkedett, elérve a 3,37 százalékot. A magyarázat egyszerűbb, mint elsőre tűnik.

2025 januárjában az átlagos öregségi nyugdíj összege 242 327 forintot tett ki, míg a mediánnyugdíj ennél alacsonyabb, 214 215 forint volt. Az év eleji adat azért különleges, mert jellemzően ebben már megjelenik az éves tervezett nyugdíjemelés összege is.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss adatai szerint januárban átlag- és mediánnyugdíj is nagyobb mértékben emelkedett, mint a hivatalos 3,2 százalékos nyugdíjemelés. A Bankmonitor elemzése szerint azonban még így sem kapnak túl magas juttatást az idősek.

