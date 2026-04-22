Újabb magyar gimnazistákról derült ki, hogy kenik-vágják a pénzügyeket

Az összesen 20 országos döntős helyért ezúttal Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg valamint Csongrád-Csanád és Zala megye gimnáziumi tanulói küzdöttek meg az online térben. A reggeli órákban egy 50 kérdésből álló kvíz-kérdéssorral indítottak a négyfős csapatok, majd nap közben videókapcsolaton keresztül csatlakozhattak be a szóbeli fordulóba, ahol ezúttal is szakértő zsűri várta őket kvízkérdésekkel és gyakorlatias megközelítésű kifejtős kérdésekkel is.

A szervező Privátbankár.hu képviselői mellett a Fundamenta Lakáskassza, az MBH Bank Private Banking, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a Magyar Államkincstár munkatársai is részt vettek a munkában.

A felkészülést segítő tananyag összeállításában rajtuk kívül a verseny további partnerei is részt vettek Bod Péter Ákos zsűrielnök felügyelete mellett, ahogy a nyeremények felajánlásában is aktívak voltak: így a CIB Bank, a Diákhitel Központ, a Merkantil Bank, a Gránit Alapkezelő is hozzájárultak ahhoz, hogy összességében milliós értékű összdíjazás mellett folyhasson az idei versengés.

Az első versenynapon már elkelt 6 hely az országos döntőben, a mostani küzdelmek során újabb 6 csapat biztosította be a helyét a május 13-i eseményre, amelynek a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem UniZone épülete ad majd helyt. A Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! verseny második fordulójának második versenynapjáról az alábbi csapatok jutottak tovább:

BlueChips

Iskola: Korányi Frigyes Görögkatolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

Csapatkapitány: Mihailescu-Szabó Gergő

Felkészítő tanár: Szalmásné Biró Beatrix

Haszonlesők

Iskola: Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium

Csapatkapitány: Farkas Noémi

Felkészítő tanár: Szőllősyné Pálfi Melinda

Őzikék

Iskola: Báthory István Katolikus Óvoda, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium

Csapatkapitány: Bégányi Ábel

Felkészítő tanár: Gavallér Zsolt

Pénzügyesek

Iskola: Makói József Attila Gimnázium

Csapatkapitány: Darócz Maja

Felkészítő tanár: Kovács-Sólyom Mária

Vincent Company

Iskola: Mikszáth Kálmán Gimnázium és Kollégium

Csapatkapitány: Ébend Balázs

Felkészítő tanár: Kelemenné Racskó Marietta

TKLG Junior Nagykövetek

Iskola: Kossuth Lajos Gimnázium és Általános Iskola

Csapatkapitány: Jáger Jázmin

Felkészítő tanár: Dr. Pásztorné dr. Vass Anikó

Az összes továbbjutott csapat listája a verseny hivatalos weboldalán, a juniorklasszis.hu-n folyamatosan frissül.

Az országos döntőben nyolc hely még kiadó, így a második forduló tovább folytatódik: csütörtökön Pest és Tolna, Fejér, Heves, Somogy és Vas vármegyék valamint Budapest gimnáziumi csapatai mérhetik össze tudásukat izgalmas és játékos keretek között. A szervező Privátbankár.hu és a partnercégek képviselői pedig már gőzerővel készülnek a május 13-i megmérettetésre, ahol ezúttal is kiderül, ki lesz az aktuális Pénzügyi Junior Klasszis.