Újabb négy csapat jutott döntőbe az izgalmas pénzügyi versenyen

A Privátbankár.hu ősszel hagyományosan a technikumok és szakképző iskolák diákjainak szervezi meg a versenyt, a gimnazisták tavasszal mérhetik össze tudásukat – így most az előbbi körből kerültek ki a négyfős csapatok.

A verseny ezúttal is több ezer diákot mozgatott meg, az első fordulóból közülük megyénként és Budapestről is 10 csapat juthatott tovább – a második forduló 5 versenynapjára összesen 200 csapat 800 diákja szerzett belépőt. Az első versenynapon Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém és Komárom-Esztergom legjobbjai közül derült ki a továbbjutók kiléte, a mostani második versenynapon Fejér, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Baranya és Zala vármegye csapatai döntötték el a továbbjutás kérdését. A diákok online kvíz segítségével „melegítettek be”, majd videókapcsolaton csatlakoztak a szóbeli fordulóhoz, ahol villámkérdések és kifejtős kérdések megválaszolásával adtak számot tudásukról.

A szervező Privátbankár munkatársai mellett a szakmai partnerek szakértői vettek részt a zsűriben – a Fundamenta Lakáskassza, a Magyar Államkincstár, a Magyar Biztosítók Szövetsége valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal képviselői mellett Bod Péter Ákos korábbi jegybankelnök, a Corvinus Egyetem professzora, a zsűri elnöke is részt vett a játékos „vizsgáztatásban” és értékelésben.

Ők és a további partnerek – a CIB Bank, a Diákhitel Központ, a Gránit Alapkezelő és az országos döntőnek is helyszínt biztosító Budapesti Gazdasági Egyetem – nem csak szakmai tudásukkal és a felkészítő anyagok összeállításához nyújtott segítséggel, hanem értékes ajándékokkal is hozzájárulnak a verseny sikeréhez, amely így összességében ezúttal is milliós összdíjazás mellett zajlik.

A második forduló második versenynapján az alábbi csapatok biztosították helyüket a december 10-i döntőben a Budapesti Gazdasági Egyetem kampuszán:

4Mon-K-ey

Iskola: Székesfehérvári SZC Széchenyi István Műszaki Technikum

Csapatkapitány: Gugi Bors

Felkészítő tanár: Vagyonné Hübler Nóra

Pénznyelők

Iskola: Zalaegerszegi SZC Keszthelyi Közgazdasági Technikum

Csapatkapitány: Vágfalvi Dániel

Felkészítő tanár: Ács Éva

PénzÜgyesek

Iskola: Nyíregyházi SZC Széchenyi István Technikum és Kollégium

Csapatkapitány: Rudolf Karina Kitti

Felkészítő tanár: Benkáné Kollonay Viktória

Zsebmesterek

Iskola: Baranya Vármegyei SZC Radnóti Miklós Közgazdasági Technikum

Csapatkapitány: Kozma Attila Alfonz

Felkészítő tanár: Poronyi Péter

Az országos döntő 20 csapatból álló mezőnyéből így már 8 ismert – a teljes lista a verseny hivatalos weboldalán, a juniorklasszis.hu-n található, és az egyes versenynapokat követően folyamatosan bővül.

A verseny dübörög tovább: a következő versenynap dátuma november 13. csütörtök, amikor is Tolna, Pest, Nógrád és Heves vármegye csapatai közül kerül majd ki, ki képviselheti iskoláját az országos döntőben. A témák továbbra is a hétköznapi pénzügyi alapismeretektől a tanuláshoz, munkához, lakhatáshoz, biztosításokhoz kapcsolódó pénzügyegyeken át a pénzügyi csalások elkerüléséig terjednek – nem megfeledkezve a zöld és digitális pénzügyekről sem.